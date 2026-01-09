Meghosszabbították a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak a letartóztatását

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség indítványt tett három férfi és egy nő letartóztatásának meghosszabbítására, akik a Szőlő utcában található Budapesti Javítóintézetben fogva tartott fiatalkorúak bántalmazásával összefüggésben követtek el bűncselekményeket – írja a 444.

Az ügyészek közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményével gyanúsítják őket. Továbbá egyikük – mint megbízott igazgató – akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségre vonását is, ezért a férfi minősített bűnpártolással is gyanúsítható.