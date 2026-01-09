Ft
szőlő utcában budapesti javítóintézet bűncselekmény nyomozó ügyészség

Meghosszabbították a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak a letartóztatását

2026. január 09. 22:12

A bizonyítás veszélyeztetése és az ismételt bűnelkövetés lehetősége miatt döntöttek a hosszabbítás mellett.

2026. január 09. 22:12
Szőlő utcai javítóintézet

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség indítványt tett három férfi és egy nő letartóztatásának meghosszabbítására, akik a Szőlő utcában található Budapesti Javítóintézetben fogva tartott fiatalkorúak bántalmazásával összefüggésben követtek el bűncselekményeket – írja a 444.

Az ügyészek közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményével gyanúsítják őket. Továbbá egyikük – mint megbízott igazgató – akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségre vonását is, ezért a férfi minősített bűnpártolással is gyanúsítható.

Mivel továbbra is tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, valamint egyikük esetében fennáll a bűnismétlés veszélye is, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság három hónappal hosszabbítsa meg letartóztatásukat.

Ahogy a Mandiner korábban beszámolt róla, a Szőlő utcai intézetben nem állami gondozott gyermekek laknak, hanem olyan fogva tartott fiatalok, akik bizonyítottan súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetői.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

