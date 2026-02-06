Óriási a felháborodás Olaszországban: börtön helyett pszichiátriai vizsgálatra küldték a 66 éves olasz nőt megerőszakoló migránst

A tét jókora: ha kimondják a pszichés alkalmatlanságát, akár meg is úszhatja a börtönbüntetést.

A fiatalember rá is játszott erre a lehetőségre, a bírónak azt mondta, nem tudja, mi történt az cselekmény során, bár a nyomozás során az olasz rendőrség által lefoglalt ruhadarabokat a sajátjaiként azonosította.

Az áldozat jogi képviselője ugyanakkor jelezte: a vádlott felelősségéhez nem fér kétség, tekintettel arra, hogy a férfi elég egyértelműen igyekezett eltitkolni a történteket a rendőrök elől, és elrejteni a nyomokat, a vizsgálat ötlete pedig nevetséges. A fiatal elkövető ugyanis a bűncselekmény után kimosta a ruháit, megmosakodott, majd menekülőre fogta, vagyis: nem volt zavart a bűncselekmény elkövetésének idejekor.

Olaszországra egyébként is rájár a rúd, ami a migránsok támadásait illeti: a Colosseumhoz konkrétan katonákat kellett kirendelni a minap az ismétlődő atrocitások miatt.