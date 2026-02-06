Óriási a felháborodás Olaszországban: börtön helyett pszichiátriai vizsgálatra küldték a 66 éves olasz nőt megerőszakoló migránst

Páncélosok a Colosseumnál: migránstámadások rázták meg Rómát
Brutális verések, illegálisan tartózkodó elkövetők, kiutasítás ellenére visszatérő migránsok: az olasz fővárosban katonai jelenléttel próbálják megfékezni az erőszakot.
A tunéziai bevándorló megpróbálta megölni az idős asszonyt, de nem sikerült neki.
Felfüggesztették egy 18 éves tunéziai férfi tárgyalását, aki még kiskorúként kirabolt, majd nemi erőszakot hajtott végre egy 66 éves olasz asszonyon, akit aztán megpróbált megölni – arra hivatkozva, hogy inkább pszichiátriai vizsgálatra van szüksége. A hírt a Remix News szúrta ki az olasz sajtóban.
Mint írják, az áldozatot április 15-én támadták meg, miközben kocogott egy kerékpárúton Tabina di Magretában. A férfi ügyvédje pszichiátriai vizsgálatot kért a tunéziai migráns számára, a bíró pedig helyt adott a kérésnek – amelynek célja nem más, minthogy kiderítsék,
vajon képes volt-e belátni cselekedetei súlyát annak elkövetésekor.
A migráns egyébként hajléktalanként a magretai Don Orione 80 néven ismert helyi közösségi ház vendége volt, ekként követte el a bűncselekményt is.
A tét jókora: ha kimondják a pszichés alkalmatlanságát, akár meg is úszhatja a börtönbüntetést.
A fiatalember rá is játszott erre a lehetőségre, a bírónak azt mondta, nem tudja, mi történt az cselekmény során, bár a nyomozás során az olasz rendőrség által lefoglalt ruhadarabokat a sajátjaiként azonosította.
Az áldozat jogi képviselője ugyanakkor jelezte: a vádlott felelősségéhez nem fér kétség, tekintettel arra, hogy a férfi elég egyértelműen igyekezett eltitkolni a történteket a rendőrök elől, és elrejteni a nyomokat, a vizsgálat ötlete pedig nevetséges. A fiatal elkövető ugyanis a bűncselekmény után kimosta a ruháit, megmosakodott, majd menekülőre fogta, vagyis: nem volt zavart a bűncselekmény elkövetésének idejekor.
Olaszországra egyébként is rájár a rúd, ami a migránsok támadásait illeti: a Colosseumhoz konkrétan katonákat kellett kirendelni a minap az ismétlődő atrocitások miatt.
A nyitókép illusztráció. Fotó: MICHELE SPATARI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP