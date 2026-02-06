Ft
Óriási a felháborodás Olaszországban: börtön helyett pszichiátriai vizsgálatra küldték a 66 éves olasz nőt megerőszakoló migránst

2026. február 06. 22:00

A tunéziai bevándorló megpróbálta megölni az idős asszonyt, de nem sikerült neki.

2026. február 06. 22:00
null

Felfüggesztették egy 18 éves tunéziai férfi tárgyalását, aki még kiskorúként kirabolt, majd nemi erőszakot hajtott végre egy 66 éves olasz asszonyon, akit aztán megpróbált megölni – arra hivatkozva, hogy inkább pszichiátriai vizsgálatra van szüksége. A hírt a Remix News szúrta ki az olasz sajtóban.

Mint írják, az áldozatot április 15-én támadták meg, miközben kocogott egy kerékpárúton Tabina di Magretában. A férfi ügyvédje pszichiátriai vizsgálatot kért a tunéziai migráns számára, a bíró pedig helyt adott a kérésnek – amelynek célja nem más, minthogy kiderítsék, 

vajon képes volt-e belátni cselekedetei súlyát annak elkövetésekor. 

A migráns egyébként hajléktalanként a magretai Don Orione 80 néven ismert helyi közösségi ház vendége volt, ekként követte el a bűncselekményt is. 

A tét jókora: ha kimondják a pszichés alkalmatlanságát, akár meg is úszhatja a börtönbüntetést.

A fiatalember rá is játszott erre a lehetőségre, a bírónak azt mondta, nem tudja, mi történt az cselekmény során, bár a nyomozás során az olasz rendőrség által lefoglalt ruhadarabokat a sajátjaiként azonosította.

Az áldozat jogi képviselője ugyanakkor jelezte: a vádlott felelősségéhez nem fér kétség, tekintettel arra, hogy a férfi elég egyértelműen igyekezett eltitkolni a történteket a rendőrök elől, és elrejteni a nyomokat, a vizsgálat ötlete pedig nevetséges. A fiatal elkövető ugyanis a bűncselekmény után kimosta a ruháit, megmosakodott, majd menekülőre fogta, vagyis: nem volt zavart a bűncselekmény elkövetésének idejekor.

Olaszországra egyébként is rájár a rúd, ami a migránsok támadásait illeti: a Colosseumhoz konkrétan katonákat kellett kirendelni a minap az ismétlődő atrocitások miatt.

Fotó: MICHELE SPATARI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Interista
2026. február 06. 22:23
Lesz még Európában kalifátus. Nálunk, Magyarországon ne legyen. Ezt kell támogatni az áprilisi választásokon. Nem a szektás libsiket.
Takagi
2026. február 06. 22:07
Már Orwell is felsír.
