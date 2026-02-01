Páncélosok a Colosseumnál: migránstámadások rázták meg Rómát

ezúttal egy tunéziai kerékpáros futárt vertek meg, akit szintén kórházba kellett szállítani.

Az ügyben két illegálisan Olaszországban tartózkodó tunéziai férfit vettek őrizetbe. A történtek nyomán a belügyminisztérium átfogó ellenőrzéseket rendelt el a környéken, amelyek során további 16 embert állítottak elő. Matteo Salvini zéró toleranciát és a hatóságok jogköreinek bővítését sürgette.

A romló közbiztonsági helyzetre válaszul az olasz kormány a „Biztonságos Utcák” művelet keretében

Puma típusú páncélozott katonai járműveket vezényelt a Colosseum és a Termini pályaudvar környékére.

Giorgia Meloni közösségi oldalán személyesen is megköszönte a katonák szolgálatát, hangsúlyozva: a cél a közrend fenntartása, a bűnbandák visszaszorítása és a terrorfenyegetettség elleni határozott fellépés Rómában.