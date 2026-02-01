Ft
olaszország colosseum katonai jármű migráns

Páncélosok a Colosseumnál: migránstámadások rázták meg Rómát

2026. február 01. 12:24

Brutális verések, illegálisan tartózkodó elkövetők, kiutasítás ellenére visszatérő migránsok: az olasz fővárosban katonai jelenléttel próbálják megfékezni az erőszakot.

2026. február 01. 12:24
null

Páncélozott katonai járművek jelentek meg Róma legforgalmasabb és leglátogatottabb pontjain, köztük a Colosseum környékén és a Termini pályaudvarnál, 

miután az elmúlt időszakban több erőszakos migránstámadás rázta meg az olasz fővárost. 

A hatóságok szerint az intézkedés célja elsősorban az elrettentés, a közbiztonság megerősítése, valamint a lakosság és a turisták biztonságérzetének növelése a kiemelt közlekedési és turisztikai csomópontokon.

A római Termini pályaudvar térségében különösen súlyos incidensek történtek. 

Egy 57 éves olasz férfit, az ipari minisztérium alkalmazottját migránsok körbevették és brutálisan megverték a pályaudvar közelében, az esetet térfigyelő kamerák is rögzítették. 

Az áldozat súlyos sérülésekkel került kórházba. A rendőrség két gyanúsítottat állított elő, 

egy tunéziai és egy egyiptomi állampolgárt, mindketten büntetett előéletűek. 

Különösen súlyos körülmény, hogy az egyik elkövetőt korábban már kiutasították Olaszországból, ennek ellenére Rómában maradt.

Alig egy órával később újabb támadás történt a pályaudvar területén: 

ezúttal egy tunéziai kerékpáros futárt vertek meg, akit szintén kórházba kellett szállítani.

Az ügyben két illegálisan Olaszországban tartózkodó tunéziai férfit vettek őrizetbe. A történtek nyomán a belügyminisztérium átfogó ellenőrzéseket rendelt el a környéken, amelyek során további 16 embert állítottak elő. Matteo Salvini zéró toleranciát és a hatóságok jogköreinek bővítését sürgette.

A romló közbiztonsági helyzetre válaszul az olasz kormány a „Biztonságos Utcák” művelet keretében 

Puma típusú páncélozott katonai járműveket vezényelt a Colosseum és a Termini pályaudvar környékére.

Giorgia Meloni közösségi oldalán személyesen is megköszönte a katonák szolgálatát, hangsúlyozva: a cél a közrend fenntartása, a bűnbandák visszaszorítása és a terrorfenyegetettség elleni határozott fellépés Rómában.

Nyitókép: Jaap Arriens / AFP

