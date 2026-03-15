„Olyan aljas módon még tán sosem használták a béke és szabadság szavakat, mint ahogy a mai állami ünnepség teszi. A béke mára azt jelenti, hogy egy szomszéd ország adja fel szuverenitását, mondjon le szabadságáról. Az ATV-ben adott második Orbán-interjú óta pontosan tudhatjuk, hogy a magyar miniszterelnök régóta tisztában van vele, hogy Putyin csak a teljes megadást fogadná el békeajánlatnak, ennek ellenére építi kampányát a háborúpárti Európára. A szabadság szó jelenlegi állami értelmezéséről a mai gyalázat (ünnepség) elé készített reklámfilm árul el mindent: a magyar kormány politikája által önvédelmében fenyegetett Ukrajna elleni szabadságharc nehézségeinek érzékeltetésére az oroszok által porrá bombázott ukrán város, Mariupol felvételét használja. Ha azt hinnéd, hogy bármilyen morális mélység alulmúlása lelki akadályokba ütközik, tévedsz! Orbán Viktor politikai ajánlata is pusztán annyi: a háborús bűnös haverjaim békén hagynak, ha behódolunk és rám szavazol. Politikája a gyávaság és erkölcstelenség piedesztálra emelése egy kicsit olcsóbb rezsiért. Itt eldől, mennyire taksálja magát egy nép.”