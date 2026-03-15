Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
szabadság béke ukrajna orbán viktor

Olyan aljas módon még tán sosem használták a béke és szabadság szavakat, mint ahogy a mai állami ünnepség teszi

2026. március 15. 15:31

Orbán Viktor politikai ajánlata is pusztán annyi: a háborús bűnös haverjaim békén hagynak, ha behódolunk és rám szavazol.

Egri Viktor
„Olyan aljas módon még tán sosem használták a béke és szabadság szavakat, mint ahogy a mai állami ünnepség teszi. A béke mára azt jelenti, hogy egy szomszéd ország adja fel szuverenitását, mondjon le szabadságáról. Az ATV-ben adott második Orbán-interjú óta pontosan tudhatjuk, hogy a magyar miniszterelnök régóta tisztában van vele, hogy Putyin csak a teljes megadást fogadná el békeajánlatnak, ennek ellenére építi kampányát a háborúpárti Európára. A szabadság szó jelenlegi állami értelmezéséről a mai gyalázat (ünnepség) elé készített reklámfilm árul el mindent: a magyar kormány politikája által önvédelmében fenyegetett Ukrajna elleni szabadságharc nehézségeinek érzékeltetésére az oroszok által porrá bombázott ukrán város, Mariupol felvételét használja. Ha azt hinnéd, hogy bármilyen morális mélység alulmúlása lelki akadályokba ütközik, tévedsz! Orbán Viktor politikai ajánlata is pusztán annyi: a háborús bűnös haverjaim békén hagynak, ha behódolunk és rám szavazol. Politikája a gyávaság és erkölcstelenség piedesztálra emelése egy kicsit olcsóbb rezsiért. Itt eldől, mennyire taksálja magát egy nép.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Kardinális
2026. március 15. 16:39
"Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el:" Még csak az kéne...
westend
2026. március 15. 16:38
"Itt eldől, mennyire taksálja magát egy nép” - úgy bizony egriviktorom. És mivel egy feleségét lehallgató ótvar hazudozó az alternatíva (aki a háború további erőltetésére gyúr), így aztán a magát valamire is taksáló nép bátran megválasztja a békéért dolgozó jelenlegi miniszterelnök csapatát. Törődj bele picinyem további hazudozás és szavak rosszindulatú kiforgatása helyett.
westend
2026. március 15. 16:30
mindig felvidít amikor egriviktor aljasságról próbál előadást tartani. Hisz csak magát adja :)
Szolga
2026. március 15. 16:29
Ki a bánat ez a bértollnok, kik és honnan pénzelik? Kinek a szekerét tolja? Hogy merészeli megkérdőjelezni a szabadságot, békét és biztonságot akaró, és azért tenni képes vezetőink igazságát? Hazaárulóknak kívül tágasabb!
