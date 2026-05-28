Árulkodó hiba a kormányszóvivők kinevezésénél: a Tisza-kormány vezetői láthatóan kevéssé ismerik a közjogi szabályokat

Az elemző szerint a szóvivők helyettes államtitkári kinevezése is azt mutatja, hogy a kormányban inkább ötletszerűen, átgondolatlanul hoznak döntéseket.
„A kormányszóvivők tekintetében jellemző gyakorlat, hogy államtitkári vagy kormánybiztosi rangban látják el feladatukat. Ez sokkal jobban megfelel a tisztségből fakadó követelményeknek, hiszen a kormány nevében nyilvánosság előtt szerepelni nem szakmai, hanem kifejezetten politikai feladat. Kijelenthető tehát, hogy
a Tisza-kormány vezetői láthatóan kevéssé ismerik a közjogi szabályokat, és az elmúlt hetekben látott trendekbe illő módon inkább ötletszerűen, átgondolatlanul hoznak döntéseket”
– mondta a Mandinernek Szikra Levente annak kapcsán, hogy helyettes államtitkárrá nevezte ki a kormány a három kormányszóvivőt.
Ismert, a szerdai kormányülésen újságírói kérdésre a szóvivők azt válaszolták, hogy fizetés nélkül, társadalmi munkában látják el feladataikat. Ezen még aznap gyorsan változtattak Magyar Péterék, a szerda este megjelent Magyar Közlönyből ugyanis kiderült, hogy
a miniszterelnök 2026. május 28-ai hatállyal helyettes államtitkárrá nevezte ki Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vandát
– mindhármukat a Miniszterelnökség keretein belül. A kinevezés a kormányzati igazgatásról szóló vonatkozó jogszabályban meghatározott jogkörében, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azaz Ruff Bálint javaslatára történt.
Az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese a fentiek kapcsán úgy fogalmazott, a helyettes államtitkár a hatályos törvények szerint nem politikai, hanem szakmai vezetőnek minősül. „Ez számos fontos következménnyel jár: ilyen például, hogy
a megbízatása nem jár le automatikusan a kormány megbízatásának lejártával együtt, illetve, hogy a helyettes államtitkári tisztség összeférhetetlen a választott politikai tisztségekkel
– nem lehet például országgyűlési képviselő” – tudatta Szikra Levente.
Arra a felvetésre, hogy Vitályos Eszter, az Orbán-kormány szóvivője államtitkár volt, azt mondta, hogy az államtitkár politikai vezetőnek számít, akinek a megbízatása is megszűnik, ha a kormányé megszűnik, és ő betölthet politikai pozíciókat is. A két tisztség között tehát komoly jogi különbség van, és bár
egy minisztériumban vezető beosztást betölteni nyilvánvalóan nem teljesen mentes a politikától, egy helyettes államtitkár a jogalkotó eredeti szándéka szerint nem végezhet közvetlenül politikai feladatot.
Szikra Levente megjegyezte, hogy azon túl, hogy a kormány láthatóan kevéssé ismeri a közjogi szabályokat, hogy
az a tény, hogy három kormányszóvivő van egyszerre, önmagában is felvet kérdéseket,
hiszen a korábbi években jellemzően egyszerre egy, legfeljebb két személy töltött be ilyen szerepet. Nem igazán indokolható, hogy miért van szükség három főt kinevezni erre a feladatra.
