05. 28.
csütörtök
kormány alapjogokért központ helyettes államtitkár magyar közlöny kormányszóvivő miniszterelnökség

Árulkodó hiba a kormányszóvivők kinevezésénél: a Tisza-kormány vezetői láthatóan kevéssé ismerik a közjogi szabályokat

2026. május 28. 13:21

Az elemző szerint a szóvivők helyettes államtitkári kinevezése is azt mutatja, hogy a kormányban inkább ötletszerűen, átgondolatlanul hoznak döntéseket.

„A kormányszóvivők tekintetében jellemző gyakorlat, hogy államtitkári vagy kormánybiztosi rangban látják el feladatukat. Ez sokkal jobban megfelel a tisztségből fakadó követelményeknek, hiszen a kormány nevében nyilvánosság előtt szerepelni nem szakmai, hanem kifejezetten politikai feladat. Kijelenthető tehát, hogy 

a Tisza-kormány vezetői láthatóan kevéssé ismerik a közjogi szabályokat, és az elmúlt hetekben látott trendekbe illő módon inkább ötletszerűen, átgondolatlanul hoznak döntéseket”

– mondta a Mandinernek Szikra Levente annak kapcsán, hogy helyettes államtitkárrá nevezte ki a kormány a három kormányszóvivőt. 

Ismert, a szerdai kormányülésen újságírói kérdésre a szóvivők azt válaszolták, hogy fizetés nélkül, társadalmi munkában látják el feladataikat. Ezen még aznap gyorsan változtattak Magyar Péterék, a szerda este megjelent Magyar Közlönyből ugyanis kiderült, hogy 

a miniszterelnök 2026. május 28-ai hatállyal helyettes államtitkárrá nevezte ki Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vandát 

– mindhármukat a Miniszterelnökség keretein belül. A kinevezés a kormányzati igazgatásról szóló vonatkozó jogszabályban meghatározott jogkörében, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azaz Ruff Bálint javaslatára történt.

Az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese a fentiek kapcsán úgy fogalmazott, a helyettes államtitkár a hatályos törvények szerint nem politikai, hanem szakmai vezetőnek minősül. „Ez számos fontos következménnyel jár: ilyen például, hogy 

a megbízatása nem jár le automatikusan a kormány megbízatásának lejártával együtt, illetve, hogy a helyettes államtitkári tisztség összeférhetetlen a választott politikai tisztségekkel 

– nem lehet például országgyűlési képviselő” – tudatta Szikra Levente.

Arra a felvetésre, hogy Vitályos Eszter, az Orbán-kormány szóvivője államtitkár volt, azt mondta, hogy az államtitkár politikai vezetőnek számít, akinek a megbízatása is megszűnik, ha a kormányé megszűnik, és ő betölthet politikai pozíciókat is. A két tisztség között tehát komoly jogi különbség van, és bár 

egy minisztériumban vezető beosztást betölteni nyilvánvalóan nem teljesen mentes a politikától, egy helyettes államtitkár a jogalkotó eredeti szándéka szerint nem végezhet közvetlenül politikai feladatot.

Szikra Levente megjegyezte, hogy azon túl, hogy a kormány láthatóan kevéssé ismeri a közjogi szabályokat, hogy 

az a tény, hogy három kormányszóvivő van egyszerre, önmagában is felvet kérdéseket, 

hiszen a korábbi években jellemzően egyszerre egy, legfeljebb két személy töltött be ilyen szerepet. Nem igazán indokolható, hogy miért van szükség három főt kinevezni erre a feladatra.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

szilvarozsa
2026. május 28. 15:56
A kormányszóvivő a helyettes államtitkári fizetést annyira kevesli, hogy szerinte a feladatait társadalmi munkában végzi. Mondjuk, meg is érdemli. Tíz perc alatt több "Nem tudom"-ot bírt kinyögni, mint Fegyőr egy év alatt.
Obsitos Technikus
2026. május 28. 15:01
"inkább ötletszerűen, átgondolatlanul hoznak döntéseket" - Elvtársam! Nekem sóder legyen, ha kell, a föld alól is! - Virág elvtárs! Se ajtó, se ablak?
johannluipigus
2026. május 28. 14:41
Ritka buta ez a 3 kurva.
sandor
2026. május 28. 14:38
Szondi két apródja.
