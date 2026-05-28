„Orbán Viktor és Magyar Péter a Puskás Arénában. Ez érdekes és bizarr téma lesz” – Szöllősi György a Mandinernek

A Nemzeti Sport főszerkesztője nemcsak a Bajnokok Ligája döntőjéről beszélt, de azt is elárulta: le akarják-e őt vadászni.
A Nemzeti Sport főszerkesztője és a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, Szöllősi György volt Lentulai Krisztián vendége. A több mint egyórás beszélgetés fő témáját természetesen a szombati Bajnokok Ligája-döntő, azaz a PSG–Arsenal adta, amit a történelem során először rendeznek meg Magyarországon, méghozzá a budapesti Puskás Arénában.
De a meccsről való beszélgetés előtt Szöllősi arra a kérdésére is válaszolt Lentulai Krisztiánnak, hogy tényleg le akarják-e őt vadászni – utalva itt arra, hogy az MSÚSZ több mint 50 tagja bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az összes elnökségi tag felmentését a tisztségéből, illetve az aláírók felszólították az elnököt, hogy mihamarabb, de legkésőbb a szervezet alapszabályában foglalt hatvan napon belül hívja össze a rendkívüli közgyűlést.
A beszélgetésből az is kiderül:
a sportnapilap főszerkesztője adott-e külön utasítást arra, hogy letiltsák Magyar Péter miniszterelnököt a Nemzeti Sport Facebook-oldaláról?
A folytatásban viszont már tényleg a BL-döntő volt a téma: Szöllősi részletesen elmesélte, hogyan jutott el odáig kishazánk, hogy a világ egyik legnézettebb sporteseményét rendezheti meg szombaton.
Azt hiszem nem tévedünk, ha azt mondjuk: ez lesz a világon leginkább követett, a legtöbb ember által nézett sportesemény, amit valaha Magyarországon megrendeztek. Talán nem is tudjuk ennek a jelentőségét átérezni vagy fölmérni”
– jelentette ki Szöllősi.
Szóba kerülnek a mérkőzés napjaira a hazánkba látogató angol és francia szurkolók is, akik bármennyi pénzt hajlandóak voltak kifizetni azért, hogy Budapesten lehessenek a hétvégén – még akkor is, ha nincs belépőjük a mérkőzésre. Szöllősi emellett mesél a döntő magyar vonatkozásáról, Viktor Gyökeresről is, aki az Arsenal magyar származású csatára.
Végül az is kiderül: valószínűleg Magyarország előző és jelenlegi miniszterelnöke, azaz Orbán Viktor és Magyar Péter is az UEFA által meghívott VIP-vendég lesz a Puskás Arénában.
Szerintem a volt és a jelenlegi miniszterelnököt is biztosan meghívják, és nehezen tudok olyan indokot elképzelni, hogy bármelyikük nemet mondana. Aztán, hogy a stadionon belül melyiküket hova ültetik, melyik VIP-páholyba, azt nem tudom, de az biztos, hogy a magyar médiának ez egy érdekes és bizarr téma lesz.”
Lentulai Krisztián és Szöllősi György beszélgetése pénteken lesz elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján.