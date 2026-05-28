facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Lentulai Krisztián Bajnokok Ligája Puskás aréna Szöllősi György

„Orbán Viktor és Magyar Péter a Puskás Arénában. Ez érdekes és bizarr téma lesz” – Szöllősi György a Mandinernek

2026. május 28. 12:51

A Nemzeti Sport főszerkesztője nemcsak a Bajnokok Ligája döntőjéről beszélt, de azt is elárulta: le akarják-e őt vadászni.

A Nemzeti Sport főszerkesztője és a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, Szöllősi György volt Lentulai Krisztián vendége. A több mint egyórás beszélgetés fő témáját természetesen a szombati Bajnokok Ligája-döntő, azaz a PSG–Arsenal adta, amit a történelem során először rendeznek meg Magyarországon, méghozzá a budapesti Puskás Arénában.

A beszélgetésből az is kiderül: 

a sportnapilap főszerkesztője adott-e külön utasítást arra, hogy letiltsák Magyar Péter miniszterelnököt a Nemzeti Sport Facebook-oldaláról?

A folytatásban viszont már tényleg a BL-döntő volt a téma: Szöllősi részletesen elmesélte, hogyan jutott el odáig kishazánk, hogy a világ egyik legnézettebb sporteseményét rendezheti meg szombaton.

Azt hiszem nem tévedünk, ha azt mondjuk: ez lesz a világon leginkább követett, a legtöbb ember által nézett sportesemény, amit valaha Magyarországon megrendeztek. Talán nem is tudjuk ennek a jelentőségét átérezni vagy fölmérni”

 – jelentette ki Szöllősi.

Szóba kerülnek a mérkőzés napjaira a hazánkba látogató angol és francia szurkolók is, akik bármennyi pénzt hajlandóak voltak kifizetni azért, hogy Budapesten lehessenek a hétvégén – még akkor is, ha nincs belépőjük a mérkőzésre. Szöllősi emellett mesél a döntő magyar vonatkozásáról, Viktor Gyökeresről is, aki az Arsenal magyar származású csatára.

Végül az is kiderül: valószínűleg Magyarország előző és jelenlegi miniszterelnöke, azaz Orbán Viktor és Magyar Péter is az UEFA által meghívott VIP-vendég lesz a Puskás Arénában.

Szerintem a volt és a jelenlegi miniszterelnököt is biztosan meghívják, és nehezen tudok olyan indokot elképzelni, hogy bármelyikük nemet mondana. Aztán, hogy a stadionon belül melyiküket hova ültetik, melyik VIP-páholyba, azt nem tudom, de az biztos, hogy a magyar médiának ez egy érdekes és bizarr téma lesz.”

Lentulai Krisztián és Szöllősi György beszélgetése pénteken lesz elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 28. 16:11
Az hogy szarban ingyenjegyet kap, ekes pelda a korrupciora Pepi utasitsa el a meghivast, csak a rendoroket kuldje ra a dagadtra
csigabus
2026. május 28. 16:09
Mit akar ott ez a kis köcsög? Azt sem tudja, hogy a focit gólra játszák!
nuevas-reglas
2026. május 28. 16:08
a vilag legtermeszetesebb dolga hogy ott is fideszmentesites lesz, miert mit gondoltatok ?
Apik
2026. május 28. 15:58
magyar hazaarulo peternek semmi keresni valoja ott!
