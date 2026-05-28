Nem kellett sokat várni: az állami egészségügyben belengették a kórházbezárásokat

Haladékot kapott Budapest, de Magyar Péter is több tízmilliárd forintot követel
A Tisza korábban élesen támadta a szolidaritási hozzájárulást, kormányon már megtartanák.
Takács Péter volt egészségügyi államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy Hegedűs Zsolt miniszter már arról is beszél, hogy megnyitná a kasszát a maszek szolgáltatók előtt.
Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a véleménye szerint évek óta politikai tevékenységet, a kampányidőszakban pedig „vaskos Tisza-propagandát” folytató Magyar Orvosi Kamara vezetőségéből miniszteri székbe került Hegedűs Zsolt a MOK elnökével, Álmos Péterrel mondatná ki a rossz híreket.
A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, hogy miközben egy 6 éve készült tanulmányra hivatkozva végig az előző vezetést vádolták azzal, hogy kórházbezárásokra készülnek,
már a kormányzás harmadik hetében elkezdték „beadagolni” a leépítéseket, bezárásokat és korlátozásokat.
Takács felidézte, hogy már a miniszteri meghallgatáson is megkérdezte Hegedűstől, hogy tervezi-e magánszolgáltatók bevonását a TB-finanszírozásba, akik aztán kiegészítő díjakat (ún. co-payment) szednének a betegektől, viszont akkor a kérdésére nem kapott választ.
Pedig a fideszes politikus szerint fontos lett volna tisztázni ezt, mert például a miniszter korábbi foglalkoztatója, Magyarország egyik legnagyobb magánkórházának tulajdonosa éppen az a Wáberer György, aki a Tisza Párt egyik „leglelkesebb támogatójává” vált a kampány végére.
Emellett Hegedűs Zsolt egy szaklapnak adott interjújában azt nyilatkozta,
megnyitná a kasszát a maszek szolgáltatók előtt”.
Továbbá Álmos Péter az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján pedig beszében úgy fogalmazott:
szeretném kimondani: kórházakat kell bezárni. Ennyi ügyeleti pont nem tartható fenn ennyi orvossal.
Fontos átnézni az aktív osztályok működését. Legalább az ügyeleti szinten újra kell szervezni a rendszert”.
Takács Péter bejegyzését azzal zárta, „mi szóltunk előre, erre készül a Tisza: állami egészségügyben kórházbezárások, magánegészségügyben közpénz”.
Nyitókép: Hegedűs Zsolt Facebook-oldala