Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt takács péter wáberer györgy magyar orvosi kamara fidesz kórház magyarország kassza egészségügy

Nem kellett sokat várni: az állami egészségügyben belengették a kórházbezárásokat

2026. május 28. 13:36

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy Hegedűs Zsolt miniszter már arról is beszél, hogy megnyitná a kasszát a maszek szolgáltatók előtt.

2026. május 28. 13:36
null

Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a véleménye szerint évek óta politikai tevékenységet, a kampányidőszakban pedig „vaskos Tisza-propagandát” folytató Magyar Orvosi Kamara vezetőségéből miniszteri székbe került Hegedűs Zsolt a MOK elnökével, Álmos Péterrel mondatná ki a rossz híreket.

A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, hogy miközben egy 6 éve készült tanulmányra hivatkozva végig az előző vezetést vádolták azzal, hogy kórházbezárásokra készülnek, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

már a kormányzás harmadik hetében elkezdték „beadagolni” a leépítéseket, bezárásokat és korlátozásokat.

Takács felidézte, hogy már a miniszteri meghallgatáson is megkérdezte Hegedűstől, hogy tervezi-e magánszolgáltatók bevonását a TB-finanszírozásba, akik aztán kiegészítő díjakat (ún. co-payment) szednének a betegektől, viszont akkor a kérdésére nem kapott választ. 

Megnyitnák a kasszát a „maszekok” előtt

Pedig a fideszes politikus szerint fontos lett volna tisztázni ezt, mert például a miniszter korábbi foglalkoztatója, Magyarország egyik legnagyobb magánkórházának tulajdonosa éppen az a Wáberer György, aki a Tisza Párt egyik „leglelkesebb támogatójává” vált a kampány végére.

Emellett Hegedűs Zsolt egy szaklapnak adott interjújában azt nyilatkozta, 

megnyitná a kasszát a maszek szolgáltatók előtt”.

Továbbá Álmos Péter az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján pedig beszében úgy fogalmazott: 

szeretném kimondani: kórházakat kell bezárni. Ennyi ügyeleti pont nem tartható fenn ennyi orvossal. 

Fontos átnézni az aktív osztályok működését. Legalább az ügyeleti szinten újra kell szervezni a rendszert”.

Takács Péter bejegyzését azzal zárta, „mi szóltunk előre, erre készül a Tisza: állami egészségügyben kórházbezárások, magánegészségügyben közpénz”.

Nyitókép: Hegedűs Zsolt Facebook-oldala

 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
smokey-eye
•••
2026. május 28. 15:58 Szerkesztve
Nem szeretném a saját vállamat veregetni, de épp a múltkor írtam le, amikor a táncos komikus eü . miniszter jelölt a meghallgatásán azzal ugatta le Takács Pétert, hogy az ápolók és a szakszemélyzet elégtelen létszámát emlegette, hogy mivel egy darab ápolóval sem lesz több a Selyemmajom kormány alatt, majd a gyógyító helyek számát fogják csökkenteni . Így aztán a megmaradó kórházakban, rendelőkben már lesz elég szakszemélyzet . Csak legfeljebb a betegek halnak meg, mire a távoli helyekre beérnek velük . Nem örülök neki, de bejött a jóslatom .
Válasz erre
0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. május 28. 15:50
Rongyláb miniszter majd táncolhat a bezárt korházak előtt is.
Válasz erre
2
0
civilina-2
2026. május 28. 15:45
Nekem nagyon gyanús a képviselők és a közszférában dolgozók jövedelmének a csökkentése. Komoly megszorításokra készülhetnek, amiről mélyen hallgat Magyar Péter és a kormánya. Azzal fogják nyugtatni majd a népet, "lám, példamutatóak vagyunk, magunkon kezdtük a megszorításokat". Csakhogy, a miniszterelnöki jövedelem 50%-a is 3-4millió forint havonta! Nem önzetlenségből emelik meg az alacsony nyugdíjakat, itt valami brutális van készülőben! A kórházbezárásoknak kifejezetten örülök olyan alapon, amilyen alapon Kollár Kinga is örült. Én megyei jogú városban élek, engem nem fog érinteni a kórházbezárás. Ja, hogy nincs bennem együttérzés? És irántam mennyi együttérzés volt a tiszaszavazókban, amikor erre voksoltak? Kb. bennem is annyi van irántuk.
Válasz erre
1
0
madre79
•••
2026. május 28. 15:44 Szerkesztve
A táncos doktor jobb ha nem is csomagol ki, mert nem tudja, hogy mi vár rá, ha ez bekövetkezik!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!