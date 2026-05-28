Neki minden kell: Magyar Péter elutasította Von der Leyen ajánlatát

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Egyre kevesebb az idő az uniós pénzek hazahozatalára.
Magyar Péter miniszterelnök számára kulcsfontosságú, hogy néhány héten belül sikerüljön feloldani a Magyarországnak járó, de jelenleg befagyasztott uniós forrásokat.
Az Aktuality nevű szlovák portál szerint a Tisza Párt alkotmányos többségére támaszkodva kormánya kész teljesíteni az EU feltételeit, azonban Brüsszel – Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezetésével – csak a vissza nem térítendő támogatások igénylését javasolja, az olcsó hitelek mellőzését kérve a szűkös idő és a magyar költségvetési helyzet miatt.
Magyar Péter ezt elutasítja, ragaszkodik minden forráshoz. Kollár Kinga európai parlamenti képviselő optimista az összes pénz felszabadítását illetően. Az új külügyminiszter, Orbán Anita szerint intenzív tárgyalások zajlanak Brüsszellel.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala
