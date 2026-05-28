Neki minden kell: Magyar Péter elutasította Von der Leyen ajánlatát

Magyar Péter miniszterelnök számára kulcsfontosságú, hogy néhány héten belül sikerüljön feloldani a Magyarországnak járó, de jelenleg befagyasztott uniós forrásokat.

Az Aktuality nevű szlovák portál szerint a Tisza Párt alkotmányos többségére támaszkodva kormánya kész teljesíteni az EU feltételeit, azonban Brüsszel – Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezetésével – csak a vissza nem térítendő támogatások igénylését javasolja, az olcsó hitelek mellőzését kérve a szűkös idő és a magyar költségvetési helyzet miatt.