magyar kormány Bajnokok Ligája Puskás aréna

Kiderült, hogy tényleg veszélyben van-e a budapesti BL-döntő megrendezése

2026. május 28. 14:59

A kormányzati kommunikáció közleménye szerint nincs veszélyben a PSG–Arsenal szombati mérkőzés a Puskás Arénában. Magyarország kormánya a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban.

Az elmúlt napokban olyan hírek láttak napvilágot, hogy akár a történelem első magyarországi labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő megrendezése is veszélybe kerülhet, miután a kormány zárolta a Lounge Event számláit, így a cég nem tudja kifizetni a PSG–Arsenal finálé és annak kísérő programjainak rendezésében résztvevő alvállalkozóit. 

Bajnokok Ligája
A Bajnokok Ligája döntőjének szurkolói zónája a Hősök terén. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyar Péter kormányzata egy szerkesztőségünkhöz is eljuttatott sajtóközleményben reagált ezekre a hírekre, melyet változtatás nélkül közlünk.

A sajtóközlemény a Bajnokok Ligája döntőjével kapcsolatban

Magyarország kormánya biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. 

A kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági- és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat; ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.”

A PSG és az Arsenal összecsapását szombat este 6 órától rendezik a Puskás Arénában, a mérkőzés és kísérőprogramjai miatt alaposan átalakul péntektől a főváros közlekedés rendje.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
néhai Ch.Pilot
2026. május 28. 15:57
Remélem, a PSG és Arsenal szurkolók szétverik Budapestet! Úgy is ideje lenne egy új fővárost választani, mert ez semmilyen szempontból nem felel már meg, és csak viszi a pénzt.
B_kanya
2026. május 28. 15:46
El kell qurni az idegenforgalmi bevételeket is, az erős forint mellé a bénázás is kell. Lépésről, lépésre....
savrena
2026. május 28. 15:37
"a szerződésszerűen teljesített feladatok" most mindenki kurvára megnyugodoitt és dolgozik ezerrel.
jobbrafel
2026. május 28. 15:24
Hű, ha ott lennék, mint alvállalkozó, akkor nagyon rosszul esne ilyet hallanom: "a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat". Én egyből kilépnék az egészből! Figyeljék meg ők inkább a rossebet!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!