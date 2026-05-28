Kiderült, hogy tényleg veszélyben van-e a budapesti BL-döntő megrendezése

Sztárparádé a Puskás Arénában: világbajnok legenda mutatja be a döntőn a BL-trófeát
Egy szintén vb-aranyérmes honfitársával közösen.
A kormányzati kommunikáció közleménye szerint nincs veszélyben a PSG–Arsenal szombati mérkőzés a Puskás Arénában. Magyarország kormánya a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban.
Az elmúlt napokban olyan hírek láttak napvilágot, hogy akár a történelem első magyarországi labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő megrendezése is veszélybe kerülhet, miután a kormány zárolta a Lounge Event számláit, így a cég nem tudja kifizetni a PSG–Arsenal finálé és annak kísérő programjainak rendezésében résztvevő alvállalkozóit.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy szintén vb-aranyérmes honfitársával közösen.
Magyar Péter kormányzata egy szerkesztőségünkhöz is eljuttatott sajtóközleményben reagált ezekre a hírekre, melyet változtatás nélkül közlünk.
Magyarország kormánya biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban.
A kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági- és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat; ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.”
A PSG és az Arsenal összecsapását szombat este 6 órától rendezik a Puskás Arénában, a mérkőzés és kísérőprogramjai miatt alaposan átalakul péntektől a főváros közlekedés rendje.
Ezt is ajánljuk a témában
Aki jót akar magának, szombaton nem ül autóba a fővárosban.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor