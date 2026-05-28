Kiderült, hogy tényleg veszélyben van-e a budapesti BL-döntő megrendezése

Magyarország kormánya biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban.

A kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági- és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat; ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.”