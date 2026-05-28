Magyar Péter Európai Ügyészség európai bizottság

Magyar Péter Brüsszelben bejelentette: Hivatalosan is benyújtja Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez

2026. május 28. 13:58

Itt van az első szelet szuverenitás, amiről lemondana a miniszterelnök.

2026. május 28. 13:58
null

Magyar Péter csütörtök délelőtt érkezett Brüsszelbe kétnapos hivatalos látogatására. A program során több magas szintű találkozón vesz részt: egyeztet Mark Rutte NATO-főtitkárral, a belga miniszterelnökkel, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, elsősorban a befagyasztott uniós források felszabadításáról.

Az Index beszámolója szerint a miniszterelnök a helyszínen élő videóban mutatta be azt a tárgyalószobát a magyar EU-képviseleten, ahol 2011-ben, a magyar uniós elnökség idején dolgozott. Akkor az akkori magyar kormány érdekeit képviselte az Európai Unióban. „Valószínűleg nem egy izgalmas látvány egy sima tárgyalószoba, de ez a helyszín jól mutatja, hogyan fog zajlani ez a két nap” – fogalmazott.

Mint mondta, a miniszterek egész nap előkészítő egyeztetéseket folytatnak, hogy másnap már csak a néhány nyitott kérdést kelljen rendeznie Ursula von der Leyennel. A legfontosabb napirendi pont az uniós források ügye. Magyar Péter emlékeztetett:

a választási kampány egyik legfontosabb vállalása volt, hogy hazahozza a Magyarországnak járó, több ezer milliárd forintos uniós forrásokat.

A videóban jelen volt Orbán Anita külügyminiszter, Kármán András pénzügyminiszter és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Magyar Péter elmondta, hogy „alapvetően rengeteg fontos ügyben lezárták a megállapodást”, de még maradtak nyitott kérdések.

Csatlakozás az Európai Ügyészséghez

A miniszterelnök bejelentette: hivatalosan benyújtja Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Ezt is ígérték a kampányban, és – mint mondta – ez szerves része a korrupcióellenes küzdelemnek, amelyhez a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása is kapcsolódik.

További tervek szerint bővítenék az Integritás Hatóság jogköreit és szigorítanák a vagyonnyilatkozati rendszert. Magyar Péter kiemelte: támogatják a korrupció elleni hatékony fellépést, ugyanakkor elutasítanak minden olyan uniós elvárást, amely sérti Magyarország alkotmányos berendezkedését.

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. május 28. 16:11
Ezért az árulásért egy fityinget sem fog adni Ursula. Csak szólok kispöti....
machet
2026. május 28. 15:54
A k anyádat Magyar Péter.
di78
2026. május 28. 15:52
A labancok elkezdtek dolgozni...
madre79
2026. május 28. 15:40
Ezek szerint nem vár olyan vendéget akit le kell majd tartóztatni!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!