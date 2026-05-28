Magyar Péter Brüsszelben bejelentette: Hivatalosan is benyújtja Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter csütörtök délelőtt érkezett Brüsszelbe kétnapos hivatalos látogatására. A program során több magas szintű találkozón vesz részt: egyeztet Mark Rutte NATO-főtitkárral, a belga miniszterelnökkel, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, elsősorban a befagyasztott uniós források felszabadításáról.

Az Index beszámolója szerint a miniszterelnök a helyszínen élő videóban mutatta be azt a tárgyalószobát a magyar EU-képviseleten, ahol 2011-ben, a magyar uniós elnökség idején dolgozott. Akkor az akkori magyar kormány érdekeit képviselte az Európai Unióban. „Valószínűleg nem egy izgalmas látvány egy sima tárgyalószoba, de ez a helyszín jól mutatja, hogyan fog zajlani ez a két nap” – fogalmazott.