Magyar Péter Brüsszelben bejelentette: Hivatalosan is benyújtja Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter bemutatta legújabb terveit: kiderült, kikkel fog találkozni Brüsszelben
A miniszterelnök csütörtökön és pénteken is tárgyalni fog.
Itt van az első szelet szuverenitás, amiről lemondana a miniszterelnök.
Magyar Péter csütörtök délelőtt érkezett Brüsszelbe kétnapos hivatalos látogatására. A program során több magas szintű találkozón vesz részt: egyeztet Mark Rutte NATO-főtitkárral, a belga miniszterelnökkel, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, elsősorban a befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Az Index beszámolója szerint a miniszterelnök a helyszínen élő videóban mutatta be azt a tárgyalószobát a magyar EU-képviseleten, ahol 2011-ben, a magyar uniós elnökség idején dolgozott. Akkor az akkori magyar kormány érdekeit képviselte az Európai Unióban. „Valószínűleg nem egy izgalmas látvány egy sima tárgyalószoba, de ez a helyszín jól mutatja, hogyan fog zajlani ez a két nap” – fogalmazott.
Mint mondta, a miniszterek egész nap előkészítő egyeztetéseket folytatnak, hogy másnap már csak a néhány nyitott kérdést kelljen rendeznie Ursula von der Leyennel. A legfontosabb napirendi pont az uniós források ügye. Magyar Péter emlékeztetett:
a választási kampány egyik legfontosabb vállalása volt, hogy hazahozza a Magyarországnak járó, több ezer milliárd forintos uniós forrásokat.
A videóban jelen volt Orbán Anita külügyminiszter, Kármán András pénzügyminiszter és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Magyar Péter elmondta, hogy „alapvetően rengeteg fontos ügyben lezárták a megállapodást”, de még maradtak nyitott kérdések.
A miniszterelnök bejelentette: hivatalosan benyújtja Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Ezt is ígérték a kampányban, és – mint mondta – ez szerves része a korrupcióellenes küzdelemnek, amelyhez a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása is kapcsolódik.
További tervek szerint bővítenék az Integritás Hatóság jogköreit és szigorítanák a vagyonnyilatkozati rendszert. Magyar Péter kiemelte: támogatják a korrupció elleni hatékony fellépést, ugyanakkor elutasítanak minden olyan uniós elvárást, amely sérti Magyarország alkotmányos berendezkedését.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök csütörtökön és pénteken is tárgyalni fog.
Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI
***