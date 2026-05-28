Török segítséggel juthat el a Premier League-be a magyar válogatott játékos

Fordult a kocka: a törökök szerint Sallai Roland távozhat a Galatasaraytól
A magyar válogatott támadó kevesebb mint egy hete még arról beszélt, hogy további trófeákat szeretne nyerni csapatával.
Egy török portál szerint több Premier League-klub is szívesen leigazolná a Galatasaray magyar válogatott játékosát. Sallai Rolandért ugyanakkor 20 millió eurót szeretnének kapni az isztambuliak.
Sallai Roland második idényében már második török bajnoki címét ünnepelhette a Galatasaray játékosaként, ráadásul remek teljesítménnyel vette ki részét a sikerből. Összesen 30 bajnokin lépett pályára, több poszton is bevethető volt, az évad nagy részében jobbhátvédet játszott.
Nem csoda, hogy sajtóhírek szerint a 29 éves sokoldalú labdarúgó topbajnokságok klubjainak figyelmét is felkeltette. A Cumhuriyet szerint
a Premier League-ből például a Tottenham, a Fulham, a Nottingham Forest, valamint a török médiamogul, Acun Ilıcalı tulajdonában lévő, frissen feljutó Hull City is szeretné a soraiban tudni – számolt be róla a Csakfoci.
A török portál szerint az isztambuli klub két éve 6 millió euróért szerezte meg a magyar válogatott játékost a Freiburgtól, ennek viszont a többszörösét kérné el érte.
A Galata állítólag 20 millió euró alatt (több mint 7 milliárd forint) nem engedné el egyik legjobbját, akit egyébként a mértékadónak tartott Transfermarkt 14 millióra taksál.
Sallai lehetséges távozásának egyik bizonyítéka lehet, hogy az olasz sajtóra hivatkozva a Csakfoci azt írja: a törökök felvették a kapcsolatot az AS Roma játékosával, Zeki Çelikkel.
