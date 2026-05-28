Hull City Galatasaray Sallai Roland

Török segítséggel juthat el a Premier League-be a magyar válogatott játékos

2026. május 28. 12:18

Egy török portál szerint több Premier League-klub is szívesen leigazolná a Galatasaray magyar válogatott játékosát. Sallai Rolandért ugyanakkor 20 millió eurót szeretnének kapni az isztambuliak.

Sallai Roland második idényében már második török bajnoki címét ünnepelhette a Galatasaray játékosaként, ráadásul remek teljesítménnyel vette ki részét a sikerből. Összesen 30 bajnokin lépett pályára, több poszton is bevethető volt, az évad nagy részében jobbhátvédet játszott.

Sallai Roland második török bajnoki címét ünnepli. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP

Nem csoda, hogy sajtóhírek szerint a 29 éves sokoldalú labdarúgó topbajnokságok klubjainak figyelmét is felkeltette. A Cumhuriyet szerint 

a Premier League-ből például a Tottenham, a Fulham, a Nottingham Forest, valamint a török médiamogul, Acun Ilıcalı tulajdonában lévő, frissen feljutó Hull City is szeretné a soraiban tudni – számolt be róla a Csakfoci.

Sokat kérnek Sallai Rolandért

A török portál szerint az isztambuli klub két éve 6 millió euróért szerezte meg a magyar válogatott játékost a Freiburgtól, ennek viszont a többszörösét kérné el érte. 

A Galata állítólag 20 millió euró alatt (több mint 7 milliárd forint) nem engedné el egyik legjobbját, akit egyébként a mértékadónak tartott Transfermarkt 14 millióra taksál.

Sallai lehetséges távozásának egyik bizonyítéka lehet, hogy az olasz sajtóra hivatkozva a Csakfoci azt írja: a törökök felvették a kapcsolatot az AS Roma játékosával, Zeki Çelikkel.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

