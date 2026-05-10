Galatasaray Sallai Roland Dzsudzsák Balázs

Olyat tett a magyar válogatott játékosa, amit már Szoboszlai sem hagyhatott annyiban

2026. május 10. 16:38

Bebiztosította bajnoki címét a Galatarasay, így törökök tízezrei ismét egy magyarzászlós labdarúgót ünnepeltek. Sallai Roland teljesítményét a magyar válogatott korábbi és jelenlegi csapatkapitánya is elismerte.

A magyar válogatott labdarúgó, Sallai Roland csapata, a török Galatasaray szombaton 4–2-re győzött az Antalyaspor ellen, ezzel pedig bebiztosította bajnoki címét. A Premier League-klubokkal hírbe hozott magyar játékos ezzel már második bajnoki elsőségét ünnepelhette az isztambuli klubban, aminek alaposan meg is adta a módját.

Sallai Roland
Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik is gratulált Sallai Rolandnak.

Az idényben leginkább jobbhátvédként használt támadó a tavalyi fiesztához hasonlóan ezúttal is magyar zászlóval a hátán ünnepelt törökök tízezrei előtt. Ráadásul kikerült egy videó arról, ahogy 

az egyik lelátó elé sétál a magyar zászlóval és vezényli a szenvedélyes fanatikusakat – egészen hidegrázós élmény lehetett.

Sallai Roland tettére a korábbi és a jelenlegi csapatkapitány is felkapta a fejét

Sallai meg is osztott több fotót a jelenetekről a közösségi oldalán, amire záporoztak a gratulációk – de nem csak a szurkolóktól. A magyar válogatott korábbi csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs – aki maga is légióskodott Törökországban – „Bravó gyerek” mondattal fejezte ki elismerését korábbi játékostársa iránt.

Természetesen a jelenlegi kapitány, Szoboszlai Dominik sem feledkezett meg barátjáról, és két tapsoló emojival gratulált, amit Sallai válaszban meg is köszönt a Liverpool középpályásának.

Sallai Roland ebben az idényben minden sorozatban eddig összesen 46 alkalommal lépett pályára a Galatasaray színeiben.

Nyitókép: Hakan Akgun / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
angeleye
2026. május 10. 17:00
Le a kalappal.
