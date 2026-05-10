Olyat tett a magyar válogatott játékosa, amit már Szoboszlai sem hagyhatott annyiban

Sallai Roland tettére a korábbi és a jelenlegi csapatkapitány is felkapta a fejét

Sallai meg is osztott több fotót a jelenetekről a közösségi oldalán, amire záporoztak a gratulációk – de nem csak a szurkolóktól. A magyar válogatott korábbi csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs – aki maga is légióskodott Törökországban – „Bravó gyerek” mondattal fejezte ki elismerését korábbi játékostársa iránt.

Természetesen a jelenlegi kapitány, Szoboszlai Dominik sem feledkezett meg barátjáról, és két tapsoló emojival gratulált, amit Sallai válaszban meg is köszönt a Liverpool középpályásának.

Sallai Roland ebben az idényben minden sorozatban eddig összesen 46 alkalommal lépett pályára a Galatasaray színeiben.