Olyat tett a magyar válogatott játékosa, amit már Szoboszlai sem hagyhatott annyiban

Több Premier League-csapat is megvenné a magyar válogatott játékost – óriási a harc érte
Érdekes nyárnak néz elébe.
Bebiztosította bajnoki címét a Galatarasay, így törökök tízezrei ismét egy magyarzászlós labdarúgót ünnepeltek. Sallai Roland teljesítményét a magyar válogatott korábbi és jelenlegi csapatkapitánya is elismerte.
A magyar válogatott labdarúgó, Sallai Roland csapata, a török Galatasaray szombaton 4–2-re győzött az Antalyaspor ellen, ezzel pedig bebiztosította bajnoki címét. A Premier League-klubokkal hírbe hozott magyar játékos ezzel már második bajnoki elsőségét ünnepelhette az isztambuli klubban, aminek alaposan meg is adta a módját.
Az idényben leginkább jobbhátvédként használt támadó a tavalyi fiesztához hasonlóan ezúttal is magyar zászlóval a hátán ünnepelt törökök tízezrei előtt. Ráadásul kikerült egy videó arról, ahogy
az egyik lelátó elé sétál a magyar zászlóval és vezényli a szenvedélyes fanatikusakat – egészen hidegrázós élmény lehetett.
Sallai meg is osztott több fotót a jelenetekről a közösségi oldalán, amire záporoztak a gratulációk – de nem csak a szurkolóktól. A magyar válogatott korábbi csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs – aki maga is légióskodott Törökországban – „Bravó gyerek” mondattal fejezte ki elismerését korábbi játékostársa iránt.
Természetesen a jelenlegi kapitány, Szoboszlai Dominik sem feledkezett meg barátjáról, és két tapsoló emojival gratulált, amit Sallai válaszban meg is köszönt a Liverpool középpályásának.
Sallai Roland ebben az idényben minden sorozatban eddig összesen 46 alkalommal lépett pályára a Galatasaray színeiben.
Nyitókép: Hakan Akgun / ANADOLU / Anadolu via AFP