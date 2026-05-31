Jelentett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség: nemcsak drón csapódott a zaporizzsjai atomerőműbe, a becsapódás még a falat is átszakította

Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton, és a jelentések szerint lyukat ütött az épület falán – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en tett bejegyzésben. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete helyszíni hozzáférést kért a létesítményhez.

A NAÜ tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az ügynökség zaporizzsjai szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület első kézből történő megvizsgálására.