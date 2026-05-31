Ft
Ft
26°C
15°C
Ft
Ft
26°C
15°C
05. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
zaporizzsjai atomerőmű roszatom naü épület ensz erőmű európa oroszország

Jelentett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség: nemcsak drón csapódott a zaporizzsjai atomerőműbe, a becsapódás még a falat is átszakította

2026. május 31. 06:23

A NAÜ zaporizzsjai szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület helyszíni megvizsgálására, az ügynökség főigazgatója pedig komoly aggodalmának adott hangot.

2026. május 31. 06:23
null

Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton, és a jelentések szerint lyukat ütött az épület falán – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en tett bejegyzésben. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete helyszíni hozzáférést kért a létesítményhez. 

A NAÜ tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az ügynökség zaporizzsjai szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület első kézből történő megvizsgálására. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója „komoly aggodalmának” adott hangot, és kijelentette: „A nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani”. 

Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részről azt állították, hogy ukrán drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát. 

Az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és a Telegramon közzétett közleményében az esetet „nukleáris zsarolásnak” nevezte Oroszország részéről. 

A NAÜ szerint amennyiben az értesülés megerősítést nyer, ez lenne az első dróntámadás az erőmű telephelyének határain belül 2024 áprilisa óta. A szervezet hangsúlyozta, hogy semmilyen támadás nem irányulhat nukleáris létesítmények ellen vagy azokból kiindulva. 

A hat reaktorral és mintegy 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű 2022 márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították. A NAÜ az orosz-ukrán háború kezdete óta rendszeresen figyelmeztet a létesítmény körüli katonai műveletek jelentette nukleáris kockázatokra. 

(MTI)

A nyitókép illusztráció.
Fotó: Darya NAZAROVA / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. május 31. 08:06
„A nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani”. "Orosz részről azt állították, hogy ukrán drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát." Ez az orosz téves gyanúsítás, felfogás visszautasítandó! Ukrajna korlátlan és gátlástalan despotikus uralkodója a zsidó I. Zelenszkij, a világ legjobb szolgálatára támaszkodva! Az ukránok nincsenek döntési helyzetben! A kiosztott szerepük, az egyszer-használatos eszköz valósága! Minden, az előzetes terveknek megfelelően, a helyén van, a zsidó világháború eszkalációja zavartalanul folytatódik... A zsidóság nem fog meghátrálni, s amint a németek ellen is győzelmet ünnepelhettek, igaz néhány évtizedbe beletelt, úgy az oroszok sem számíthatnak másra... -azaz a jelenlegi helyzet meghatározója Kína! Szándékai és törekvése.., és hogy merre tart?! -akár a múltban is feltételesen fellelhetők...
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
2026. május 31. 07:22
Pusztuljatok hoholok.
Válasz erre
3
0
oberennsinnen49
2026. május 31. 07:20
Nagyon rosszul állhat a BlackR-ügynök szénája, ha már atomerőművet támad. Emellett az oroszoknak van egy nagyon érthetetlen trükkje: Ha egy ukrán drón provokációt követ el, arról a repülés közben nyomban kiderül, hogy nem is ukrán, de nagyon is orosz - legalábbis az újukrán maffia szerint. Hogy csinálják? De működik, mert a teljes Nyugat így hirdeti. Az oroszok meg akarják támadni Európát, ezek után ki kételkedne, hogy minden eltévedt ukrán drón, az orosz.
Válasz erre
4
0
mai nap
2026. május 31. 07:19
Leradírozni ezt a szörnyűséget a térképről is! Soha többé semmi ne viselhesse az Ukrajna nevet 😡❗️
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!