Itt a friss atombejelentés: új szövetség alakult Európában, egyetlen támadáson múlhat, hogy Franciaország ledobja-e az atomot

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Összefogtak a norvégok és a franciák.
Norvégia francia nukleáris védőernyő alá kerül – jelentette be Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök szerdán az NTB norvég hírügynökségnek nyilatkozva.
Støre, akinek országa sokáig úgy vélte, biztonságát leginkább a Washingtonnal ápolt szoros kapcsolat garantálhatja, szerda délután Párizsba utazott, hogy találkozzon Emmanuel Macron francia elnökkel, és aláírja a Franciaországgal kötendő új védelmi megállapodást. Ennek értelmében Norvégia csatlakozik a francia vezetésű nukleáris kezdeményezéshez.
„Ezt az európai biztonságpolitikai helyzet fényében tesszük, beleértve Oroszország tömeges újrafegyverkezését – nukleáris téren is –, valamint egy másik európai ország ellen indított teljes körű háborúját” – mondta Støre az NTB-nek.
Hozzátette: békeidőben nem telepítenek atomfegyvereket Norvégiába.
Az 5,6 millió lakosú Norvégia tagja a NATO-nak, az Európai Uniónak viszont nem, és az Északi-sarkvidéken közös határa van Oroszországgal.
Franciaország márciusban ajánlotta fel, hogy nukleáris védőernyőjét más európai államokra is kiterjeszti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy Norvégia elleni támadás akár francia nukleáris választ is kiválthat.
Norvégia Lengyelország és Litvánia után kerülhet a francia atomfegyverek biztosította védelem alá; mindkét ország határos Oroszországgal.
Oroszország és az Egyesült Államok a világ legnagyobb atomhatalmai: egyenként mintegy 5000 atomtöltettel rendelkeznek. Kínának körülbelül 500, Franciaországnak 290, Nagy-Britanniának pedig 225 atomtöltete van az Amerikai Tudósok Szövetsége nevű amerikai nonprofit agytröszt szerint.
(MTI)
Nyitókép: Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP