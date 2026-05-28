norvégia franciaország nukleáris támadás oroszország

Itt a friss atombejelentés: új szövetség alakult Európában, egyetlen támadáson múlhat, hogy Franciaország ledobja-e az atomot

2026. május 28. 06:45

Összefogtak a norvégok és a franciák.

Norvégia francia nukleáris védőernyő alá kerül – jelentette be Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök szerdán az NTB norvég hírügynökségnek nyilatkozva.

Støre, akinek országa sokáig úgy vélte, biztonságát leginkább a Washingtonnal ápolt szoros kapcsolat garantálhatja, szerda délután Párizsba utazott, hogy találkozzon Emmanuel Macron francia elnökkel, és aláírja a Franciaországgal kötendő új védelmi megállapodást. Ennek értelmében Norvégia csatlakozik a francia vezetésű nukleáris kezdeményezéshez.

„Ezt az európai biztonságpolitikai helyzet fényében tesszük, beleértve Oroszország tömeges újrafegyverkezését – nukleáris téren is –, valamint egy másik európai ország ellen indított teljes körű háborúját” – mondta Støre az NTB-nek.

Hozzátette: békeidőben nem telepítenek atomfegyvereket Norvégiába.

Az 5,6 millió lakosú Norvégia tagja a NATO-nak, az Európai Uniónak viszont nem, és az Északi-sarkvidéken közös határa van Oroszországgal.

Franciaország márciusban ajánlotta fel, hogy nukleáris védőernyőjét más európai államokra is kiterjeszti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy Norvégia elleni támadás akár francia nukleáris választ is kiválthat.

Norvégia Lengyelország és Litvánia után kerülhet a francia atomfegyverek biztosította védelem alá; mindkét ország határos Oroszországgal.

Oroszország és az Egyesült Államok a világ legnagyobb atomhatalmai: egyenként mintegy 5000 atomtöltettel rendelkeznek. Kínának körülbelül 500, Franciaországnak 290, Nagy-Britanniának pedig 225 atomtöltete van az Amerikai Tudósok Szövetsége nevű amerikai nonprofit agytröszt szerint.

(MTI)

Nyitókép: Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
madre79
2026. május 28. 10:19
Macronnak kb. annyi felelősségérzete van mint MP-nek!
szemlelo-2
2026. május 28. 09:43
Már csak az a kérdés, hogy mivel dobják le a franciák az atomot?
Élő Éva
2026. május 28. 09:16
Európaiak rettegése endogén. Tudja a lélek, hogy megérett az ítéletre, amit kívülről vár. Háború, klímakatasztrófa, cunami, bármi. pedig a büntetés maga a rettegés, a pusztító psichózis. A civilizáció leépülése elsősorban belül történik, a külső hatások csak következmények.
zakar zoltán béla
2026. május 28. 08:54
gyogyó
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!