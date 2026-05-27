Most már biztos: a Fidesz meghívta Tusnádfürdőre a tiszásokat

2026. május 27. 22:02

A jobboldal szakpolitikai vitákat tervez a Tiszával az idei tusnádfürdői fesztiválon.

Orbán Viktor

A Fidesz szakpolitikai vitákat tervez a Tiszával az idei tusnádfürdői fesztiválon. A Magyar Hangnak árulta el a Fidesz erdélyi összejövetelének egyik magas rangú szervezője, hogy, „ha egy Magyar Péter–Orbán Viktor vita nem is jön össze,

abban bízunk, hogy a Tisza-kormány államtitkárait vendégül tudjuk látni idén Tusnádfürdőn”.

Arra azonban fontos felhívni a figyelmet, hogy a Fidesz már 2025-ben is meghívta a tiszásokat, de nem mentek el a rendezvényre.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

 

pandalala
2026. május 27. 23:16
Ezekkel?? Vitázni?? Ne hülyéskedjetek má'!! .... :-D
F1950
2026. május 27. 23:12
Orbánnal kapcsolatban csak egy megjegyzés: külföldön nagyon kevés magyart ismernek. Ma is, korábban is két legendás név keringett világszerte. Puskásé és Kocsisé. Talán nem is tudják rendesen kiejteni a nevüket Puskás Puszkásszá alakult, Kocsis pedig Kokszisszá. Orbán neve viszont foci nélküli is szuper brand, védjegy. Mondhatnak jót vagy rosszat róla, de a világ majd minden országában ismerik az Orbán nevet és az összeforrt Magyarországgal. Nem akármilyen teljesítmény ám egy kis országtól! Nap mint nap beszélni róla a Parlamentben csak a népszerűségét növeli; még védjegy oltalmat is kérhet egy szép napon.
Halder_1899
•••
2026. május 27. 22:27 Szerkesztve
Ezt most miért ? Látható mivel jár a tiszás hozzáállás, kommunikáció a Parlamentben IS. És akkor jönnek a tiszás provokátorok és balhézók a hallgatók közé is.
Galerida
2026. május 27. 22:14
Mi a szarra számít tőlük a Fidesz Tusványoson, ha erre a Parlamentben sem képesek? Elvetélt ötlet, de péternek is van annyi esze, hogy nem engedi sötét kólás dobozait a számukra idegen terepnek tekinthető intellektuális vitára, a tényeken alapulóra meg pláne!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!