Fradi Ferencváros Hajnal Tamás FTC

Megbízható helyről érkezett információ Hajnal Tamás jövőjével kapcsolatban

2026. május 27. 19:45

A Ferencvároshoz közel álló szurkolói oldal cáfolta a közösségi médiában terjengő pletykákat. Az ulloi129.hu szerdán azt írta, szó sincs arról, hogy Hajnal Tamás távozna a sportigazgatói pozícióból.

A Ferencváros ügyeiben mindig jól értesült ulloi129.hu szurkolói oldal információi alapján szó sincs arról, hogy Hajnal Tamás távozna vagy esetleg kirúgnák az egyesület sportigazgatói posztjáról.

Az elmúlt napokban, hetekben a közösségi médiában lehetett olvasni olyan bejegyzéseket, pletykákat, melyek szerint Robbie Keane mellett Hajnal is elhagyhatja az FTC-t a bajnoki cím elvesztése után, és már az utódját keresik. Ezzel kapcsolatban a klubhoz közel álló portál a szerdai cikkében azt állítja, fel sem vetődött Hajnal távozása a Fradinál.

„Aki ismeri a Fradin belüli folyamatokat, az pontosan tudja, hogy az elmúlt évek sikereiben Hajnal Tamásnak komoly szerepe van” – olvasható az ulloi129.hu-n, amely azt írja, Hajnal szakmai munkáját, kapcsolatrendszerét és a háttérben elvégzett munkáját más csapatokhoz kötődő szakemberek is elismerik, irigylik.

Éppen az elismert munkája miatt természetesen mindig benne van a pakliban, hogy egyszer egy magasabban jegyzett bajnokságból kap visszautasíthatatlan ajánlatot, lehetnek személyes okok is, de most egyikről sincs szó. Mi úgy tudjuk, Hajnal Tamás marad a Fradinál

– jelenti ki a szerző.

Hajnal egyébként nemrégiben azt nyilatkozta, az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével az Európa-liga selejtezőjében induló Ferencvárosnál, mert most, a „változások idejében” még sok minden tisztázatlan, és a tervekhez konkrét információkra van szükség.

Nyitókép: fradi.hu

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 27. 19:49
Legyen így, maradjon ! Az üllői129 az egyetlen megbízható FTC oldal manapság.
