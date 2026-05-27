Megbízható helyről érkezett információ Hajnal Tamás jövőjével kapcsolatban

A Ferencváros ügyeiben mindig jól értesült ulloi129.hu szurkolói oldal információi alapján szó sincs arról, hogy Hajnal Tamás távozna vagy esetleg kirúgnák az egyesület sportigazgatói posztjáról.

Az elmúlt napokban, hetekben a közösségi médiában lehetett olvasni olyan bejegyzéseket, pletykákat, melyek szerint Robbie Keane mellett Hajnal is elhagyhatja az FTC-t a bajnoki cím elvesztése után, és már az utódját keresik. Ezzel kapcsolatban a klubhoz közel álló portál a szerdai cikkében azt állítja, fel sem vetődött Hajnal távozása a Fradinál.