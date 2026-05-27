„Ha arabok jönnek, akkor azt is el kell fogadnunk” – Magyar Péternek üzent a Fradi-legenda

A Fradi után Robbie Keane is megtörte a csendet – ezért mondott fel az ír tréner
Úgy látja, eljött az idő.
Rákosi Gyula nem aggódik a Fradi jövője miatt, de azért üzent Magyar Péternek. Az FTC legendája már nézett együtt meccset a miniszterelnökkel.
Zajlott az élet a múlt héten az FTC háza táján, hiszen váratlanul távozott a futballklub vezetőedzője, Robbie Keane. Ezek után olyan hírek láttak napvilágot, hogy pénzügyi gondok léptek fel a klubnál, a férfi kézilabda-szakosztályban például bejelentették, hogy a következő évadban mindenkinek 300 ezer forint lesz a fizetése.
A Blikknek nyilatkozott mindezzel kapcsolatban a Ferencváros legendás korábbi játékosa, Rákosi Gyula, aki a klub elnökségének is a tagja. A 87 éves, négyszeres bajnok ex-futballista elárulta: pánikot nem érez a klubon belül, bizonytalanságot annál inkább, ugyanakkor ő személy szerint nem aggódik a Fradi jövője miatt.
„Meggyőződésem, hogy az új kormány is értékén, helyén kezeli a magyar sportot. Ez az érdeke. Számára is büszkeség lesz, ha olimpiákon, világversenyeken megszólal a Himnuszunk.
Úgy gondolom, hogy észszerű gazdasági döntéseket hoznak majd, mely talán rá is fér a sport világára. A Fradi pedig nemzeti kincs, s ezt nem csak azért mondom, mert az életem ez a klub. Szerencsére ugyanezt érzi Magyar Péter miniszterelnök is.”
Elárulta: többször is találkozott már a miniszterelnökkel, néztek is együtt meccset a Groupama Arénában.
„Többször találkoztunk. Sőt ott ült a közvetlen közelemben néhány mérkőzésen. Kubatov Gábor elnök úr rendszeresen meghív a páholyába közös meccsnézésre az Üllői úti stadionba.
És korábban előfordult, hogy ugyanonnan nézte a találkozót Magyar Péter a három gyerekével és az akkori feleségével, a volt igazságügyi miniszterrel. Beszélgettünk, kedves volt és udvarias, pontosan éreztem rajta, mennyit jelent számára a zöld-fehér szín és a Fradi-címer. Innen is üzenném neki, hogy miniszterelnökként is vigyázzon erre a klubra!”
Az is szóba került: mit fog szólni, ha esetleg arab befektetők kezébe kerülne a Ferencváros, amire a modern futballban bőven látni példát.
„Nekem már nem tud újat mutatni az élet. Átéltem sok mindent ennél a csodálatos klubnál. Csődhelyzetet, napi gondokat, igazságtalan kizárást, kényszermásodosztályt. Azt is, amikor Várszegi Gábor üzletember megvásárolta az egyesületet és az első beszédében kijelentette, soha nem volt fradista, érzelmileg nem kötődik a klubhoz, de igyekszik sikeressé tenni. És megtette. És még nem beszéltem az angol időszakról, amikor nekem Albert Flórival és Szűcs Lajossal a hátsó bejáraton, a mosodán keresztül kellett bemennünk a klubházba.
Ha arabok jönnek, akkor azt is el kell fogadnunk. A szurkolót egy valami érdekli, akárkinek a pénzéből, de a bajnoki címért küzdjön a Fradi!”
Végül az is kiderült: Rákosit megdöbbentette Robbie Keane távozása.
„Nem olyan régen még a terveiről beszélt, s azt mondta, várja a folytatást, a közös munkát. Nem tudom, mi történhetett a háttérben.
De csütörtökön talán okosabb leszek, hiszen akkor lesz a közgyűlés, s talán kiderül, milyen sors vár a klubra, milyen irányban indul tovább az elmúlt években sikert sikerre halmozó Ferencváros.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt