05. 27.
szerda
„Ha arabok jönnek, akkor azt is el kell fogadnunk” – Magyar Péternek üzent a Fradi-legenda

2026. május 27. 09:51

Rákosi Gyula nem aggódik a Fradi jövője miatt, de azért üzent Magyar Péternek. Az FTC legendája már nézett együtt meccset a miniszterelnökkel.

Zajlott az élet a múlt héten az FTC háza táján, hiszen váratlanul távozott a futballklub vezetőedzője, Robbie Keane. Ezek után olyan hírek láttak napvilágot, hogy pénzügyi gondok léptek fel a klubnál, a férfi kézilabda-szakosztályban például bejelentették, hogy a következő évadban mindenkinek 300 ezer forint lesz a fizetése. 

Rákosi Gyula nem félti az FTC-t. Fotó: MTI/MTVA/Illyés Tibor

„Meggyőződésem, hogy az új kormány is értékén, helyén kezeli a magyar sportot. Ez az érdeke. Számára is büszkeség lesz, ha olimpiákon, világversenyeken megszólal a Himnuszunk. 

Úgy gondolom, hogy észszerű gazdasági döntéseket hoznak majd, mely talán rá is fér a sport világára. A Fradi pedig nemzeti kincs, s ezt nem csak azért mondom, mert az életem ez a klub. Szerencsére ugyanezt érzi Magyar Péter miniszterelnök is.”

Elárulta: többször is találkozott már a miniszterelnökkel, néztek is együtt meccset a Groupama Arénában.

„Többször találkoztunk. Sőt ott ült a közvetlen közelemben néhány mérkőzésen. Kubatov Gábor elnök úr rendszeresen meghív a páholyába közös meccsnézésre az Üllői úti stadionba. 

És korábban előfordult, hogy ugyanonnan nézte a találkozót Magyar Péter a három gyerekével és az akkori feleségével, a volt igazságügyi miniszterrel. Beszélgettünk, kedves volt és udvarias, pontosan éreztem rajta, mennyit jelent számára a zöld-fehér szín és a Fradi-címer. Innen is üzenném neki, hogy miniszterelnökként is vigyázzon erre a klubra!”

Az arabokat is elfogadná az FTC-nél

Az is szóba került: mit fog szólni, ha esetleg arab befektetők kezébe kerülne a Ferencváros, amire a modern futballban bőven látni példát.

„Nekem már nem tud újat mutatni az élet. Átéltem sok mindent ennél a csodálatos klubnál. Csődhelyzetet, napi gondokat, igazságtalan kizárást, kényszermásodosztályt. Azt is, amikor Várszegi Gábor üzletember megvásárolta az egyesületet és az első beszédében kijelentette, soha nem volt fradista, érzelmileg nem kötődik a klubhoz, de igyekszik sikeressé tenni. És megtette. És még nem beszéltem az angol időszakról, amikor nekem Albert Flórival és Szűcs Lajossal a hátsó bejáraton, a mosodán keresztül kellett bemennünk a klubházba. 

Ha arabok jönnek, akkor azt is el kell fogadnunk. A szurkolót egy valami érdekli, akárkinek a pénzéből, de a bajnoki címért küzdjön a Fradi!”

Végül az is kiderült: Rákosit megdöbbentette Robbie Keane távozása.

„Nem olyan régen még a terveiről beszélt, s azt mondta, várja a folytatást, a közös munkát. Nem tudom, mi történhetett a háttérben. 

De csütörtökön talán okosabb leszek, hiszen akkor lesz a közgyűlés, s talán kiderül, milyen sors vár a klubra, milyen irányban indul tovább az elmúlt években sikert sikerre halmozó Ferencváros.”

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Haifisch
2026. május 27. 13:04
Szépen visszasüllyesztik a focit oda, ahol 1990- ben volt. Fradival együtt
gullwing
2026. május 27. 11:55 Szerkesztve
A szarosgatyás poloska amikor még focista feleség volt Varga Judit oldalán rendszeresen járt a Fradi meccseire. 🤣🤣🤣
Majdmegmondom
2026. május 27. 11:27
Többször találkoztunk. Sőt ott ült a közvetlen közelemben néhány mérkőzésen" Hülye, a Fideszben 14 évig ült, aztán most meg mindenszar, meg mindenkitolvaj, gondolod, hogy a fradival más a helyzet, amikor csak azért nem esett ki az MTK, mert a gyerek ott focizik?
DrPepper
2026. május 27. 11:15
A legviccesebb az lenne, ha a Gazprom lenne a Fradi főszponzora és Rebrov a vezető edző. Az arabok pénzével nekem semmi gondom nincs, csak sok legyen. Végül is a Fradi jelenleg az egyetlen magyar brand, ami értéket képvisel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!