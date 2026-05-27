Folytatja munkáját a parlament – terítékre kerül a „Lex Orbán” és a kekvák ügye is

Kínos: így viselkedett Magyar Péter a parlament első rendes ülésén (VIDEÓK)
Finoman szólva is meghökkentő jelenetek zajlottak le az Országgyűlésben.
A Tisza Párt elővezetéssel tenné „hatékonyabbá” a vizsgálóbizottságok munkáját a jövőben.
A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint 9 órától folytatja munkáját az Országgyűlés, az ülés napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
A képviselők elfogadhatják a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot, de az Országgyűlés
Az MTI az alaptörvény tizenhatodik módosítása kapcsán arról írt, hogy Melléthei-Barna Márton és Hantosi István (mindketten Tisza Párt képviselői) indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. De a javaslat megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
Hozzátették, hogy szintén ez a két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi.
Melléthei-Barna Márton és Hantosi István harmadik javaslata az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szól. A jövőben
két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját, továbbá egymillió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt
– írta az MTI.
