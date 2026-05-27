Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzetközi büntetőbíróság tisza párt melléthei - barna márton alaptörvény munka vizsgálóbizottság parlament

Folytatja munkáját a parlament – terítékre kerül a „Lex Orbán” és a kekvák ügye is

2026. május 27. 08:45

A Tisza Párt elővezetéssel tenné „hatékonyabbá” a vizsgálóbizottságok munkáját a jövőben.

2026. május 27. 08:45
null

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint 9 órától folytatja munkáját az Országgyűlés, az ülés napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

A képviselők elfogadhatják a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot, de az Országgyűlés 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának,
  • továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.

Terítéken a „Lex Orbán”, szigorítanák a vizsgálóbizottságok munkáját

Az MTI az alaptörvény tizenhatodik módosítása kapcsán arról írt, hogy Melléthei-Barna Márton és Hantosi István (mindketten Tisza Párt képviselői) indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. De a javaslat megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Hozzátették, hogy szintén ez a két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi.

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István harmadik javaslata az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szól. A jövőben

 két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját, továbbá egymillió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt

 – írta az MTI.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. május 27. 10:06
Rendőrkormány a Decathlonossal és a Gergényi helyettesével. Elmentek ti a jó francba a fordított szeretetországotokkal! Reméljük, hogy aki elővezettet, elővezettetés által vész el! Sokáig úgysem tudják kordában tartani a hibbant Magyarjukat!
Válasz erre
0
0
radler
2026. május 27. 09:51
A 2/3 dolgozik, az ellenzék pofázik, de hát ez 16 éve így van. Ami változott, hogy a rendszerváltás folyamatban van.
Válasz erre
0
0
Agricola
2026. május 27. 09:48
. A jövőben "két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját, továbbá egymillió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt – írta az MTI." Ezután nem csak a Bíróságok küldhetnek börtönbe ebereket! A kommunisták találtak hasonló még keményebb megoldást! Lenin elvtárs is így tett, amikor átszervezték a bíróságokat. 1917-ben a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat követően az ügyek az ún. forradalmi törvényszékek elé kerültek. A „bírók” nem voltak jogvégzettek, ELÉG VOLT, HA TUDTAK ÍRNI. Számukra nem léteztek törvények, „szocialista igazságérzetükre” kellett támaszkodniuk.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. május 27. 09:34
Új miniszterelnök kellene, aki vissza tudja állítani ennek az intézménynek a nimbuszát. Magyar Péter magatartásával, hazugságaival, szava meg nem tartásával, alaptalan vádaskodásaival, rágalmaival, mocskolódásával, teljesen lejáratta magát és hivatalát. Sajnos, arrogáns, agresszív, impertinens, kulturálatlan magatartása az egész országot rossz színben tünteti fel. Magyar Péter mondjon le!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!