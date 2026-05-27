Folytatja munkáját a parlament – terítékre kerül a „Lex Orbán” és a kekvák ügye is

Terítéken a „Lex Orbán”, szigorítanák a vizsgálóbizottságok munkáját

Az MTI az alaptörvény tizenhatodik módosítása kapcsán arról írt, hogy Melléthei-Barna Márton és Hantosi István (mindketten Tisza Párt képviselői) indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. De a javaslat megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Hozzátették, hogy szintén ez a két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi.