Gulyás Gergely útba igazította Magyar Pétert: „Nehogy már rajtam kérje számon, hogy már nem ugyanazon az oldalon állunk”

Kínos: így viselkedett Magyar Péter a parlament első rendes ülésén (VIDEÓK)
Finoman szólva is meghökkentő jelenetek zajlottak le az Országgyűlésben.
A Fidesz frakcióvezetője világossá tette: soha nem védte a 2006-os rendőrterror egyetlen vezetőjét sem.
Mint ismert, éles szóváltás alakult ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője és Magyar Péter miniszterelnök között, amely konfliktus középpontjában egy vitatott kinevezés – dr. Tóth Gábor rendészeti államtitkári megbízatása – áll.
A frakcióvezető közösségi oldalán tisztázta a történteket, miután szerinte Magyar Péter torzítva számolt be egy rövid, személyes hangvételű beszélgetésükről.
Gulyás Gergely bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy húsz évvel ezelőtt még közös oldalon álltak Magyar Péterrel. Mint írta, egykor együtt küzdöttek a Gyurcsány–Gergényi-korszak önkénye ellen, és közösen jelentettek be tüntetéseket a Kossuth térre a gyülekezési jog akkori, alkotmánysértő korlátozásai miatt.
A frakcióvezető határozottan elutasította, hogy Magyar Péter rajta kérje számon az oldalváltást, különösen annak fényében, hogy a jelenlegi kormány éppen az egykori budapesti rendőrfőkapitány-helyettest, dr. Tóth Gábort nevezte ki rendészeti államtitkárnak.
A kormányfő álláspontja szerint Gulyás korábban védelmébe vette Tóth Gábort, ezért szerinte alaptalan a frakcióvezető mostani kritikája a kinevezéssel kapcsolatban.
Gulyás Gergely a vádakra reagálva leszögezte:
a 2006-os rendőri fellépés a rendszerváltoztatás utáni Magyarország mélypontja volt, amellyel összefüggésben soha nem vett védelmébe egyetlen akkori rendőri vezetőt sem.
A frakcióvezető szerint a félreértés alapja az, hogy dr. Tóth Gábor 2007 őszétől budapesti főkapitány lett. Gulyás elismerte, hogy 2010-ben egy parlamenti bizottsági meghallgatáson – látva a 2006 utáni, gyökeresen megváltozott rendőrségi gyakorlatot – korrektnek és önkritikusnak minősítette Tóth Gábor akkori válaszait. Ugyanakkor hangsúlyozta: a vita tárgya nem a 2007 utáni időszak, hanem 2006 ősze, amikor Tóth Gábor Gergényi Péter helyetteseként szolgált, és amely időszakot Gulyás Gergely a mai napig élesen bírál.
Nyitókép: Képernyőkép / Indexvideó
