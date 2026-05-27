vita tóth gábor gulyás gergely 2006 rendőri brutalitás Magyar Péter parlament

Gulyás Gergely útba igazította Magyar Pétert: „Nehogy már rajtam kérje számon, hogy már nem ugyanazon az oldalon állunk”

2026. május 27. 09:34

A Fidesz frakcióvezetője világossá tette: soha nem védte a 2006-os rendőrterror egyetlen vezetőjét sem.

2026. május 27. 09:34
Mint ismert, éles szóváltás alakult ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője és Magyar Péter miniszterelnök között, amely konfliktus középpontjában egy vitatott kinevezés – dr. Tóth Gábor rendészeti államtitkári megbízatása – áll.

A frakcióvezető közösségi oldalán tisztázta a történteket, miután szerinte Magyar Péter torzítva számolt be egy rövid, személyes hangvételű beszélgetésükről.

Gulyás Gergely bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy húsz évvel ezelőtt még közös oldalon álltak Magyar Péterrel. Mint írta, egykor együtt küzdöttek a Gyurcsány–Gergényi-korszak önkénye ellen, és közösen jelentettek be tüntetéseket a Kossuth térre a gyülekezési jog akkori, alkotmánysértő korlátozásai miatt.

A frakcióvezető határozottan elutasította, hogy Magyar Péter rajta kérje számon az oldalváltást, különösen annak fényében, hogy a jelenlegi kormány éppen az egykori budapesti rendőrfőkapitány-helyettest, dr. Tóth Gábort nevezte ki rendészeti államtitkárnak.

A kormányfő álláspontja szerint Gulyás korábban védelmébe vette Tóth Gábort, ezért szerinte alaptalan a frakcióvezető mostani kritikája a kinevezéssel kapcsolatban.

Gulyás Gergely a vádakra reagálva leszögezte: 

a 2006-os rendőri fellépés a rendszerváltoztatás utáni Magyarország mélypontja volt, amellyel összefüggésben soha nem vett védelmébe egyetlen akkori rendőri vezetőt sem.

A frakcióvezető szerint a félreértés alapja az, hogy dr. Tóth Gábor 2007 őszétől budapesti főkapitány lett. Gulyás elismerte, hogy 2010-ben egy parlamenti bizottsági meghallgatáson – látva a 2006 utáni, gyökeresen megváltozott rendőrségi gyakorlatot – korrektnek és önkritikusnak minősítette Tóth Gábor akkori válaszait. Ugyanakkor hangsúlyozta: a vita tárgya nem a 2007 utáni időszak, hanem 2006 ősze, amikor Tóth Gábor Gergényi Péter helyetteseként szolgált, és amely időszakot Gulyás Gergely a mai napig élesen bírál.

monostori
2026. május 27. 10:11
a vita tárgya nem a 2007 utáni időszak, hanem 2006 ősze, amikor Tóth Gábor Gergényi Péter helyetteseként szolgált, és amely időszakot Gulyás Gergely a mai napig élesen bírál. ___________________ Olyannyira élesen bírálhatta, hogy a fidesz is egyhangúan szavazta meg 2007-ben budapesti rendőrfőkapitánynak. Ő az, aki valaha is szembement a fidesz döntéseivel. Ha-ha-ha. Legalább ne ilyen ordítóan hazudnál, Gergő.
bathory-odonke
2026. május 27. 09:57 Szerkesztve
Szép környezetben ül az izgága, a Szózatot nem ismerő énekesnő, a csipkejózsika és egy réveteg tekintetű figura a háttérben, mellette a teli szájjal röhögő külügyminiszter. Igazán felemelő látvány, a házelnök meg kényszeredetten próbálja csendre "utasítani" drága főnökét...
csurkista
2026. május 27. 09:55
Az igekötő egybeírandó az igével. Márpedig itt az útba igekötő, tehát az útbaigazította írásmód a helyes. Áltaános iskolai anyag, dolgozatban egyes. A Mandinernél ennél ezek szerint rosszabbak vannak. Ez a nemzeti oldal ? Hurrá, gratulálok.
ittésmost
2026. május 27. 09:54
Köszönjük G.G.! Már megijedtünk, hogy MP elveszi a telefonodat és kirohant vele a Dunához!
