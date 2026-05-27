Több száz diplomataútlevél visszavonását kezdeményezték – élőben a kabinet tájékoztatója

Ma 10 órakor sajtótájékoztatón számol be a kormány a keddi kormányülés döntéseiről. Cikkünk folyamatosan frissül.
A MÁV vezetőinek soron kívül kell átvizsgálnia a Lázár János által beszerzett mozdonyokat – így döntött Vitézy Dávid. A miniszter kérésére elkezdett dolgozni a tárca az utastájékoztatás fejlesztésén – jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő.
A nyugat-dunántúli azbesztszennyezés kapcsán megkedződik a lakosság egészségfelmérése –
mondta Köböl Anita kormányszóvivő. A munka folyamatosan zajlik, a lakosság a kormányhivatalokhoz fordulhatnak. Senki ne kezdjen magánakcióba – tette hozzá.
Összessen 776 darab diplomataútlevél és 177 darab szolgálati útlevél visszavonását javasolta a külügyminiszter – jelentette be Szondi Vanda. Beszélt arról is, hogy több tízezer szurkolót várnak a budapesti BL-döntőre. A főváros felkészült a rendezvényre – tette hozzá.
Köböl Anita bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat szeptember 1-ig. A hazai és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van, így a valós esetszám lényegesen nagyobb lehet, mint amiről tudomása van a kormánynak – tette hozzá. Szólt arról is, hogy június végéig kidolgoz a kormány egy betegjogi érvényesülési ajánlást, valódi segítséget akarnak adni a betegeknek.
Magyar Éva arról beszélt, hogy a kormány döntött a köznevelésben dolgozók kollektív jogainak a helyreállításáról, és az érintett minisztériumok készítik ezt elő. A kormány felkérte az oktatási minisztert, hogy hozzon létre olyan rendeletet, amely szerint az oktatásban dolgozók sztrákjoga nem térhet el más szektorokétől. Szólt arról is, hogy a rászoruló családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, a rászorulti kör meghatározása később lesz nyilvános.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert