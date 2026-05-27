05. 27.
szerda
kormány bejelentés döntés

Több száz diplomataútlevél visszavonását kezdeményezték – élőben a kabinet tájékoztatója

2026. május 27. 09:27

Ma 10 órakor sajtótájékoztatón számol be a kormány a keddi kormányülés döntéseiről. A Mandiner élőben közvetíti az eseményt

Kovács András
Ma 10 órakor sajtótájékoztatón számol be a kormány a keddi kormányülés döntéseiről. Cikkünk folyamatosan frissül.

Senki ne kezdjen magánakcióba 

A MÁV vezetőinek soron kívül kell átvizsgálnia a Lázár János által beszerzett mozdonyokat – így döntött Vitézy Dávid. A miniszter kérésére elkezdett dolgozni a tárca az utastájékoztatás fejlesztésén – jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. 

A nyugat-dunántúli azbesztszennyezés kapcsán megkedződik a lakosság egészségfelmérése – 

mondta Köböl Anita kormányszóvivő. A munka folyamatosan zajlik, a lakosság a kormányhivatalokhoz fordulhatnak. Senki ne kezdjen magánakcióba – tette hozzá. 

Összessen 776 darab diplomataútlevél és 177 darab szolgálati útlevél visszavonását javasolta a külügyminiszter – jelentette be Szondi Vanda. Beszélt arról is, hogy több tízezer szurkolót várnak a budapesti BL-döntőre. A főváros felkészült a rendezvényre – tette hozzá.


Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok

 

Köböl Anita bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat szeptember 1-ig. A hazai és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van, így a valós esetszám lényegesen nagyobb lehet, mint amiről tudomása van a kormánynak – tette hozzá. Szólt arról is, hogy június végéig kidolgoz a kormány egy betegjogi érvényesülési ajánlást, valódi segítséget akarnak adni a betegeknek. 

Magyar Éva arról beszélt, hogy a kormány döntött a köznevelésben dolgozók kollektív jogainak a helyreállításáról, és az érintett minisztériumok készítik ezt elő. A kormány felkérte az oktatási minisztert, hogy hozzon létre olyan rendeletet, amely szerint az oktatásban dolgozók sztrákjoga nem térhet el más szektorokétől. Szólt arról is, hogy a rászoruló családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, a rászorulti kör meghatározása később lesz nyilvános. 
 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
radler
2026. május 27. 10:18
Lavrov nyalonc Peti úgy osztogatta a diplomata útleveleket, mint propagandista az ingyenes szórólapot.
MZperX
2026. május 27. 10:06 Szerkesztve
"Én politikusnak?! Még viccnek is rossz!" - hazudta az igazmondó juhász. Miközben már a Varga Judit révén eltöltött brüsszeli semmittevő évei alatt a titkosszolgálatok megkezdték a felkészítését arra a szerepre, aminek elszenvedőivé váltunk mindannyian. Isten óvja Magyarországot!
states-2
2026. május 27. 09:56
Tegnap annak lehettünk szemtanúi, hogy mennyire van mentálisan megroggyanva a drogos két hétnyi miniszterelnökség után, nem csak a viselkedésén, a testbeszédén látszik, hanem az egész feje elvan torzulva. Mi lesz itt két év múlva, ha már most padlón van. Ha persze egyáltalán megéri miniszterelnökként 2028-at.
radler
2026. május 27. 09:49
A fidesz ugat, a kormány halad, a rendszerváltás folyamatban van.
