Több száz diplomataútlevél visszavonását kezdeményezték – élőben a kabinet tájékoztatója



Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok

Köböl Anita bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat szeptember 1-ig. A hazai és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van, így a valós esetszám lényegesen nagyobb lehet, mint amiről tudomása van a kormánynak – tette hozzá. Szólt arról is, hogy június végéig kidolgoz a kormány egy betegjogi érvényesülési ajánlást, valódi segítséget akarnak adni a betegeknek.



Magyar Éva arról beszélt, hogy a kormány döntött a köznevelésben dolgozók kollektív jogainak a helyreállításáról, és az érintett minisztériumok készítik ezt elő. A kormány felkérte az oktatási minisztert, hogy hozzon létre olyan rendeletet, amely szerint az oktatásban dolgozók sztrákjoga nem térhet el más szektorokétől. Szólt arról is, hogy a rászoruló családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, a rászorulti kör meghatározása később lesz nyilvános.

