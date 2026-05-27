Szürreális jelenetek Siófokon: nyomozás indult a letolt nadrággal rohangáló osztrákok ellen (VIDEÓ)

„Az esethez legközelebb álló biztonsági embernek már a ráutaló magatartásnál be kellett volna avatkoznia” – ezt már egy biztonságtechnikai szakember árulta el a Sonline-nak. – „Amint a bíró megállítja a játékot, a pályán lévők is segíthetnek az elfogásban, ez szabályosan megtehető. Ha már megtörtént az eset, a legfontosabb, hogy minél előbb elfogják és kivezessék a játéktérről azt, aki befutott.”

Így vagy úgy, de végül kivezették a pályáról a meztelen hátsójú rendbontókat. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese, Vajda Eszter a portálnak megerősítette, hogy „csoportosan elkövetett rendbontás sporteseményen” büntette miatt indítottak nyomozást az osztrák pályára rohanók ellen.

Hogy a klub kap-e büntetést, arról majd a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottság dönt.