05. 27.
szerda
labdarúgás siófok NB III

Szürreális jelenetek Siófokon: nyomozás indult a letolt nadrággal rohangáló osztrákok ellen (VIDEÓ)

2026. május 27. 10:40

Ittas állapotban, letolt nadrággal rohangáltak osztrákok Siófokon, ráadásul egy NB III-as futballmérkőzésen. Az esetről videó is készült, a tettesek ellen pedig nyomozás indult.

null

Nem mindennapi jelenetek zajlottak le a labdarúgó NB III Dél-Nyugati csoportjának zárófordulójában a BFC Siófok és a PTE-PEAC 1–1-gyel véget ért összecsapásán. A Sonline beszámolója szerint a második félidőben egy tízfős, erősen ittas osztrák társaság tagjai jelentek meg a mérkőzésen, ketten pedig letolt nadrággal futottak be a pályára, minderről videó is készült.

Az egyik berohanó gond nélkül átszaladt a főtribün előtt, a másikat viszont az egyik játékos állította meg és vitte földre. Mire a biztonsági személyzet odaért, a munka java már el volt végezve”

 – mesélte a megyei portálnak egy siófoki szurkoló.

„Az esethez legközelebb álló biztonsági embernek már a ráutaló magatartásnál be kellett volna avatkoznia” – ezt már egy biztonságtechnikai szakember árulta el a Sonline-nak. – „Amint a bíró megállítja a játékot, a pályán lévők is segíthetnek az elfogásban, ez szabályosan megtehető. Ha már megtörtént az eset, a legfontosabb, hogy minél előbb elfogják és kivezessék a játéktérről azt, aki befutott.”

Így vagy úgy, de végül kivezették a pályáról a meztelen hátsójú rendbontókat. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese, Vajda Eszter a portálnak megerősítette, hogy „csoportosan elkövetett rendbontás sporteseményen” büntette miatt indítottak nyomozást az osztrák pályára rohanók ellen.

Hogy a klub kap-e büntetést, arról majd a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottság dönt.

Íme videón az eset:

@asdfg987690 Átlagos vasárnap az NB3-ban #mennyeimegyei #magyarfoci #siófok #balaton #deutsch ♬ eredeti hang - Asdfg987

Nyitókép: TikTok

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Ergit
2026. május 27. 13:49
Az osztrákoknál az exibicionizmus egyre nagyobb divat?
yakasin-batu

2026. május 27. 12:15 Szerkesztve
Előre hozott Pride.
zakar zoltán béla
2026. május 27. 10:54
A parlament felkészül a STREEP 141 bárra?!
SzkeptiKUSS
2026. május 27. 10:49
Ha benyomnak nagyon el tudnak szállni. 10 évvel ezelőtt egy horgásztavon csinálták ugyanezt, átcsónakázott a többi horgász bedobásán, amikor szóltak neki, hogy miért nem kerülte ki, letolta a gatyáját.
