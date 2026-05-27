Szürreális jelenetek Siófokon: nyomozás indult a letolt nadrággal rohangáló osztrákok ellen (VIDEÓ)

Ennyi volt: az OTP megszünteti a focibajnokság névadóját, bezár a fizz.hu
Az OTP azt ígéri, hogy az átmenetet korrekt és átlátható módon kezelik.
Ittas állapotban, letolt nadrággal rohangáltak osztrákok Siófokon, ráadásul egy NB III-as futballmérkőzésen. Az esetről videó is készült, a tettesek ellen pedig nyomozás indult.
Nem mindennapi jelenetek zajlottak le a labdarúgó NB III Dél-Nyugati csoportjának zárófordulójában a BFC Siófok és a PTE-PEAC 1–1-gyel véget ért összecsapásán. A Sonline beszámolója szerint a második félidőben egy tízfős, erősen ittas osztrák társaság tagjai jelentek meg a mérkőzésen, ketten pedig letolt nadrággal futottak be a pályára, minderről videó is készült.
Az egyik berohanó gond nélkül átszaladt a főtribün előtt, a másikat viszont az egyik játékos állította meg és vitte földre. Mire a biztonsági személyzet odaért, a munka java már el volt végezve”
– mesélte a megyei portálnak egy siófoki szurkoló.
„Az esethez legközelebb álló biztonsági embernek már a ráutaló magatartásnál be kellett volna avatkoznia” – ezt már egy biztonságtechnikai szakember árulta el a Sonline-nak. – „Amint a bíró megállítja a játékot, a pályán lévők is segíthetnek az elfogásban, ez szabályosan megtehető. Ha már megtörtént az eset, a legfontosabb, hogy minél előbb elfogják és kivezessék a játéktérről azt, aki befutott.”
Így vagy úgy, de végül kivezették a pályáról a meztelen hátsójú rendbontókat. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese, Vajda Eszter a portálnak megerősítette, hogy „csoportosan elkövetett rendbontás sporteseményen” büntette miatt indítottak nyomozást az osztrák pályára rohanók ellen.
Hogy a klub kap-e büntetést, arról majd a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottság dönt.
Nyitókép: TikTok