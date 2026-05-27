Júniusban is pezseg a színházi élet a Nemzeti Színházban (X)

A budapesti repertoárban továbbra is hangsúlyos szerepet kapnak a klasszikus magyar művek és a különböző színházi nyelvek találkozásai. Júniusban műsoron marad többek között a János vitéz, A helység kalapácsa, a Csongor és Tünde, a Tizenkét varjú, valamint a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház vendégelőadása, a Tóték. Az évad bemutatóiból ismét színpadra kerül A mi kis városunk és a Szívem királynője is. A közös munkák és a határon túli kapcsolódások a Nemzeti Színház egyik legfontosabb művészeti törekvését jelzik: a magyar nyelvű színházi kultúra összekapcsolását földrajzi határokon átívelően.

A hónap programjában különleges zenés és irodalmi estek is helyet kapnak. Látható lesz az Ázott hajában hét halott bogár ragyog című előadás, Hobo Tudod, hogy nincs bocsánat estje, valamint Berecz András Isten bolondja című önálló estje is. A Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház Egyfelvonásos komédiák című produkcióját láthatják Budapesten, míg a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és a Nemzeti Színház közös előadásaként ismét műsorra kerül Az öngyilkos, valamint a Boldogok, akik nem látnak is. Vendégjátékként érkezik Meister Éva nagy sikerű Víziboszorkány című előadása is.

Külön figyelem övezi a REVIZOR РЕВІЗОР előadásait is, amelyek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal együttműködésben jöttek létre. Gogol klasszikusának újragondolt változata nemcsak a közönség körében vált népszerűvé, hanem a szakmai érdeklődés középpontjába is került: a produkció meghívást kapott az Országos Színházi Találkozó programjába is. A Nemzeti másik debreceni szereplése a Candide vagy a radikális optimizmus lesz, amely látványos színpadi világával és ironikus gondolkodásmódjával az évad egyik emblematikus előadásává vált.