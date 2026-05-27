Júniusban is pezseg a színházi élet a Nemzeti Színházban (X)

Klasszikus magyar művek, nagyszabású előadások, különleges vendégjátékok és fesztiválszereplések várják a közönséget júniusban a Nemzeti Színházban. Az évad utolsó heteiben a budapesti nézők még számos kiemelt produkcióval találkozhatnak, miközben a társulat több rangos hazai fesztiválon is bemutatkozik.
A Nemzeti Színház júniusi műsora idén nem pusztán egy évadzáró programsorozat: sokkal inkább egy szellemi és földrajzi értelemben is kitáguló kulturális térkép. A társulat előadásai a fővárosi játszóhelyek mellett rangos hazai fesztiválokon és vidéki helyszíneken is megjelennek, miközben a repertoár továbbra is a klasszikus magyar művek, a kortárs színházi gondolkodás és a nemzetközi nyitottság találkozására épül.
A június a Nemzetiben hagyományosan az összegzés időszaka. Az évad utolsó heteiben még látható több olyan meghatározó produkció, amely az elmúlt hónapokban kiemelt érdeklődés mellett futott, ugyanakkor a színház vidéki és fesztiváljelenléte is hangsúlyossá válik. A közönség így nemcsak Budapesten találkozhat a társulat előadásaival, hanem Győrben, Debrecenben és Kisvárdán is.
A hónap egyik kiemelt eseménye a DUNAFESzT, a Duna Nemzetközi Színházi Fesztivál, amelyet június 3. és 7. között rendeznek meg Győrben. A fesztivál a közép-európai színházi kultúra egyik fontos találkozási pontjává vált az elmúlt években, ahol a nagyszabású előadások mellett közösségi és zenei programok is helyet kapnak. A Nemzeti Színház június 4-én az Egri csillagok monumentális produkciójával érkezik a fesztiválra, amely a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel közös előadásként a magyar történelmi emlékezetet és a látványos színpadi formanyelvet kapcsolja össze.
A budapesti repertoárban továbbra is hangsúlyos szerepet kapnak a klasszikus magyar művek és a különböző színházi nyelvek találkozásai. Júniusban műsoron marad többek között a János vitéz, A helység kalapácsa, a Csongor és Tünde, a Tizenkét varjú, valamint a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház vendégelőadása, a Tóték. Az évad bemutatóiból ismét színpadra kerül A mi kis városunk és a Szívem királynője is. A közös munkák és a határon túli kapcsolódások a Nemzeti Színház egyik legfontosabb művészeti törekvését jelzik: a magyar nyelvű színházi kultúra összekapcsolását földrajzi határokon átívelően.
A hónap programjában különleges zenés és irodalmi estek is helyet kapnak. Látható lesz az Ázott hajában hét halott bogár ragyog című előadás, Hobo Tudod, hogy nincs bocsánat estje, valamint Berecz András Isten bolondja című önálló estje is. A Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház Egyfelvonásos komédiák című produkcióját láthatják Budapesten, míg a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és a Nemzeti Színház közös előadásaként ismét műsorra kerül Az öngyilkos, valamint a Boldogok, akik nem látnak is. Vendégjátékként érkezik Meister Éva nagy sikerű Víziboszorkány című előadása is.
Külön figyelem övezi a REVIZOR РЕВІЗОР előadásait is, amelyek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal együttműködésben jöttek létre. Gogol klasszikusának újragondolt változata nemcsak a közönség körében vált népszerűvé, hanem a szakmai érdeklődés középpontjába is került: a produkció meghívást kapott az Országos Színházi Találkozó programjába is. A Nemzeti másik debreceni szereplése a Candide vagy a radikális optimizmus lesz, amely látványos színpadi világával és ironikus gondolkodásmódjával az évad egyik emblematikus előadásává vált.
A nyár eleji fesztiválkörút június végén tovább folytatódik: a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválján is találkozhat majd a közönség a Nemzeti Színház egyik meghatározó előadásával, a Revizorral. A kisvárdai fesztivál hosszú évek óta a határon túli és anyaországi magyar színházak egyik legfontosabb szakmai fóruma, amely idén is gazdag versenyprogrammal várja a nézőket.
A Nemzeti Színház júniusi műsora így egyszerre idézi meg a klasszikus magyar színházi hagyományt, reflektál a jelen társadalmi és kulturális kérdéseire, miközben folyamatos mozgásban tartja a társulatot és a közönséget is. A színház ezekben a hetekben nem lezár, hanem újabb találkozások felé nyit teret – Budapesten és azon túl egyaránt.
Fotó: Eöri Szabó Zsolt. REVIZOR РЕВІЗОР előadás