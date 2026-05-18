„Hangot ad a kimondhatatlannak” – Jon Fosse Reggel és este című csodálatos kisregényéből készült nem kevésbé csodálatos előadás

És köszönhető a csodálatos Mészáros Sárának, aki ugyanúgy érti és érzi ezt a kimondhatatlant, s most, a harmadik közös munka Reggel és estében bábaként, feleségként, lányként úgy ragyog egyszerű fehér ruhájában a csupán egyetlen fényajtó megvilágította fekete térben, hogy az ember alig tudja levenni a szemét róla. Pedig egyszerű, hétköznapi ragyogás ez, nincs túltolva sem hangsúly, sem gesztus. Ahogyan nincs túltolva semmi az ezúttal társaiul szegődő Pál Andrásnál és Rozs Tamásnál sem: előbbi maga Johannes, utóbbi Peter, a barát, vagy ha úgy tetszik, Peter, a csónakos, aki soha nem tolakodó csellószóval, szelíden, de kérlelhetetlenül ringatja át jó halásztársát a túlsó partra.

„Fájni fog?, kérdi Johannes

Ahová mi megyünk, ott nincs test, ami fájjon, mondja Peter De a lelkünk, a lelkünk nem fog fájni?, kérdi Johannes Ahová mi megyünk, ott megszűnik mindkettőnk lelke, mondja Peter

Jó lesz ott nekünk?, kérdi Johannes

Se nem jó, se nem rossz, csak végtelen nyugalom és egy pici derengés, és fény, bár szavakkal nem lehet elmondani, amire nincs szó, mondja Peter”

Írja Fosse a kötet végén, és hangzik el, ahogyan szinte a könyv összes mondata, szó szerint az előadás végén is. Ami, bár a javarészt a halálról és az azzal való megbékélésről szól, az ehhez szükséges egyszeri és megismételhetetlen életünkről beszél.