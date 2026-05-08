Elstartolt a Ludovika Fesztivál: űrutazás, háború és jövőkép egy színpadon

Deli hangsúlyozta azt is, hogy a Ludovika Fesztivál az „égre nézés” fesztiválja, vagyis annak az emberi képességnek az ünnepe, hogy a mindennapokon túlmutató célokat keressünk.

Az esemény nyitóelőadását Kapu Tibor kutatóűrhajós és Cserényi Gyula tartalékos tartotta, akik a magyar űrhajósprogram kulisszái mögé engedtek betekintést személyes élménybeszámolón és tudományos ismeretterjesztésen keresztül, nagy hangsúlyt fektetve a felkészülésre.

Elhangzott, hogy a HUNOR-program jelöltjeinek az elméleti tudás mellett számos fizikai és pszichológiai próbatételen is át kellett esniük. A repülési képzés kiemelt szerepet kapott, előbb Gripen vadászgépekkel tapasztalták meg a G-erőket, majd kisgépes pilótaképzésen és műrepülő tréningeken vettek részt, amelyek célja az összetett, kockázatos helyzetek gyors és fegyelmezett kezelésének elsajátítása volt.

Hozzáfűzték, hogy a túlélőképzést is a Magyar Honvédség segítségével csinálták végig, itt szárazföldi és vízi túlélési feladatokat gyakoroltak, építettek menedéket, gyújtottak tüzet gyufa nélkül, megtanulták a víztisztítást, és a helikopteres mentési helyzeteket is. Cserényi Gyula elmondása szerint az ugrás annyira félelmetesnek tűnt, hogy senki nem akart elsőként odaállni a helikopter ajtajához. Három jelölttársa is hasonlóan érzett, ezért megszavazták az ABC-sorrendet, Cserényi Gyula pedig ott állt az ugrás kapujában és lenézve a Tisza holtágára azon töprengett: mit keres ő ott.

A második magyar kutatóűrhajós az AX-4-es küldetésről is beszélt, bemutatva a legénységét, a Dragon űrhajót, a SpaceX Falcon rakétát, illetve a mindennapi űrbéli életet és a fent végzett kísérletek egy részét. A küldetés fő célja 25 magyar tudományos kísérlet volt, köztük fizikai, biológiai és növénytermesztési kísérletek is. Az egyik látványos bemutatóban víz viselkedését vizsgálták mikrogravitációban, amely akár bolygólégkörök modellezéséhez is hozzájárulhat – sorolták.