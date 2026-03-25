03. 25.
szerda
űrhajós Kapu Tibor hunor magyar űrhajós program müncheni űrcsúcstalálkozón München

Kapu Tibor hatalmas bejelentése: újabb nagy dobásra készül

2026. március 25. 10:28

A második magyar űrhajós gondolkodás nélkül igent mondana egy Hold-küldetésre.

2026. március 25. 10:28
null

Rengeteg lehetőséget jelent a személyes jelenlét egy nemzetközi konferencián, mivel találkozni lehet azoknak a cégeknek a képviselőivel, akik az európai űripar jövőjét írják – fogalmazott Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós a Munich Space Summiton (Müncheni Űrcsúcstalálkozón), ahol bemutatta a HUNOR Magyar Űrhajós Programot.

A második magyar űrhajós közölte, be lehet mutatni azokat a magyar cégeket, amelyeknek termékeit már alkalmazták űrutazás során. Kapu Tibor ennek kapcsán kifejtette, hogy 

a tervek szerint Münchenben létrehoznak majd egy űrkompetencia-központot, ahol a jelentősebb űripari cégeket összpontosítják.

 

Kitért arra is, hogy egyre nagyobb esély van rá, hogy az amerikai Artemis-program keretében magyar űrhajós is eljusson a Holdra.

 Öt-tíz éven belül rendszeresek lesznek a Hold-küldetések, és ebben Magyarországnak részt kell vennie

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy hatalmas büszkeség és hatalmas felelősség lenne, ha rá esne a választás, és 

gondolkodás nélkül igent mondana.

A Munich Space Summitra 2026. március 23. és 27. között kerül sor. A rendezvény platformot kínál az innovációhoz, a nemzetközi együttműködéshez űrszakértők, kutatóintézetek, vállalatok és startupok között. A rendezvény védnöke a bajor gazdasági, fejlesztési és energiaügyi minisztérium.

Nyitókép: HUNOR-program Facebook-oldala

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. március 25. 11:25
Elvileg, az amcsik 7 év alatt akarnak létrehozni egy Hold bázist .... 20 milliárd dollárt szánnának rá .... Vajon, hány fő lesz a befogadóképessége, kezdetben ?? ....
pandalala
2026. március 25. 11:19
Egy Holdséta engem is érdekelne! .... ;-)))
ben2
2026. március 25. 10:44
@majd... 2026. március 25. 10:38 Pontosan ez a szintetek. Egyik oldalon a valódi űrkutatás, a másikon meg Anettka.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 25. 10:38
Volt már ilyen “űrhajósunk” Anettka személyében. De biztosan Pataky Attila is járt már a Holdon a több ezer éves ufó-s kalandjai során.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!