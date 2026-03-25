Kapu Tibor hatalmas bejelentése: újabb nagy dobásra készül

A második magyar űrhajós gondolkodás nélkül igent mondana egy Hold-küldetésre.
Rengeteg lehetőséget jelent a személyes jelenlét egy nemzetközi konferencián, mivel találkozni lehet azoknak a cégeknek a képviselőivel, akik az európai űripar jövőjét írják – fogalmazott Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós a Munich Space Summiton (Müncheni Űrcsúcstalálkozón), ahol bemutatta a HUNOR Magyar Űrhajós Programot.
A második magyar űrhajós közölte, be lehet mutatni azokat a magyar cégeket, amelyeknek termékeit már alkalmazták űrutazás során. Kapu Tibor ennek kapcsán kifejtette, hogy
a tervek szerint Münchenben létrehoznak majd egy űrkompetencia-központot, ahol a jelentősebb űripari cégeket összpontosítják.
Kitért arra is, hogy egyre nagyobb esély van rá, hogy az amerikai Artemis-program keretében magyar űrhajós is eljusson a Holdra.
Öt-tíz éven belül rendszeresek lesznek a Hold-küldetések, és ebben Magyarországnak részt kell vennie
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy hatalmas büszkeség és hatalmas felelősség lenne, ha rá esne a választás, és
gondolkodás nélkül igent mondana.
A Munich Space Summitra 2026. március 23. és 27. között kerül sor. A rendezvény platformot kínál az innovációhoz, a nemzetközi együttműködéshez űrszakértők, kutatóintézetek, vállalatok és startupok között. A rendezvény védnöke a bajor gazdasági, fejlesztési és energiaügyi minisztérium.
Nyitókép: HUNOR-program Facebook-oldala