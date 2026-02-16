Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt rendőrség Magyar Péter München

Botrányba fulladt a Tisza müncheni találkozója: rendőrt kellett hívni Magyar Péterre (VIDEÓ)

2026. február 16. 21:37

A Tisza Párt elnöke egy sörözőben tartott beszédet, azonban a helyszín felé az esemény politikai jellegét nem jelezték.

2026. február 16. 21:37
null

Rendőri intézkedéssé fajult Magyar Péter müncheni kampánytalálkozója: a HírTV birtokába jutott felvétel szerint a Tisza Párt elnöke egy sörözőben tartott beszédet, noha a helyszínt eredetileg kisebb létszámra foglalták, és politikai eseményt előre nem jeleztek. A személyzet végül a hatóságokhoz fordult, mivel az előre be nem jelentett gyűlés akadályozta a munkát.

A müncheni sörözőben tartott találkozóról Magyar Péter korábban a közösségi oldalán is beszámolt. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: „majdnem jöttek a rendőrök”. A HírTV azonban olyan felvételhez jutott, amely szerint az esemény nem zajlott zavartalanul: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

a vendéglátóhelyen politikai jellegű kampánybeszédet tartottak, miközben a szervezők csupán mintegy húsz főre foglaltak asztalt.

A csatorna beszámolója szerint a söröző dolgozói kifogásolták, hogy az esemény akadályozta a munkát. A felvételen hallható, amint egy alkalmazott számon kéri Magyar Pétert, mondván „Ki engedélyezte ezt a gyűlést?”.

A HírTV szerint a személyzet végül értesítette a rendőrséget.

A képsorok alapján a pincérek hiába kérték Magyar Pétert, hogy fejezze be a beszédet, a pártelnök folytatta felszólalását, sőt a helyszínen dolgozó német alkalmazottakat is megszólította.

Nem ez volt az első eset, hogy Magyar Péter és egy szórakozóhely személyzete között konfliktus alakul ki. Korábban az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen is hasonló incidens történt, amely végül az Európai Parlamentig vezetett, ahol Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Boruss Demeter
2026. február 16. 22:32
Ejjj... A müncheni söröző és az önjelölt vezető nem épp a legjobb párosítás.
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. február 16. 22:28
Ennek a vadmarhának nem elég a Szálasi szerep, ez már - ahogy 74bro fórumtárs is írja -rögtön Hitlert akarna játszani. A faszzongoristtának legalább már a színiiskolája megvan...
Válasz erre
0
0
OszkárOszi
2026. február 16. 22:27
Peter Magyar megint megszívta.Lapozzunk
Válasz erre
1
0
a straight cold player
•••
2026. február 16. 22:25 Szerkesztve
Messzire ér el a Tóni keze! Pedig ez csak egy konszenzuális gyűlés lett volna! És orosz típusú titkosszolgálati összeesküvés áldozata lett a slim fit fütyi!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!