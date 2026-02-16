Botrányba fulladt a Tisza müncheni találkozója: rendőrt kellett hívni Magyar Péterre (VIDEÓ)

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
A Tisza Párt elnöke egy sörözőben tartott beszédet, azonban a helyszín felé az esemény politikai jellegét nem jelezték.
Rendőri intézkedéssé fajult Magyar Péter müncheni kampánytalálkozója: a HírTV birtokába jutott felvétel szerint a Tisza Párt elnöke egy sörözőben tartott beszédet, noha a helyszínt eredetileg kisebb létszámra foglalták, és politikai eseményt előre nem jeleztek. A személyzet végül a hatóságokhoz fordult, mivel az előre be nem jelentett gyűlés akadályozta a munkát.
A müncheni sörözőben tartott találkozóról Magyar Péter korábban a közösségi oldalán is beszámolt. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: „majdnem jöttek a rendőrök”. A HírTV azonban olyan felvételhez jutott, amely szerint az esemény nem zajlott zavartalanul:
a vendéglátóhelyen politikai jellegű kampánybeszédet tartottak, miközben a szervezők csupán mintegy húsz főre foglaltak asztalt.
A csatorna beszámolója szerint a söröző dolgozói kifogásolták, hogy az esemény akadályozta a munkát. A felvételen hallható, amint egy alkalmazott számon kéri Magyar Pétert, mondván „Ki engedélyezte ezt a gyűlést?”.
A HírTV szerint a személyzet végül értesítette a rendőrséget.
A képsorok alapján a pincérek hiába kérték Magyar Pétert, hogy fejezze be a beszédet, a pártelnök folytatta felszólalását, sőt a helyszínen dolgozó német alkalmazottakat is megszólította.
Nem ez volt az első eset, hogy Magyar Péter és egy szórakozóhely személyzete között konfliktus alakul ki. Korábban az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen is hasonló incidens történt, amely végül az Európai Parlamentig vezetett, ahol Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték.
