Botrányba fulladt a Tisza müncheni találkozója: rendőrt kellett hívni Magyar Péterre (VIDEÓ)

Rendőri intézkedéssé fajult Magyar Péter müncheni kampánytalálkozója: a HírTV birtokába jutott felvétel szerint a Tisza Párt elnöke egy sörözőben tartott beszédet, noha a helyszínt eredetileg kisebb létszámra foglalták, és politikai eseményt előre nem jeleztek. A személyzet végül a hatóságokhoz fordult, mivel az előre be nem jelentett gyűlés akadályozta a munkát.

A müncheni sörözőben tartott találkozóról Magyar Péter korábban a közösségi oldalán is beszámolt. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: „majdnem jöttek a rendőrök”. A HírTV azonban olyan felvételhez jutott, amely szerint az esemény nem zajlott zavartalanul: