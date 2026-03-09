Ft
tisza párt péterfalvi attila Magyar Péter applikáció

Nem csitul a botrány Magyar Péterék adatszivárgási botránya körül: így áll a Tisza Világ-ügy!

2026. március 09. 18:03

Eljárást indított a Péterfalvi Attila által vezetett NAIH a Tisza Világ applikációjából kiszivárgott – mintegy 200 ezer személy – adatai miatt. A hatóság emberei decemberben megjelentek a Tisza Párt irodájában, hogy adatokat kérjenek be, majd személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt büntetőfeljelentést tettek ismeretlen tettes ellen.

2026. március 09. 18:03
null
Kunstár Csaba
Kunstár Csaba

A Tisza Világ applikáció adatkezelésével kapcsolatban több mint 700 panaszt kapott a Péterfalvi Attila által vezetett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A szervezet 2025 őszén hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indított. A NAIH többek között azt vizsgálja, hogy a Tisza Párt megtette-e a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az applikációban tárolt mintegy 200 000 felhasználó adatainak védelmében. Külön eljárás indult azon médiaszolgáltatók ellen, amelyek a kiszivárgott adatokat közzétették.  

Büntetőfeljelentés a Tisza Világ applikációja miatt  

Mint ismeretes 2025. december 16-án a NAIH munkatársai megjelentek a Tisza Párt irodájában adatbekérés céljából. A hatóság személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt 2025 decemberében büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen. „Az adatvédelmi hatósági eljárás megállapításait az eljárást lezáró határozat fogja tartalmazni, amelynek pontos időpontját egyelőre nem lehetséges meghatározni, mivel az nagyban a függ az ügy körülményeitől, összetettségétől és a tényállás feltárásához szükséges eljárási cselekmények számától” – válaszolta szerkesztőségünknek a NAIH. 

Akár komoly pénzbüntetésre is számíthatnak azon médiumok, amelyek az adatvédelmi törvényt megsértve publikálták a Tisza Világ applikációban szereplő személyek neveit.  

„A beadványok kimagasló számára tekintettel a Hatóság hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indított több médiaszolgáltatóval szemben a honlapjaikon megjelent cikkeikkel kapcsolatos adatkezelés miatt, illetve a tájékoztatási tevékenységükkel összefüggő további adatkezeléseik tárgyában” – közölte a NAIH, hozzátéve: jelenleg a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytatnak le és nyilatkozattételre, illetve dokumentumok becsatolására hívták fel a médiaszolgáltatókat.  

Digitális ellenállás vagy egy méretes politikai fiaskó   

Ahogy arról a Mandiner már korábban többször is beszámolt a Tisza Párt – ukrán segítséget is igénybe véve – egy applikációt indított Tisza Világ névvel. A párttal szimpatizáló személyek regisztrálhattak az appon keresztül megadva nevüket, telefonszámukat és e-mail címüket is. Időközben azonban kiderült, hogy csaknem 200 ezer felhasználó adata szivároghatott ki az applikáción keresztül – köztük volt a Mandiner munkatársa is, aki tesztelte a megjelenést követően az ellenzéki párt applikációját. 

Munkatársunk adatai mellett több más közszereplő és szakember neve is napvilágot látott. Krekó Péter a Political Capital igazgatója és Alföldi Róbert neve szerepelt a listán, de ők határozottan állították: sosem töltötték le az appot. Szerepelt a listán Ruff Bálint politikai tanácsadó, aki sokáig Botka László szegedi polgármester munkáját segítette. A Válasz Online több újságíróját is összefüggésbe hozták az adatszivárgással.  A Tisza Párt álláspontja szerint nem az applikációt törték fel, hanem egy illegálisan összeállított, részben valós, részben hamis adatokat tartalmazó „kamu-adatbázist” terjesztettek lejárató céllal, amihez – állításuk szerint – titkosszolgálati módszereket is igénybe vettek. 

Nyitókép: Képernyőmentés

