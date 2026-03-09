Nem csitul a botrány Magyar Péterék adatszivárgási botránya körül: így áll a Tisza Világ-ügy!

„A beadványok kimagasló számára tekintettel a Hatóság hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indított több médiaszolgáltatóval szemben a honlapjaikon megjelent cikkeikkel kapcsolatos adatkezelés miatt, illetve a tájékoztatási tevékenységükkel összefüggő további adatkezeléseik tárgyában” – közölte a NAIH, hozzátéve: jelenleg a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytatnak le és nyilatkozattételre, illetve dokumentumok becsatolására hívták fel a médiaszolgáltatókat.

Digitális ellenállás vagy egy méretes politikai fiaskó

Ahogy arról a Mandiner már korábban többször is beszámolt a Tisza Párt – ukrán segítséget is igénybe véve – egy applikációt indított Tisza Világ névvel. A párttal szimpatizáló személyek regisztrálhattak az appon keresztül megadva nevüket, telefonszámukat és e-mail címüket is. Időközben azonban kiderült, hogy csaknem 200 ezer felhasználó adata szivároghatott ki az applikáción keresztül – köztük volt a Mandiner munkatársa is, aki tesztelte a megjelenést követően az ellenzéki párt applikációját.

Munkatársunk adatai mellett több más közszereplő és szakember neve is napvilágot látott. Krekó Péter a Political Capital igazgatója és Alföldi Róbert neve szerepelt a listán, de ők határozottan állították: sosem töltötték le az appot. Szerepelt a listán Ruff Bálint politikai tanácsadó, aki sokáig Botka László szegedi polgármester munkáját segítette. A Válasz Online több újságíróját is összefüggésbe hozták az adatszivárgással. A Tisza Párt álláspontja szerint nem az applikációt törték fel, hanem egy illegálisan összeállított, részben valós, részben hamis adatokat tartalmazó „kamu-adatbázist” terjesztettek lejárató céllal, amihez – állításuk szerint – titkosszolgálati módszereket is igénybe vettek.

Nyitókép: Képernyőmentés