tisza párt takács árpád bodóczi istván plakát Békéscsaba kampány Magyar Péter

Pofátlanság a köbön: a „szeretetország” jegyében a plakátrongálásban is szintet léptek a tiszások

2026. március 09. 18:25

A Viharsarokban pofátlan módszerhez folyamodtak Magyar Péter szimpatizánsai.

2026. március 09. 18:25
null

Annak ellenére, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt listavezetője korábban arról beszélt, hogy nem lesznek plakátjaik, az elmúlt napokban szinte minden választókerületben feltűntek a villanyoszlopokon.

Nem volt ez másként a Békés 01. számú választókerületben sem, ahol elég egyéni módját választották a kampányolásnak a Tisza aktivistái. 

Ugyanis Bodóczi István plakátjait a fideszes jelölt, Takács Árpádra plakátjaira tették rá.

Az egyik helyi szembesítő oldal, a Jobb Tudnod a történtekről úgy számolt be, hogy Bodóczi „kisded módjára a Messiással közösen merészkedett ki a plakátokra, »hazát árulni egyedül nem buli« jeligére”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Mint ismert, nem ez az első alkalom, hogy Takács Árpád plakátjait megrongálják. Legutóbb csak alkalmi „művészek” munkálkodásának esett áldozatául a kormánypárti jelölt néhány plakátja, melyekre ő kreatív módon vágott vissza.

Nyitókép: Facebook
 

monicagellert
2026. március 10. 06:57
Rendszerváltás utáni személyi kultusz a köbön. Magyar p. minden plakáton látható, sőt, ő az első az aktuáélis jelölt mellett.
ördöngös pepecselés
2026. március 10. 05:58
ez a módszer tökéletesen érezteti a választóval, hogy mit várhat a tiszától: erőszakot. Úgy lesz minden ahogy mondani fogjuk! mert ha már most elmondanánk akkor nem szavaznál ránk
tapir32
2026. március 10. 04:18
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
szim-patikus
2026. március 10. 03:34 Szerkesztve
Tisza Párt listavezetője korábban arról beszélt, hogy nem lesznek plakátjaik, - - - b o c s de por bán -gyűlölőként is kénytelen vagyok azt gondolni, hogy egy másik arannyal lesúlyozott pénzszállítmány valahogy mégiscsak célba ért... (hiba volt előtte "kifogytunk a léből" típusú aktuális Tisza-szegénységet nagydobra verni...)
