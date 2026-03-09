Pofátlanság a köbön: a „szeretetország” jegyében a plakátrongálásban is szintet léptek a tiszások

Így is lehet: kreatívan vágott vissza a képviselő-jelölt a plakátját megrongálóknak (VIDEÓ)
Van, aki derűvel, sőt, humorral kezeli a vandalizmust.
A Viharsarokban pofátlan módszerhez folyamodtak Magyar Péter szimpatizánsai.
Annak ellenére, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt listavezetője korábban arról beszélt, hogy nem lesznek plakátjaik, az elmúlt napokban szinte minden választókerületben feltűntek a villanyoszlopokon.
Nem volt ez másként a Békés 01. számú választókerületben sem, ahol elég egyéni módját választották a kampányolásnak a Tisza aktivistái.
Ugyanis Bodóczi István plakátjait a fideszes jelölt, Takács Árpádra plakátjaira tették rá.
Az egyik helyi szembesítő oldal, a Jobb Tudnod a történtekről úgy számolt be, hogy Bodóczi „kisded módjára a Messiással közösen merészkedett ki a plakátokra, »hazát árulni egyedül nem buli« jeligére”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Mint ismert, nem ez az első alkalom, hogy Takács Árpád plakátjait megrongálják. Legutóbb csak alkalmi „művészek” munkálkodásának esett áldozatául a kormánypárti jelölt néhány plakátja, melyekre ő kreatív módon vágott vissza.
Nyitókép: Facebook
