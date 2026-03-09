3. Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel: Teljesen világos, hogy Magyar Péter összejátszik az ukrán elnökkel. Emlékezetes, pár hete merényletekről kezdett el beszélni, erre most az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Emellett Münchenben német közvetítéssel megállapodott az ukránokkal az orosz energia betiltásáról, a horvát kormányfővel is egyeztetett, aki ezután szintén megtagadta a kőolaj továbbítását Magyarország felé.

4. A Tisza lépése áremelkedést hozna: Nemcsak Magyar Péter, hanem Kapitány István és Orbán Anita is beszélt az olcsó orosz energia betiltásáról. Nem meglepő, hiszen mindketten egy nyugati LNG-multinál dolgoztak, így ők ezeknek a gazdasági köröknek a lobbistái. Ez a rezsicsökkentés végét és komoly áremelkedést jelentene.

5. Orbán Viktor védi a családokat: Magyar Péterrel ellentétben Orbán Viktor ragaszkodik az olcsó orosz energiához, melynek köszönhetően fent lehet tartani a rezsicsökkentést és a védett árat is a benzinkutakon. Így holnaptól a benzinért 595 forintot, a dízelért pedig 615 forintot lehet legfeljebb elkérni a kutakon.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP