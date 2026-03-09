Ft
tisza Zelenszkij energia Magyar Péter Barátság kőolajvezeték orbán viktor

Magyar Péter betiltaná az olcsó orosz energiát, így az egekbe lökné az energiaárakat

2026. március 09. 20:47

Orbán Viktor védett árral védi a magyar családokat.

2026. március 09. 20:47
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Magyar Péter betiltaná az olcsó orosz energiát, így az egekbe lökné az energiaárakat, Orbán Viktor viszont védett árral védi a magyar családokat. Értékelés 5 pontban!

1. Emelkedő árak Európában: Minden európai országban rohamosan emelkednek az energiaárak a közel-keleti konfliktus miatt, mely helyzetet tovább nehezít a Nyugat-Európában, hogy leváltak az olcsó orosz energiáról.

2. Ukrajna tetézi a bajt: Ebben a helyzetben kifejezetten barátságtalan lépés, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen Magyarország az olcsó orosz kőolajat kapja. Zelenszkij zsarolása és fenyegetése nyíltan Magyar Péter érdekében történik, ellátási gondokkal akarnak segíteni a Tisza párt kampányának.

3. Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel: Teljesen világos, hogy Magyar Péter összejátszik az ukrán elnökkel. Emlékezetes, pár hete merényletekről kezdett el beszélni, erre most az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Emellett Münchenben német közvetítéssel megállapodott az ukránokkal az orosz energia betiltásáról, a horvát kormányfővel is egyeztetett, aki ezután szintén megtagadta a kőolaj továbbítását Magyarország felé.

4. A Tisza lépése áremelkedést hozna: Nemcsak Magyar Péter, hanem Kapitány István és Orbán Anita is beszélt az olcsó orosz energia betiltásáról. Nem meglepő, hiszen mindketten egy nyugati LNG-multinál dolgoztak, így ők ezeknek a gazdasági köröknek a lobbistái. Ez a rezsicsökkentés végét és komoly áremelkedést jelentene.

5. Orbán Viktor védi a családokat: Magyar Péterrel ellentétben Orbán Viktor ragaszkodik az olcsó orosz energiához, melynek köszönhetően fent lehet tartani a rezsicsökkentést és a védett árat is a benzinkutakon. Így holnaptól a benzinért 595 forintot, a dízelért pedig 615 forintot lehet legfeljebb elkérni a kutakon.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

tapir32
2026. március 10. 04:27
Az arrogancia, a gátlástalanság és a hazudozás nem az eszesség vagy az erő megnyilvánulása, hanem szociopátia és az önbizonytalanság túlkompenzálása. Egyúttal, a butaság beismerése. Azért kell a hazudozás, arrogancia, gátlástalanság mert tisztességes úton semmire sem mennének. Zselenszkij és Magyar Péter hitvány szociopaták.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 10. 02:58
Magyar Péter összejátszik a terrorista Zselenszkijjel. Kétszínű, hazug szavai hiteltelenek. Része volt a Barátság elzárásában és az ország zsarolásában. Magyar Péter és Kapitány István kártékonyak.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 10. 02:55
Jó hír! A legtöbb ország ELUTASÍTOTTA Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának ötletét! Origo
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. március 10. 02:51
'Véletlenül' túl sok a felbukkanó ukrán kapcsolat az ellenzéki vezér körül. Érdekek vannak; lehet valaki tiszteletbeli testvér. A kijelentő lehet naiv vagy annál rosszabb. Remélhetőleg sokaknak kigyullad a vészjelző lámpa.
Válasz erre
0
0
