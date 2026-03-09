Betelt a pohár: Zelenszkij hamarosan búcsút inthet az Európai Uniónak – sorra állnak ki Orbán mellett a vezetők
Ami sok, az sok. Egyre többen látnak át a szitán.
Orbán Viktor védett árral védi a magyar családokat.
„Magyar Péter betiltaná az olcsó orosz energiát, így az egekbe lökné az energiaárakat, Orbán Viktor viszont védett árral védi a magyar családokat. Értékelés 5 pontban!
1. Emelkedő árak Európában: Minden európai országban rohamosan emelkednek az energiaárak a közel-keleti konfliktus miatt, mely helyzetet tovább nehezít a Nyugat-Európában, hogy leváltak az olcsó orosz energiáról.
2. Ukrajna tetézi a bajt: Ebben a helyzetben kifejezetten barátságtalan lépés, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen Magyarország az olcsó orosz kőolajat kapja. Zelenszkij zsarolása és fenyegetése nyíltan Magyar Péter érdekében történik, ellátási gondokkal akarnak segíteni a Tisza párt kampányának.
Ezt is ajánljuk a témában
Ami sok, az sok. Egyre többen látnak át a szitán.
3. Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel: Teljesen világos, hogy Magyar Péter összejátszik az ukrán elnökkel. Emlékezetes, pár hete merényletekről kezdett el beszélni, erre most az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Emellett Münchenben német közvetítéssel megállapodott az ukránokkal az orosz energia betiltásáról, a horvát kormányfővel is egyeztetett, aki ezután szintén megtagadta a kőolaj továbbítását Magyarország felé.
4. A Tisza lépése áremelkedést hozna: Nemcsak Magyar Péter, hanem Kapitány István és Orbán Anita is beszélt az olcsó orosz energia betiltásáról. Nem meglepő, hiszen mindketten egy nyugati LNG-multinál dolgoztak, így ők ezeknek a gazdasági köröknek a lobbistái. Ez a rezsicsökkentés végét és komoly áremelkedést jelentene.
5. Orbán Viktor védi a családokat: Magyar Péterrel ellentétben Orbán Viktor ragaszkodik az olcsó orosz energiához, melynek köszönhetően fent lehet tartani a rezsicsökkentést és a védett árat is a benzinkutakon. Így holnaptól a benzinért 595 forintot, a dízelért pedig 615 forintot lehet legfeljebb elkérni a kutakon.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP