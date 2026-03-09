Putyin óriási bejelentést tett: Von der Leyenék is követhetik Magyarország módszereit?

Vlagyimir Putyin kijelentette, Oroszország kész újra együttműködni az európai energiacégekkel, amennyiben azok hosszú távú és politikai nyomástól mentes szerződésben gondolkodnak. Az orosz elnök hangsúlyozta: Moszkva soha nem zárkózott el az üzleti kapcsolatoktól, de stabil és kiszámítható partnereket vár – idézte Putyint az Interfax.

Az orosz vezető hétfőn, a globális olaj- és gázpiacról tartott tanácskozáson beszélt arról, hogy Oroszország nyitott az együttműködésre az európai vásárlókkal. Ugyanakkor jelezte: az új partnerség alapfeltétele a hosszú távú stabilitás, valamint az, hogy a gazdasági megállapodásokat ne terhelje politikai nyomás.