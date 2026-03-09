Putyin óriási bejelentést tett: Von der Leyenék is követhetik Magyarország módszereit?

Szijjártó Péter nagy bejelentése: jövő héten egy nagy hírű orosz csapat érkezik Magyarországra!
Vlagyimir Putyin kijelentette, Oroszország kész újra együttműködni az európai energiacégekkel, amennyiben azok hosszú távú és politikai nyomástól mentes szerződésben gondolkodnak. Az orosz elnök hangsúlyozta: Moszkva soha nem zárkózott el az üzleti kapcsolatoktól, de stabil és kiszámítható partnereket vár – idézte Putyint az Interfax.
Az orosz vezető hétfőn, a globális olaj- és gázpiacról tartott tanácskozáson beszélt arról, hogy Oroszország nyitott az együttműködésre az európai vásárlókkal. Ugyanakkor jelezte: az új partnerség alapfeltétele a hosszú távú stabilitás, valamint az, hogy a gazdasági megállapodásokat ne terhelje politikai nyomás.
Ha az európai vállalatok és vásárlók úgy döntenek, hogy újra felénk fordulnak, és hosszú távú, stabil együttműködést kínálnak politikai nyomás nélkül, akkor rajta. Mi soha nem utasítottuk ezt el”
– fogalmazott az államfő.
Az elnök hozzátette: Moszkva egyértelmű jelzéseket vár Európától arra vonatkozóan, hogy valóban készek ilyen jellegű együttműködésre. Mint fogalmazott, a legfontosabb kérdés a kiszámíthatóság és a stabil partnerség.
A Kreml álláspontja szerint az energiaszerződéseket nem szabad geopolitikai nyomásgyakorlás eszközeként használni.
Energiapiaci szakértők szerint a kérdés gazdasági szempontból mindkét fél számára jelentős. Bár Európa diverzifikálta energiaellátását, az orosz nyersanyagok logisztikai és árverseny szempontjából továbbra is fontos tényezőt jelentenek.
Oroszország számára az európai piac korábban az egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb exportcélpont volt. Az elmúlt években Moszkva egyre inkább Ázsia felé – különösen Kína és India irányába – terelte energiaszállításait, ám az európai piac mérete és fizetőképessége továbbra is vonzó maradt.
Az orosz energiahordozók esetleges visszatérése tehát mindkét fél számára gazdasági előnyökkel járhat, amennyiben sikerül depolitizálni az együttműködést.
