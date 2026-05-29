Karácsony Gergely Budapest új aranykorát várja a kormánytól, de figyelmeztették: vége az áldozatszerepnek, kezdődik a munka!

A főváros együttműködését és partnerségét ajánlotta fel az új kormánynak az ország talpra állításában Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Fővárosi Közgyűlés választásokat követő első ülésén. Szavai szerint semmi mást nem kérnek az új kormánytól, csak azt, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre – számolt be az MTI. Karácsony szerint a Tisza Párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. A főpolgármester napirend előtti felszólalásában gyakorlatilag Budapest összes problémájáért a Fidesz-kormányt okolta.

Budapest nem eljátszotta az áldozatszerepet, hanem csodával határos módon túléltek

– hangsúlyozta Karácsony Gergely. Megjegyezte azt is, hogy az előző kormány minden megállapodást felrúgott a fővárossal, majd reményét fejezte ki, hogy vége van ennek a korszaknak, és valóban egy sokkal prosperálóbb, az együttműködésen alapuló, valamint Budapestet nemcsak életben tartó, hanem fejlesztő korszak következik.