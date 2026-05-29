Karácsony Gergely Budapest új aranykorát várja a kormánytól, de figyelmeztették: vége az áldozatszerepnek, kezdődik a munka!

Újabb taxisblokádot helyeztek kilátásba Budapesten, de Kiss Ambrus szerint a taxisok félreértették őket
A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azt mondta, csak teoretikusan szerepel a BKK javaslatában, ami feldühítette a taxisokat.
A főpolgármester gesztusai nem hatották meg a Tisza Párt frakcióját: a múltból való kilépést és az érdemi munkát várják el a Karácsonyéktól.
A főváros együttműködését és partnerségét ajánlotta fel az új kormánynak az ország talpra állításában Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Fővárosi Közgyűlés választásokat követő első ülésén. Szavai szerint semmi mást nem kérnek az új kormánytól, csak azt, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre – számolt be az MTI. Karácsony szerint a Tisza Párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. A főpolgármester napirend előtti felszólalásában gyakorlatilag Budapest összes problémájáért a Fidesz-kormányt okolta.
Budapest nem eljátszotta az áldozatszerepet, hanem csodával határos módon túléltek
– hangsúlyozta Karácsony Gergely. Megjegyezte azt is, hogy az előző kormány minden megállapodást felrúgott a fővárossal, majd reményét fejezte ki, hogy vége van ennek a korszaknak, és valóban egy sokkal prosperálóbb, az együttműködésen alapuló, valamint Budapestet nemcsak életben tartó, hanem fejlesztő korszak következik.
Egy új korszak mindenkitől új hozzáállást igényel, és Budapest történelmi lehetőség előtt áll. Egy új aranykor érkezhet meg Budapestre
– nyomatékosította a kormánypárt iránti lojalitását Karácsony Gergely.
Orbán Árpád, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője vélhetően nem úgy reagált, mint ahogy azt a főpolgármester várta. A politikus arra figyelmeztette Karácsony Gergelyt,
a kifogások elfogytak, az a nyomás, amit a Fidesz-kormányzat teherként a fővárosra helyezett, megszűnt, és az áldozatszerepből tényleg itt az ideje, hogy kilépjünk. Lejárt a panaszkodás, az állandó csőddel riogatás és az egymásra mutogatás ideje, el kell kezdenünk érdemben együtt dolgozni. Nem lehet hivatkozni a kormányzati elvonásokra.
Orbán Árpád hozzátette: „Budapest akkor lehet Európa egyik leginkább fejlődő és legélhetőbb városa, ha a városvezetés is hajlandó kilépni a múltból.”
Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy tiszteletben tartják a választók döntését, és minden olyan dolgot támogatnak, ami a budapestiek javát szolgálja. A nemzeti vívmányokat pedig megvédik és mindig felhívják rá a figyelmet, ha a városvezetés nem hallja meg az emberek hangját.
Szepesfalvy Anna szerint joggal várják az emberek a Tisza Párttól, hogy ne csak a szavak szintjén legyen a transzparencia élharcosa, hanem követleje meg a fővárostól is a teljes átvilágítást. A lehetőségek között sorolta, hogy a Tisza Párt fővárosi frakciója főpolgármester-helyettest adjon, és azt is, hogy leváltsák a fővárosi cégek vezetőit. Megjegyezte ugyanakkor, hogy eddig a Tisza Párt fővárosi frakciója nem igazán élt a „vezetésre kapott” mandátumával.
A Fővárosi Közgyűlés tagjai köztül Baranyi Krisztina Baranyi Krisztina (MKKP) IX. kerületi polgármester fogalmazta meg a leghatározottabban, mit vár az új politikai felállástól. Kiemelte,
a budapestiek a választási győzelem után várják például a HÉV-szerelvények lecserélését, a Népligeti felüljáró elbontását, az új villamosvonalakat, valamit a köztisztaság javulását.
Azt is kiemelte, hogy „a mai helyzet az, hogy a főváros 60 milliárdos folyószámla-hitelkeretéből már 54-56 milliárd kiürült, üres a számla, és hogy nem mentünk csődbe a hónap elején, az annak köszönhető, a kincstár megkegyelmezett nekünk. A fővárosiak a helyzet lehető leggyorsabb megoldását várják”.
A Fővárosi Közgyűlés elutasította a főpolgármester előterjesztését, amelyben a taxis tarifák 27 százalékos emelésére tett javaslatot. A Fidesz-KDNP javaslatára ugyanakkor újra napirendre kerül a tarifa emelése, ha a kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat.
Az előterjesztésben azt írták, a budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A jelenlegi díjszint – a piaci elemzésben feltárt költség- és jövedelmi viszonyok alapján – már nem biztosítja maradéktalanul a hatékony működés feltételeit, és nem nyújt kellő fedezetet az önköltségen felüli, biztonságos vállalkozáshoz szükséges bevételekre. A taxiköltségek körül a napokban heves vita kezdődött, mivel egy félreértés miatt az egyik érdekvédelmi szervezet attól tartott, kivezetné a főváros a rögzített tarifát.
Az akut lakhatási válsághelyzetbe került gyermekes családok számára gyorsan elérhető, azonnali, rövid ideig tartó átmeneti elhelyezést szolgáló új ellátási formáról döntött a Fővárosi Közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely jegyezte előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők. A javaslat szerint
a kifejezetten akut lakhatási válsághelyzetekbe került gyermekes családok számára gyors elhelyezést szolgáló ellátási forma megelőzi a gyermekek jogellenes kiemelését a családból a lakhatásuk megoldatlansága miatt.
Az érintett családok elhelyezése hét szobában, huszonnyolc férőhelyen, a BMSZKI Szabadság sugárúti Családok Átmenti Otthona telephelyén valósul meg.
Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az előterjesztés vitájában elmondta, olyan nők számára nyílik meg az átmeneti elhelyezés lehetősége, akik a megfelelő lakhatás hiányában nem tudnák hazavinni a kórházból újszülöttjüket, valamint azoknak a várandósoknak, akik hajléktalanok vagy lakhatási nehézséggel küzdenek.
A közgyűlés arról is döntött, hogy egységesítik a budapesti mikromobilitási infrastruktúrát, a jövőben valamennyi szolgáltató számára elérhető lesz minden mikromobilitási pont.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán