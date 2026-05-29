05. 29.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
fővárosi közgyűlés karácsony gergely budapest

Karácsony Gergely Budapest új aranykorát várja a kormánytól, de figyelmeztették: vége az áldozatszerepnek, kezdődik a munka!

2026. május 29. 21:45

A főpolgármester gesztusai nem hatották meg a Tisza Párt frakcióját: a múltból való kilépést és az érdemi munkát várják el a Karácsonyéktól.

2026. május 29. 21:45
A főváros együttműködését és partnerségét ajánlotta fel az új kormánynak az ország talpra állításában Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Fővárosi Közgyűlés választásokat követő első ülésén. Szavai szerint semmi mást nem kérnek az új kormánytól, csak azt, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre – számolt be az MTI. Karácsony szerint a Tisza Párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. A főpolgármester napirend előtti felszólalásában gyakorlatilag Budapest összes problémájáért a Fidesz-kormányt okolta.

Budapest nem eljátszotta az áldozatszerepet, hanem csodával határos módon túléltek 

– hangsúlyozta Karácsony Gergely. Megjegyezte azt is, hogy az előző kormány minden megállapodást felrúgott a fővárossal, majd reményét fejezte ki, hogy vége van ennek a korszaknak, és valóban egy sokkal prosperálóbb, az együttműködésen alapuló, valamint Budapestet nemcsak életben tartó, hanem fejlesztő korszak következik.

Egy új korszak mindenkitől új hozzáállást igényel, és Budapest történelmi lehetőség előtt áll. Egy új aranykor érkezhet meg Budapestre 

– nyomatékosította a kormánypárt iránti lojalitását Karácsony Gergely.

Elég áldozatszerepből

Orbán Árpád, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője vélhetően nem úgy reagált, mint ahogy azt a főpolgármester várta. A politikus arra figyelmeztette Karácsony Gergelyt, 

a kifogások elfogytak, az a nyomás, amit a Fidesz-kormányzat teherként a fővárosra helyezett, megszűnt, és az áldozatszerepből tényleg itt az ideje, hogy kilépjünk. Lejárt a panaszkodás, az állandó csőddel riogatás és az egymásra mutogatás ideje, el kell kezdenünk érdemben együtt dolgozni. Nem lehet hivatkozni a kormányzati elvonásokra.

Orbán Árpád hozzátette: „Budapest akkor lehet Európa egyik leginkább fejlődő és legélhetőbb városa, ha a városvezetés is hajlandó kilépni a múltból.”

Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy tiszteletben tartják a választók döntését, és minden olyan dolgot támogatnak, ami a budapestiek javát szolgálja. A nemzeti vívmányokat pedig megvédik és mindig felhívják rá a figyelmet, ha a városvezetés nem hallja meg az emberek hangját.

Változást vár el az ellenzék

Szepesfalvy Anna szerint joggal várják az emberek a Tisza Párttól, hogy ne csak a szavak szintjén legyen a transzparencia élharcosa, hanem követleje meg a fővárostól is a teljes átvilágítást. A lehetőségek között sorolta, hogy a Tisza Párt fővárosi frakciója főpolgármester-helyettest adjon, és azt is, hogy leváltsák a fővárosi cégek vezetőit. Megjegyezte ugyanakkor, hogy eddig a Tisza Párt fővárosi frakciója nem igazán élt a „vezetésre kapott” mandátumával.

A Fővárosi Közgyűlés tagjai köztül Baranyi Krisztina Baranyi Krisztina (MKKP) IX. kerületi polgármester fogalmazta meg a leghatározottabban, mit vár az új politikai felállástól. Kiemelte, 

a budapestiek a választási győzelem után várják például a HÉV-szerelvények lecserélését, a Népligeti felüljáró elbontását, az új villamosvonalakat, valamit a köztisztaság javulását.

Azt is kiemelte, hogy „a mai helyzet az, hogy a főváros 60 milliárdos folyószámla-hitelkeretéből már 54-56 milliárd kiürült, üres a számla, és hogy nem mentünk csődbe a hónap elején, az annak köszönhető, a kincstár megkegyelmezett nekünk. A fővárosiak a helyzet lehető leggyorsabb megoldását várják”. 

Nem drágul a taxizás

A Fővárosi Közgyűlés elutasította a főpolgármester előterjesztését, amelyben a taxis tarifák 27 százalékos emelésére tett javaslatot. A Fidesz-KDNP javaslatára ugyanakkor újra napirendre kerül a tarifa emelése, ha a kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat.

Az előterjesztésben azt írták, a budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A jelenlegi díjszint – a piaci elemzésben feltárt költség- és jövedelmi viszonyok alapján – már nem biztosítja maradéktalanul a hatékony működés feltételeit, és nem nyújt kellő fedezetet az önköltségen felüli, biztonságos vállalkozáshoz szükséges bevételekre. A taxiköltségek körül a napokban heves vita kezdődött, mivel egy félreértés miatt az egyik érdekvédelmi szervezet attól tartott, kivezetné a főváros a rögzített tarifát.

Az akut lakhatási válsághelyzetbe került gyermekes családok számára gyorsan elérhető, azonnali, rövid ideig tartó átmeneti elhelyezést szolgáló új ellátási formáról döntött a Fővárosi Közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely jegyezte előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők. A javaslat szerint 

a kifejezetten akut lakhatási válsághelyzetekbe került gyermekes családok számára gyors elhelyezést szolgáló ellátási forma megelőzi a gyermekek jogellenes kiemelését a családból a lakhatásuk megoldatlansága miatt. 

Az érintett családok elhelyezése hét szobában, huszonnyolc férőhelyen, a BMSZKI Szabadság sugárúti Családok Átmenti Otthona telephelyén valósul meg.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az előterjesztés vitájában elmondta, olyan nők számára nyílik meg az átmeneti elhelyezés lehetősége, akik a megfelelő lakhatás hiányában nem tudnák hazavinni a kórházból újszülöttjüket, valamint azoknak a várandósoknak, akik hajléktalanok vagy lakhatási nehézséggel küzdenek.

A közgyűlés arról is döntött, hogy egységesítik a budapesti mikromobilitási infrastruktúrát, a jövőben valamennyi szolgáltató számára elérhető lesz minden mikromobilitási pont.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán 

nanemane-0
2026. május 29. 22:54
Már rég a börtönben lenne a helye, de fontosabb volt Novák Katalint és Varga Juditot kirúgni.
boomaire
2026. május 29. 22:50
Szerintem a TISZA-hitűek ma kapták az első igazi kijózanító pofont. Eddig a kognitív disszonancia elhitette velük, hogy Orbán, a Fidesz és a "propaganda" mindig hazudik és Pöti az Igazmondó Juhász, aki képtelen hazudni, mert " ő egy tiszta lélek". Most viszont nem a rogáni propaganda, hanem az EU Szentírása a Politico jelentette ki, hogy Magyar Péter hazudott. Ezt nem képesek feldolgozni..
hegyaljai-2
2026. május 29. 22:36
Javaslom kezdje a munkát a Városháza Parkkal. Nem olyan nagy összeg, mint egy metró vonal, hamarabb is elkészülne, a terveket is kifizették már háromszor. Hajrá!
Gubbio
2026. május 29. 22:25
A király meztelenségét többé nem takarja Orbán palástja. Ajvé!
