Különösen fontos az innováció a társadalomtudományok területén

Meghalt Kardos Péter főrabbi
Kardos Péter 1936-ben született és 1971-ben avatták rabbivá és a következő évben a Zuglói Körzetbe került, ahol mostanáig tevékenykedett.
Év végi projektbeszámolóval zárta a tanévet a Mathias Corvinus Collegium Junior Kutatói Programja.
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) szemléletének fontos eleme, hogy a társadalmat érintő komplex kérdésekre nem adhatók kizárólag egyetlen tudományterületből érkező válaszok. A Junior Kutatói Program ezért arra ösztönzi a hallgatókat, hogy saját kutatási témájuk mellett más szakterületek gondolkodásmódjával is találkozzanak, és közösen dolgozzanak fel társadalmi szempontból releváns problémákat – számolt be a részletekről az MCC.
A diákok az év során három csoportban, a JASON projektmódszer alapján dolgoztak különböző kutatási témákon. A projektbeszámolón ezeknek a munkáknak az eredményeit, következtetéseit és javaslatait ismertették.
A rendezvényt Dr. Kiss-Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettese nyitotta meg, aki előadásában a tudományos gondolkodás és a kérdésfeltevés jelentőségét hangsúlyozta. Beszédében arra bátorította a fiatal kutatókat, hogy a tudományos pálya kihívásai mellett őrizzék meg kíváncsiságukat és belső motivációjukat.
Az előadás kitért a diákok projektjeinek fő kérdéseire is: a tudomány társadalmasítására, a tudományos élet nemzetköziesedésére, valamint arra, hogyan válhatnak a kutatási eredmények szélesebb társadalmi szinten is hasznosíthatóvá. Az előadó kiemelte, hogy a társadalomtudományok területén különösen fontos az innováció és a fiatal kutatók aktív szerepvállalása.
A hallgatói prezentációk során az egyik csoport az MCC tudományos tevékenységét és annak társadalmi láthatóságát vizsgálta, konkrét fejlesztési javaslatokat megfogalmazva. Egy másik csapat a magyar tudományosság nemzetközi pozícióját elemezte, valamint azt, hogyan erősödhet tovább a nemzetközi együttműködések szerepe. A harmadik projekt résztvevői pedig a „lehető legjobb felsőoktatás Magyarországon” koncepcióját dolgozták ki, tudományos érvekkel és kutatási eredményekkel alátámasztva elképzeléseiket.
A prezentációkat szakmai zsűri értékelte, amelynek tagjai Grécziné Dr. Havasi Benigna, az MCC Egyetemi és Akadémiai Ügyek igazgatója, Prof. Dr. Csepregi Gábor, az MCC Vezetőképző Akadémia tanácsadója, valamint Klauda Zalán, az MCC Posztgraduális Programok igazgatója voltak. A szakértők konstruktív visszajelzésekkel és további kutatási szempontokkal segítették a hallgatók munkáját.
Az év végi projektbeszámoló ismét megmutatta, hogy az MCC Junior Kutatói Program nemcsak tudományos fejlődési lehetőséget biztosít a diákok számára, hanem olyan szakmai és közösségi közeget is teremt, ahol a fiatal kutatók már pályájuk elején megtapasztalhatják az együttműködés és az interdiszciplináris gondolkodás értékét.
