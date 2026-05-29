Magyar Péternek odaadják az uniós pénzeket – de az apróbetűs részt még nem ismerjük
16,4 milliárd euró érkezhet, ha a kormány augusztus 31-ig minden feltételt teljesít, többek között az energetikában.
A Politico megerősítette, hogy semmilyen megállapodás nem született ma uniós pénzek kifizetéséről.
„Friss hír! Az Európai Bizottság cáfolta Magyar Pétert: a Politico megerősítette, hogy semmilyen megállapodás nem született ma uniós pénzek kifizetéséről, és Budapest messze van attól, hogy megkapja a kívánt pénzt. Előtte egy »összetett reformokból álló hosszú listát kell végrehajtania« (Szó szerinti idézet.)
Bővebben itt: https://www.politico.eu/.../hungary-peter-magyar.../
Természetesen rendkívül meg vagyon lepődve, hogy nem éppen az történt ma Brüsszelben, amit az Abszolút Filmszínház rendezője és főszereplője előadott nekünk, ahogy azon is, hogy egyik kormánypárti propagandaoldal sem hozta le az Európai Bizottság cáfolatáról szóló hírt, pedig az elmúlt években szinte Bibliaként idézték a Politicót. Akkor mostantól ebben fogunk élni.”
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
