05. 29.
brüsszel fidesz Hont András magyarország bizottság gesztus

Brüsszel nem Magyarország osztályfőnöke

2026. május 29. 19:13

Gesztusokban és deklarációkban kifejezetten gáláns és nagyvonalú lett hirtelen az Európai Bizottság.

Hont András
„Gesztusokban és deklarációkban kifejezetten gáláns és nagyvonalú lett hirtelen az Európai Bizottság, hogy a tényleges kifizetésekkel mi történik majd, hogy a Kohéziós Alap pontosan mekkora részét szabadították föl, hogy átmegy-e az új Helyreállítási Terv és az ahhoz kapcsolódó menetrend, hogy szóba kerültek-e olyan kérdések (Ukrajna, migráció, adórendszer), amelyet a Fidesz feszeget, és paktumról beszél, és hogy végül mennyi kifizetési kérelmet sikerül benyújtani, abból mennyi nemzeti keretből előfinanszírozott (tehát már gyakorlatilag elköltött), még nem tudjuk. Valamit azonban igen, de ezt máshonnan kezdem.

Kifejezetten zavart, amikor a magyar miniszterelnök belpolitikai csatákra, hazaüzengetésre használta az uniós fórumokat (a tanácsi brusztokat nem ideértve), ám nem kevésbé zavar, amikor a Bizottság elnöke mint valami nebulóról beszél az országról, amelynek ilyen meg olyan feladatokat sikerült megoldania, szorgalmas volt, ügyes és tisztelettudó. Az unió vezetése eljárhat a szerződések szerint, adott esetben függeszthet föl kifizetéseket, de attól még nem lesz egyetlen tagállamnak sem az osztályfőnöke. Ez a retorika biztos nem következik az uniót létrehozó szerződésekből, és semelyik félnek nem fog jót tenni.”

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mnmn
2026. május 29. 21:12 Szerkesztve
kisaladar 2026. május 29. 20:41 "Mindenszarista Hont..." Ugat itt néhány seggbuta tiszás jobbágy, de ha a debilségi bajnokságot megrendeznénk köztetek, te biztosan dobogós lennél.
néhai Ch.Pilot
2026. május 29. 21:02 Szerkesztve
Nem hát. Mostantól a tulajdonosa. A Korcs (Peter Madzsjar) az adásvételi szerződést írta alá ma.
Agricola
2026. május 29. 20:57
„Szürke minden elmélet és zöld az élet aranyfája.” – mondja Mefisztó Goethe Faustjában.
néhai Ch.Pilot
2026. május 29. 20:56
@kisaladar 2026. május 29. 20:41 "Mindenszarista Hont..." Megértelek, kis csíra. Ti komcsik nem tudtok meglenni egy nagy birodalom nélkül, amely megmondja konkrétan napra lebontva, mit kell tennetek. Ez így votl az előző rendszerben a Szovjetunióval amit épp így imádtatok (vagy a szüleitek, nagyszüleitek), és most itt van az ÚjSzovjetunió, az EU, amit épp azért szerettek, mert ismerős a hozzáállása. Nektek semmi dolgotok, csak felveszitek a fizetést, és aláirkáljátok az általuk hozott rendeleteket, törvényeket, az ellenkező hangokat a rendőrséggel lecsukatjátok, oszt kész is a kormányzás... ha mindneki éhen döglik is, nektek megvan a napi betevő.
