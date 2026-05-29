„Gesztusokban és deklarációkban kifejezetten gáláns és nagyvonalú lett hirtelen az Európai Bizottság, hogy a tényleges kifizetésekkel mi történik majd, hogy a Kohéziós Alap pontosan mekkora részét szabadították föl, hogy átmegy-e az új Helyreállítási Terv és az ahhoz kapcsolódó menetrend, hogy szóba kerültek-e olyan kérdések (Ukrajna, migráció, adórendszer), amelyet a Fidesz feszeget, és paktumról beszél, és hogy végül mennyi kifizetési kérelmet sikerül benyújtani, abból mennyi nemzeti keretből előfinanszírozott (tehát már gyakorlatilag elköltött), még nem tudjuk. Valamit azonban igen, de ezt máshonnan kezdem.

Kifejezetten zavart, amikor a magyar miniszterelnök belpolitikai csatákra, hazaüzengetésre használta az uniós fórumokat (a tanácsi brusztokat nem ideértve), ám nem kevésbé zavar, amikor a Bizottság elnöke mint valami nebulóról beszél az országról, amelynek ilyen meg olyan feladatokat sikerült megoldania, szorgalmas volt, ügyes és tisztelettudó. Az unió vezetése eljárhat a szerződések szerint, adott esetben függeszthet föl kifizetéseket, de attól még nem lesz egyetlen tagállamnak sem az osztályfőnöke. Ez a retorika biztos nem következik az uniót létrehozó szerződésekből, és semelyik félnek nem fog jót tenni.”