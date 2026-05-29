Moszkvából üzentek Magyar Péternek

Fordulat jöhet az uniós pénzek ügyében, Magyar Péter nemet mondhat Von der Leyen legfontosabb kéréseire
Az Ukrajna EU-csatlakozással és a migrációs paktummal kapcsolatos vétó fenntartása az EU-s támogatások sorsára is hatással lehet.
A Kreml szóvivője üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvereket Ukrajnának.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov pénteken elismerően beszélt Magyar Péter miniszterelnök döntéséről, miszerint Magyarország nem szállít fegyvereket Ukrajnának – írja az Index.
Peszkov kifejtette, Oroszország kedvezően fogadja a magyar kormány döntését, mivel az a Kreml szerint csökkenti a konfliktus eszkalációjának esélyét.
A szóvivő következőképpen nyilatkozott a magyar álláspontról:
Pozitívan, természetesen pozitívan (értékeljük), ha egy ország kijelenti, hogy nem tartja szükségesnek olajat önteni a tűzre, ezt csak üdvözölni lehet”.
Peszkov hozzátette: „Elvárnánk, hogy minden ország ilyen döntést hozzon. Akkor hamarabb eljönne a béke”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Ukrajna EU-csatlakozással és a migrációs paktummal kapcsolatos vétó fenntartása az EU-s támogatások sorsára is hatással lehet.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
***