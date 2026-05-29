Török Gábor a Tisza-kormány törvényjavaslatairól: óriási különbség van Magyar Péter és Orbán Viktor között

Látványos különbség mutatkozik a második Orbán-kormány 2010-es indulása és a jelenlegi, Magyar-kormányos, 2026-os parlamenti időszak kezdete között. Török Gábor a saját, Zárug Péter Farkassal együtt írt könyvének részletével vetette össze a két korszak törvényalkotási dinamikáját, rávilágítva arra, hogy

bármilyen kommunikáció is megy a Tisza Párt részéről, a korábbi, 2010-es Orbán Viktor-fémjelezte rendkívül intenzív működéshez képest most jóval visszafogottabb folyamatok zajlanak.

A politológus által megosztott könyvrészlet felidézi, hogy 2010-ben, a kormányváltást követően a kétharmados többség „viharos gyorsasággal, megfellebbezhetetlen hatalmi szándékkal alakította át az Országgyűlés megszokott munkarendjét.” Az akkori kabinet az első 56 nap alatt 174 indítványt és 94 törvényt terjesztett a parlament elé, amit a kötet olyan „hiperaktív parlamenti működésként” jellemez, amilyenre korábban nem volt példa Magyarországon.