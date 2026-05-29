Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt török gábor zárug péter farkas törvényjavaslat Magyar Péter parlament orbán viktor

Török Gábor a Tisza-kormány törvényjavaslatairól: óriási különbség van Magyar Péter és Orbán Viktor között

2026. május 29. 13:46

A 2010-es Orbán-Kormány és a 2026-os Magyar Péter féle vezetés első heteit hasonlította össze a politológus.

Látványos különbség mutatkozik a második Orbán-kormány 2010-es indulása és a jelenlegi, Magyar-kormányos, 2026-os parlamenti időszak kezdete között. Török Gábor a saját, Zárug Péter Farkassal együtt írt könyvének részletével vetette össze a két korszak törvényalkotási dinamikáját, rávilágítva arra, hogy 

bármilyen kommunikáció is megy a Tisza Párt részéről, a korábbi, 2010-es Orbán Viktor-fémjelezte rendkívül intenzív működéshez képest most jóval visszafogottabb folyamatok zajlanak.

A politológus által megosztott könyvrészlet felidézi, hogy 2010-ben, a kormányváltást követően a kétharmados többség „viharos gyorsasággal, megfellebbezhetetlen hatalmi szándékkal alakította át az Országgyűlés megszokott munkarendjét.” Az akkori kabinet az első 56 nap alatt 174 indítványt és 94 törvényt terjesztett a parlament elé, amit a kötet olyan „hiperaktív parlamenti működésként” jellemez, amilyenre korábban nem volt példa Magyarországon.

Török Gábor a jelenlegi helyzet számait állította szembe ezzel a történelmi tapasztalattal:

Most 14 törvényjavaslatnál tart a parlament, ebből 10-et adtak be kormánypárti politikusok. 2010-ben a kormány megalakulását követő első 16 napban 16 törvényt fogadott el a parlament, most 3-at.”

Az elemző kifejti, hogy a nagy mennyiségű jogalkotás önmagában még nem minősíti a kormányzást, azaz nem jelent feltétlenül pozitív vagy negatív irányt. Ugyanakkor a törvényjavaslatok mennyisége és az elfogadásuk gyorsasága két fontos tényezőről árulkodik: a hatalom aktuális politikai szándékairól és a gyakorlati lehetőségeiről.

Ahogy a bejegyzésben fogalmaz: „Legfeljebb a kormányon lévők szándékait (mit és mikor akarnak beterjeszteni, milyen gyorsan akarnak változtatni) és/vagy lehetőségeit (mennyire vannak előkészítve a javaslatok) mutatja.”

Az elemzés arra mutat rá, hogy a korábbi mindent elsöprő parlamenti dinamizmus mára átadta a helyét egy esetleg kevésbé felkészült működésnek. A bejegyzés zárómondata tömör diagnózist ad erről a helyzetről: „És itt egyelőre látszik egy különbség 2010 és 2026 között.”

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 29. 15:10
» ipekakuana5m007h 0p3ra70r 2026. május 29. 15:03 Annyira szar a Mandi fórummotorja. Ezt most eredetileg te írtad vagy egy tiszakárosult? "Itt vállaltátok: palyazat.gov.hu/programok/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-terv"« Ezt én írtam. Ugyanis ezeknek a vállalásoknak a végrehajtásat 2023-ban teljesen leállították. Vagyis ennek a 6 éves Orbán programnak a 3 hónap alatt végrehajtását a Tisza Párt vállalta. Ez egyébként epik öngól, de a pártállami propaganda erről melyen hallgat. A Tusk kormány Lengyelországban 3 év alatt 60%-ig sem jutott. De, ahogy a reklám mondta, “igyál még egy pohárral és fogd rá a nyuszira”.
gullwing
2026. május 29. 15:08
2010-ben a kormány megalakulását követő első 16 napban 16 törvényt fogadott el a parlament, most 3-at.” Mert ezek BALFASZOK! Még mindig a WC-t keresik a Parlament folyosóin!🤣🤣🤣🤣
Amerigo
2026. május 29. 15:01
TG nyelve eddig is igen hosszú és érdes volt. Úgy tűnik most mintha megnőtt volna?
pollip
2026. május 29. 14:55
Hiába az öröm ujjongás, ezért a pénzért meg sokat kell tenni!!!!!! Túlságosan hangsúlyos volt mindkét részről, hogy a pénzek folyósításának nincs köze Ukrajna csatlakozásának támogatásához. Furcsa volt.... Egyébként MP leggyakrabban kimondott szavak az volt, hogy Orbán. Aljas módon csúsztatott, hazudott.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!