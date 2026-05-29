magyar válogatott Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik üzent a magyar fiataloknak: „Az iskolán kívül mindent tegyetek félre”

2026. május 29. 15:10

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának megjelenése mosolyt csalt a fiatalok arcára. Szoboszlai mondatai sokat érhetnek a jövő generációja számára.

Különleges pályaátadáson vett részt Budapest IX. kerületében Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának megjelenése a József Attila Lakótelep Nyúldomb Parkjában nagy mosolyt csalt a fiatalok arcára.

„Nagyon sok kitartást kívánok nekik, ha valamit elkezdenek csinálni, azt tiszta szívükből tegyék, és ez nem csak a focira értendő. Én jelen pillanatban csak a saját utamról tudok beszélni, tudom, hogy ez az egész mivel jár, szóval csak azt tudom mondani,

az iskolán kívül mindent tegyenek félre, és ha profi focisták szeretnének lenni, mindent tegyenek fel arra.

Teljesen mindegy, honnan kezded, bárhova ellehet érni, ha megvan hozzá az a kitartásod, akaratod és mindened, ami ehhez szükséges” – jelentette ki a 25 éves középpályás.

A Blikk arról írt, a Liverpool kiválósága a BL-döntőt a Puskás Arénában tekinti majd meg. Mint ismert, szombaton a Paris Saint-Germain és az Arsenal találkozik a Puskás Arénában az európai klubfutball csúcsmeccsén.

Erre a találkozóra az egész világ odafigyel majd, miután a sorozat fináléja a legnézettebb sportesemény a bolygón.

„Sajnos, a Bajnokok Ligája-finálén nem léphetek pályára, mert az egyik résztvevő ellen nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy azt mi elképzeltük. Én a PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten bármi megtörténhet, az Arsenalnak is elképesztő csapata van, láthattuk, hogy hosszú idő után megnyerték a Premier League-et. Szerintem jó mérkőzés lesz, mindenki élvezze” – latolgatta az esélyeket a középpályás.

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

