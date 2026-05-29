Szoboszlai Dominik üzent a magyar fiataloknak: „Az iskolán kívül mindent tegyetek félre”

A Blikk arról írt, a Liverpool kiválósága a BL-döntőt a Puskás Arénában tekinti majd meg. Mint ismert, szombaton a Paris Saint-Germain és az Arsenal találkozik a Puskás Arénában az európai klubfutball csúcsmeccsén.

Erre a találkozóra az egész világ odafigyel majd, miután a sorozat fináléja a legnézettebb sportesemény a bolygón.

„Sajnos, a Bajnokok Ligája-finálén nem léphetek pályára, mert az egyik résztvevő ellen nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy azt mi elképzeltük. Én a PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten bármi megtörténhet, az Arsenalnak is elképesztő csapata van, láthattuk, hogy hosszú idő után megnyerték a Premier League-et. Szerintem jó mérkőzés lesz, mindenki élvezze” – latolgatta az esélyeket a középpályás.