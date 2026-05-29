Megvan a Fradi új edzője

Borbély Balázs távozik a bajnok Győr vezetőedzői posztjáról és a kupagyőztes Ferencváros labdarúgócsapatának irányítását veszi át. „Vezetőedzőnk tájékoztatta a klubunkat arról, hogy élni kíván a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval, miután elfogadta a bajnokság második helyén végző Ferencvárosi TC megkeresését” – olvasható az ETO FC Facebook-oldalára kitett pénteki közleményben. A története ötödik bajnoki címét megszerző klub leszögezte, "egyértelmű szándéka" volt, hogy a következő szezonban is folytassák a közös munkát.