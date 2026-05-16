Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás bajnoki cím győr Borbély Balázs ETO FC Zalaegerszeg Kisvárda NB I FTC

Piros betűs ünnep: ezt tetováltatja magára a győri bajnokcsapat vezetőedzője

2026. május 16. 21:01

Borbély Balázs nem igazán tudja még felfogni, mit vitt véghez az együttesével. A Kisvárda otthonában bajnoki címet szerző ETO FC felvidéki edzője elárulta, hogyan ünnepli a győri futballcsapat történetének ötödik aranyérmét az első osztályban.

2026. május 16. 21:01
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a listavezető ETO FC idegenben nyert 1–0-ra a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában, és ezzel megszerezte története ötödik bajnoki címét. A 37. elsőségére hajtó, címvédő FTC ugyanakkor hiába bízott a Kisvárda csapatában és hozta közben a kötelezőt a Zalaegerszeg ellen hazai pályán (3–0), a hétéves sorozatát megtörve ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel. A 13 esztendő után ismét az élen végző győriek vezetőedzője, Borbély Balázs nem igazán tudja még felfogni, mit vitt véghez az együttesével. 

Kisvárda, ETO, Győr, bajnoki cím, Borbély Balázs, tetoválás
A Kisvárda otthonában révbe ért az ETO FC és vezetőedzője, Borbély Balázs, aki új tetoválással fog gazdagodni

Ezt is ajánljuk a témában

Borbély Balázs nem akart még egy tetoválást, de...

Majd csak holnap fog leülepedni bennem, vagy talán még később. Egy biztos, nem rossz érzés. Ahogy közeledett a meccs vége, tudtam, hogy meglesz, mert jól játszottak a fiúk, száz százaléknál is többet nyújtottak. Úgy voltam vele, hogy itt már komolyabb baj nem lehet. Próbáltam az érzelmeimet kontrollálni végig, azt hiszem, ura voltam a helyzetnek. Hosszú utat jártunk be, két éve még Ajkán ünnepeltük a feljutást a másodosztályból, most meg Kisvárdán a bajnoki címet az NB I-ben – csodával határos, amit véghez vittünk. Kell még egy kis idő, amíg a történteket feldolgozom, keresem csak a szavakat, szeretném megélni a pillanatot”

– mondta a lefújást követően az adrenalintól fűtött Borbély az M4 Sport kamerái előtt, majd azt is elárulta, hogyan fogja megünnepelni az aranyérmet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Május tizenhatodika fontos nap a számomra, három éve ezen a napon született a kislányom, akit innen is csókolok és üdvözlök. Nem akartam már tetováltatni magamra semmit, de most mégis kivételt teszek, ezt a dátumot fel fogom varratni valahova.”

A 46 éves dunaszerdahelyi származású szakember elismerte, nem könnyű eset, ezt elsősorban a családja tapasztalja meg egy vereség vagy rossz edzés után. A folytatásban köszönetet mondott Világi Oszkár klubtulajdonosnak is, aki végig mögötte állt, még akkor is, amikor volt egy sikertelenebb időszak a Győr életében. „Elképesztő, amit a játékosaim műveltek, hihetetlenül büszke vagyok rájuk!”

A Ferencváros idegenbeli legyőzése után kezdték elhinni az ETO-nál, hogy bajnokok lehetnek, elismerve azt is, hogy legnagyobb riválisuk a télen elveszítette két kulcsemberét Tóth Alex és Varga Barnabás személyében. 

Amikor három egyre megvertük őket az Üllői úton, akkor hittem el, hogy odaértünk melléjük, onnantól kezdve pedig csak magunkon múlott, hogy kitartson a lendületünk”

– vallotta be Borbély Balázs, aki arra is kitért, hogy nem csak szakmai, hanem baráti viszony is kialakult a játékosai és közte.

Asszisztense, Lipták Zoltán, aki a klub legutóbbi, 2013-ban megszerzett bajnoki címe idején a zöld-fehérek játékosa volt, megerősítette, nem bíztak a Zalaegerszeg sikerében az FTC ellen.

„A Ferencváros pontvesztésében egyáltalán nem bíztunk, vagyis csak arra koncentráltunk, hogy lehetőleg kapott gól nélkül hozzuk le a kisvárdai mérkőzést, és egyszer találjunk be”

– jegyezte meg Lipták, hozzáfűzve, az utolsó öt-hat fordulóig nem gondolkoztak az első hely megszerzésében, de utána már érezték, nem engedhetik meg maguknak, hogy ne sikerüljön.

Kisvárda–ETO FC: magyar bajnok a Győr

Ezt is ajánljuk a témában

Így ünneplik Győrben a bajnoki címet

A klub tájékoztatása szerint május 17-én, vasárnap 14.30-tól nyitja meg kapuit a 2025–2026-os idényben utoljára az ETO Stadion, ahol a szurkolókkal közösen megünneplik a Kisvárdán bajnoki címet szerző csapatot.

A program:

  • 14.30: kapunyitás
  • 15.30: éremátadó ünnepség
  • 17.00: stadion zárása

Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!