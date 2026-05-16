Piros betűs ünnep: ezt tetováltatja magára a győri bajnokcsapat vezetőedzője

Meleg volt a pite: tűzijáték, mentő, gól, hatalmas szerelés a végén – Kisvárdán lett bajnok az ETO!
A Győr ötödször vagy a Ferencváros harminchetedszer? – ez volt a kérdés.
Borbély Balázs nem igazán tudja még felfogni, mit vitt véghez az együttesével. A Kisvárda otthonában bajnoki címet szerző ETO FC felvidéki edzője elárulta, hogyan ünnepli a győri futballcsapat történetének ötödik aranyérmét az első osztályban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a listavezető ETO FC idegenben nyert 1–0-ra a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában, és ezzel megszerezte története ötödik bajnoki címét. A 37. elsőségére hajtó, címvédő FTC ugyanakkor hiába bízott a Kisvárda csapatában és hozta közben a kötelezőt a Zalaegerszeg ellen hazai pályán (3–0), a hétéves sorozatát megtörve ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel. A 13 esztendő után ismét az élen végző győriek vezetőedzője, Borbély Balázs nem igazán tudja még felfogni, mit vitt véghez az együttesével.
Majd csak holnap fog leülepedni bennem, vagy talán még később. Egy biztos, nem rossz érzés. Ahogy közeledett a meccs vége, tudtam, hogy meglesz, mert jól játszottak a fiúk, száz százaléknál is többet nyújtottak. Úgy voltam vele, hogy itt már komolyabb baj nem lehet. Próbáltam az érzelmeimet kontrollálni végig, azt hiszem, ura voltam a helyzetnek. Hosszú utat jártunk be, két éve még Ajkán ünnepeltük a feljutást a másodosztályból, most meg Kisvárdán a bajnoki címet az NB I-ben – csodával határos, amit véghez vittünk. Kell még egy kis idő, amíg a történteket feldolgozom, keresem csak a szavakat, szeretném megélni a pillanatot”
– mondta a lefújást követően az adrenalintól fűtött Borbély az M4 Sport kamerái előtt, majd azt is elárulta, hogyan fogja megünnepelni az aranyérmet.
Május tizenhatodika fontos nap a számomra, három éve ezen a napon született a kislányom, akit innen is csókolok és üdvözlök. Nem akartam már tetováltatni magamra semmit, de most mégis kivételt teszek, ezt a dátumot fel fogom varratni valahova.”
A 46 éves dunaszerdahelyi származású szakember elismerte, nem könnyű eset, ezt elsősorban a családja tapasztalja meg egy vereség vagy rossz edzés után. A folytatásban köszönetet mondott Világi Oszkár klubtulajdonosnak is, aki végig mögötte állt, még akkor is, amikor volt egy sikertelenebb időszak a Győr életében. „Elképesztő, amit a játékosaim műveltek, hihetetlenül büszke vagyok rájuk!”
A Ferencváros idegenbeli legyőzése után kezdték elhinni az ETO-nál, hogy bajnokok lehetnek, elismerve azt is, hogy legnagyobb riválisuk a télen elveszítette két kulcsemberét Tóth Alex és Varga Barnabás személyében.
Amikor három egyre megvertük őket az Üllői úton, akkor hittem el, hogy odaértünk melléjük, onnantól kezdve pedig csak magunkon múlott, hogy kitartson a lendületünk”
– vallotta be Borbély Balázs, aki arra is kitért, hogy nem csak szakmai, hanem baráti viszony is kialakult a játékosai és közte.
Asszisztense, Lipták Zoltán, aki a klub legutóbbi, 2013-ban megszerzett bajnoki címe idején a zöld-fehérek játékosa volt, megerősítette, nem bíztak a Zalaegerszeg sikerében az FTC ellen.
„A Ferencváros pontvesztésében egyáltalán nem bíztunk, vagyis csak arra koncentráltunk, hogy lehetőleg kapott gól nélkül hozzuk le a kisvárdai mérkőzést, és egyszer találjunk be”
– jegyezte meg Lipták, hozzáfűzve, az utolsó öt-hat fordulóig nem gondolkoztak az első hely megszerzésében, de utána már érezték, nem engedhetik meg maguknak, hogy ne sikerüljön.
A klub tájékoztatása szerint május 17-én, vasárnap 14.30-tól nyitja meg kapuit a 2025–2026-os idényben utoljára az ETO Stadion, ahol a szurkolókkal közösen megünneplik a Kisvárdán bajnoki címet szerző csapatot.
