Kínos: a Celtic-szurkolók nem kérnek a Fraditól távozó Robbie Keane-ből

a glasgow-i kemény mag szemét az szúrja, hogy a korábban az izraeli Maccabi Tel-Avivnál is edzősködő Robbie Keane a 2023 októberében Gázában kirobbant, több ezer civil áldozatot is követelő konfliktus ellenére maradt a klubnál,

ami miatt már akkoriban is rengeteg kritikát kapott, még hazájában, Írországban is. A szakember ezt akkor annyival igyekezett elütni, hogy ő fociedzőként érkezett az országba, nem pedig azért, hogy politikával foglalkozzon. A Celtic-ultrákat azonban ez a legkevésbé sem hatotta meg: tiltakozásul drapériák és falfirkák formájában is gyalázni kezdték Keane-t és a klubtulajdonosokat, egy egészen konkrét