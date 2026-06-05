Kínos: a Celtic-szurkolók nem kérnek a Fraditól távozó Robbie Keane-ből

Titkos tárgyalás eredményeként kaphatja meg álommelóját Robbie Keane – magyar „riválisával” együtt
Állítólag minden vágya a patinás szigetországi rekordbajnok kispadja.
Korábbi szerepvállalása miatt, politikai okokból. A Celtic kemény magja még Keane egykori izraeli edzősködése miatt tüntet az ír szakember ellen.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Ferencváros leköszönő vezetőedzője, Robbie Keane brit sajtóhírek szerint egykori csapatánál, a Celticnél kaphat kispadot, feltéve, hogy az ír szakemberrel folytatott tárgyalások mindkét oldalról sikerrel járnak. Csakhogy van egy kis bökkenő: Keane játékosként hiába alkotott maradandót a skót rekordbajnoknál, a drukkerek közül sokan egyáltalán nem néznék jó szemmel, ha korábbi szerepvállalása miatt edzőként is rábíznák a klubot – nemtetszésüket pedig látványosan kifejezésre is juttatták...
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Állítólag minden vágya a patinás szigetországi rekordbajnok kispadja.
A Celtic-szurkolók ugyanis már azelőtt tüntetésbe fogtak Keane és a klubvezetés ellen, hogy egyáltalán kinevezhették volna. Ennek egyébként nem szakmai, mint inkább politikai okai vannak:
a glasgow-i kemény mag szemét az szúrja, hogy a korábban az izraeli Maccabi Tel-Avivnál is edzősködő Robbie Keane a 2023 októberében Gázában kirobbant, több ezer civil áldozatot is követelő konfliktus ellenére maradt a klubnál,
ami miatt már akkoriban is rengeteg kritikát kapott, még hazájában, Írországban is. A szakember ezt akkor annyival igyekezett elütni, hogy ő fociedzőként érkezett az országba, nem pedig azért, hogy politikával foglalkozzon. A Celtic-ultrákat azonban ez a legkevésbé sem hatotta meg: tiltakozásul drapériák és falfirkák formájában is gyalázni kezdték Keane-t és a klubtulajdonosokat, egy egészen konkrét
No to Keane!"
üzenettel egyértelműsítve, hogy nem szeretnék a csapatuk élén látni a Fraditól távozó szakembert.
Ettől még persze nem valószínű, hogy a saját drukkereivel eleve rapszodikus kapcsolatot ápoló tulajdonosi kör emiatt tenne le Keane szerződtetési szándékáról – főleg, hogy Skóciában és Írországban már a stábtagjait találgatják –, mindenesetre olybá tűnik, bizonyos szurkolói körökben eleve „hendikeppel” indulna...
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd