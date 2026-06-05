Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
06. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Maccabi Tel-Aviv Celtic Ferencváros FTC

Kínos: a Celtic-szurkolók nem kérnek a Fraditól távozó Robbie Keane-ből

2026. június 05. 08:18

Korábbi szerepvállalása miatt, politikai okokból. A Celtic kemény magja még Keane egykori izraeli edzősködése miatt tüntet az ír szakember ellen.

2026. június 05. 08:18
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Ferencváros leköszönő vezetőedzője, Robbie Keane brit sajtóhírek szerint egykori csapatánál, a Celticnél kaphat kispadot, feltéve, hogy az ír szakemberrel folytatott tárgyalások mindkét oldalról sikerrel járnak. Csakhogy van egy kis bökkenő: Keane játékosként hiába alkotott maradandót a skót rekordbajnoknál, a drukkerek közül sokan egyáltalán nem néznék jó szemmel, ha korábbi szerepvállalása miatt edzőként is rábíznák a klubot – nemtetszésüket pedig látványosan kifejezésre is juttatták...

Robbie Keane Maccabi Tel-Aviv Celtic
Robbie Keane a Maccabi Tel-Aviv vezetőedzőjeként – éppen izraeli szerepvállalása üthet vissza a Celticnél? (Fotó: Jack Guez / AFP)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Celtic-ultrák üzenete egyértelmű nem Keane-re

A Celtic-szurkolók ugyanis már azelőtt tüntetésbe fogtak Keane és a klubvezetés ellen, hogy egyáltalán kinevezhették volna. Ennek egyébként nem szakmai, mint inkább politikai okai vannak: 

a glasgow-i kemény mag szemét az szúrja, hogy a korábban az izraeli Maccabi Tel-Avivnál is edzősködő Robbie Keane a 2023 októberében Gázában kirobbant, több ezer civil áldozatot is követelő konfliktus ellenére maradt a klubnál, 

ami miatt már akkoriban is rengeteg kritikát kapott, még hazájában, Írországban is. A szakember ezt akkor annyival igyekezett elütni, hogy ő fociedzőként érkezett az országba, nem pedig azért, hogy politikával foglalkozzon. A Celtic-ultrákat azonban ez a legkevésbé sem hatotta meg: tiltakozásul drapériák és falfirkák formájában is gyalázni kezdték Keane-t és a klubtulajdonosokat, egy egészen konkrét 

No to Keane!"

üzenettel egyértelműsítve, hogy nem szeretnék a csapatuk élén látni a Fraditól távozó szakembert. 

Viszonylag egyértelmű üzenet... (Forrás: Garry F McHarg FOCAL Scotland, The Scottish Sun)

Ettől még persze nem valószínű, hogy a saját drukkereivel eleve rapszodikus kapcsolatot ápoló tulajdonosi kör emiatt tenne le Keane szerződtetési szándékáról – főleg, hogy Skóciában és Írországban már a stábtagjait találgatják –, mindenesetre olybá tűnik, bizonyos szurkolói körökben eleve „hendikeppel” indulna...

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cint04
2026. június 05. 08:56
Na hát azért akkor ez már érthető: youtube.com/shorts/iPMQcaNE6PE?si=FIlSBZTp3NIgQQPt
Válasz erre
0
0
westend
2026. június 05. 08:40
Az ír ultrák ostobák - így szimplán. Inkább otthon keresgélhetnék a problémákat, akad bőven.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!