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Pécsi Ármin Stefan Gartenmann világbajnokság Liverpool Ferencváros Szoboszlai Dominik

Kimondták: üres a kassza a Ferencvárosnál – eldőlhetett Szoboszlai jövője Liverpoolban

2026. június 20. 06:14

Angliában azt írják, eldőlhetett Szoboszlai Dominik jövője Liverpoolban; a Ferencváros távozó légiósa baljós képet festett a választás utáni magyar fociviszonyokról; kiderült, hogy miért visel rózsaszín cipőt sok játékos a világbajnokságon – heti összefoglaló a Mandiner legolvasottabb sporthíreiből.

2026. június 20. 06:14
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Ezért visel sok játékos rózsaszín cipőt a vb-n

A Nike, az Adidas, a Puma, a New Balance és a Skechers is egyszerre dobott piacra rózsaszín cipőket a labdarúgó-világbajnokság előtt. Ez azzal magyarázható, hogy a játékosok részéről nagy igény volt a harsányabb színekre, mert azok önbizalmat adnak.

Amit következetesen hallunk a sportolóktól és vásárlóktól, főképp, ha a nagy pillanatokról van szó, hogy a világos színek magabiztosságot adnak, tehát ez volt igazából a kiindulópont

– mondta Odinga Nimako a Nike képviseletében.

Arra jutottak, ezt az érzést leginkább a rózsaszín erősíti fel. Szerinte, aki fölvesz egy pink focicipőt, az érzi, nagyon jónak kell lennie, hogy ezt viselhesse. Nem mellékesen hozzátette, hogy a tévén keresztül is jól festenek a pink lábbelik, márpedig a Nike-nál kiemelt figyelmet szentelnek a vizuális hatásnak.

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Egy dán lapnak adott nyilatkozatában fogalmazott meg erős állításokat a Ferencváros immár csak korábbi labdarúgója, Stefan Gartenmann. A dán születésű, de svájci válogatott hátvéd távozását június elején jelentette be a zöld-fehér klub, a játékos pedig most kendőzetlenül beszélt az okokról. Az interjú során szóba kerültek többek között a Fradi jelenlegi anyagi körülményei, a futballfanatikus Orbán Viktor és a kormányváltás után várható bizonytalan hazai sporthelyzet is.

Eleinte azt mondták, szeretnének velem hosszabbítani, de aztán jött ez az egész választási hercehurca Orbán Viktor körül, és hát Magyarországon a futball szorosan összefügg azzal, ami a politika felsőbb szintjén történik. (...) Szóval szerintem most egy kicsit üres a kassza, és így végül én is azok közé tartoztam, akik mégsem kaptak új szerződést

– mondta a futballista.

Gartenmann hozzátette, sajnálja, hogy így alakult, mert az összes eddigi állomáshelye közül messze Budapestet szerette a legjobban, emellett szakmailag is komoly sikereket ért el a klubbal 

  • a bajnoki cím, 
  • Magyar Kupa-győzelem 
  • és európai kupaszereplések (Bajnokok Ligája-selejtező, Európa-liga-főtábla) 

révén.

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Angliában azt írják, eldőlhetett Szoboszlai jövője

A TEAMtalk brit portál szerdán arról számolt be, hogy a Liverpool vezetőségének ezen a nyáron esze ágában sincs eladni az elmúlt idény legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominiket, sőt a klubnál abban bíznak, hogy még a következő szezon kezdete előtt sikerül megegyezni vele a 2028-ig érvényes szerződésének meghosszabbítása ügyében.

A weboldal ugyanakkor arra is kitér, Szoboszlai jövőjétől függetlenül lehetnek változások a Liverpool középpályáján a nyáron, mert 

  • Curtis Jonest a hírek szerint hajlandó lenne elengedni a klub az olasz Interhez, 
  • és az argentin Alexis Mac Allister maradása sem biztos.

A helyükre az egyik kiszemelt a Crystal Palace játékosa, Adam Wharton (70 millió euró az értéke a Transfermarktnál), a másik pedig az AFC Bournemoutht erősítő Alex Scott (50 millió euró), aki a Vörösöknél újra együtt dolgozhatna Andoni Iraolával.

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A Liverpoolnál a világbajnokság alatt is a jövőt tervezik, és úgy hírlik, az új vezetőedző, Andoni Iraola keretében Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Pécsi Árminnak is egyre komolyabb szerep juthat hosszú távon. Az msn.com oldalon arról írnak, hogy a magyar válogatottban nemrég bemutatkozó ifjú magyar kapus a jövő embere lehet, az Alisson Becker utáni korszak meghatározó játékosa.

Az elképzelések szerint egy kölcsönszerződés jót tenne Pécsinek, hogy szokja a felnőtt futball szigetországi ritmusát, 2027-től pedig Alisson egyik potenciális utódjaként szerepelhet a klub terveiben a grúz (georgiai) Giorgi Mamardasvilivel.

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Brutális lábtörés a vb-n

Csütörtökön elkezdődött a csoportküzdelmek második fordulója a foci-vb-n. A torna egyik házigazdája, Kanada 6–0-ra legyőzte Vancouverben azt a Katart, amelyből két játékost is kiállítottak. Egyiküket azért, mert egy balszerencsés szabálytalansággal súlyos sérülést okozott Ismaël Konénak, akinek a szárkapocs- és a sípcsontja is eltört.

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A Sassuolo középpályását a mérkőzés másnapján megműtötték, a felépülési ideje a becslések szerint négy-öt hónapot vehet igénybe.

Múlt éjjel Koné sikeres beavatkozáson esett át, arra számítunk, hogy teljesen felépül, de a vb-n már nem léphet pályára

– áll a kanadai szövetség pénteki közleményében.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Összesen 1 komment

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Halder_1899
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2026. június 20. 08:33 Szerkesztve
Az üres a kassza, nagy gond van, szemben csak valamivel kevesebb pénzből kell gazdálkodni nem azonos. Nagyon nem kicsi keret vág neki az új idénynek, a tavalyi keret. Két ember ment el akiről tudtuk menni fognak már a választások előtt is!, menni akartak, de nem azért ami lett később 04.12 én és ami ebből jött a focira. Gartenmann az egyetlen aki meglepetés volt, hogy megy. Az egyetlen, a nem kis keret egyetlen egy távozója akit sajnálunk. Mindenki más aki számít marad. Érthető, hogy valamit levesz a költségvetésből a klub, de messze kisebb lett a gyengülés, mint amit vártunk.
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