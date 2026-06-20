Kimondták: üres a kassza a Ferencvárosnál – eldőlhetett Szoboszlai jövője Liverpoolban

A TEAMtalk brit portál szerdán arról számolt be, hogy a Liverpool vezetőségének ezen a nyáron esze ágában sincs eladni az elmúlt idény legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominiket, sőt a klubnál abban bíznak, hogy még a következő szezon kezdete előtt sikerül megegyezni vele a 2028-ig érvényes szerződésének meghosszabbítása ügyében.

A weboldal ugyanakkor arra is kitér, Szoboszlai jövőjétől függetlenül lehetnek változások a Liverpool középpályáján a nyáron, mert