Kimondták: üres a kassza a Ferencvárosnál – eldőlhetett Szoboszlai jövője Liverpoolban

Ezért visel rózsaszín cipőt a legtöbb játékos a vb-n
Nagyon sokan döntöttek a pink mellett.
Angliában azt írják, eldőlhetett Szoboszlai Dominik jövője Liverpoolban; a Ferencváros távozó légiósa baljós képet festett a választás utáni magyar fociviszonyokról; kiderült, hogy miért visel rózsaszín cipőt sok játékos a világbajnokságon – heti összefoglaló a Mandiner legolvasottabb sporthíreiből.
A Nike, az Adidas, a Puma, a New Balance és a Skechers is egyszerre dobott piacra rózsaszín cipőket a labdarúgó-világbajnokság előtt. Ez azzal magyarázható, hogy a játékosok részéről nagy igény volt a harsányabb színekre, mert azok önbizalmat adnak.
Amit következetesen hallunk a sportolóktól és vásárlóktól, főképp, ha a nagy pillanatokról van szó, hogy a világos színek magabiztosságot adnak, tehát ez volt igazából a kiindulópont
– mondta Odinga Nimako a Nike képviseletében.
Arra jutottak, ezt az érzést leginkább a rózsaszín erősíti fel. Szerinte, aki fölvesz egy pink focicipőt, az érzi, nagyon jónak kell lennie, hogy ezt viselhesse. Nem mellékesen hozzátette, hogy a tévén keresztül is jól festenek a pink lábbelik, márpedig a Nike-nál kiemelt figyelmet szentelnek a vizuális hatásnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon sokan döntöttek a pink mellett.
Egy dán lapnak adott nyilatkozatában fogalmazott meg erős állításokat a Ferencváros immár csak korábbi labdarúgója, Stefan Gartenmann. A dán születésű, de svájci válogatott hátvéd távozását június elején jelentette be a zöld-fehér klub, a játékos pedig most kendőzetlenül beszélt az okokról. Az interjú során szóba kerültek többek között a Fradi jelenlegi anyagi körülményei, a futballfanatikus Orbán Viktor és a kormányváltás után várható bizonytalan hazai sporthelyzet is.
Eleinte azt mondták, szeretnének velem hosszabbítani, de aztán jött ez az egész választási hercehurca Orbán Viktor körül, és hát Magyarországon a futball szorosan összefügg azzal, ami a politika felsőbb szintjén történik. (...) Szóval szerintem most egy kicsit üres a kassza, és így végül én is azok közé tartoztam, akik mégsem kaptak új szerződést
– mondta a futballista.
Gartenmann hozzátette, sajnálja, hogy így alakult, mert az összes eddigi állomáshelye közül messze Budapestet szerette a legjobban, emellett szakmailag is komoly sikereket ért el a klubbal
révén.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor körüli hercehurcáról és politikafüggő magyar sportról is beszélt.
A TEAMtalk brit portál szerdán arról számolt be, hogy a Liverpool vezetőségének ezen a nyáron esze ágában sincs eladni az elmúlt idény legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominiket, sőt a klubnál abban bíznak, hogy még a következő szezon kezdete előtt sikerül megegyezni vele a 2028-ig érvényes szerződésének meghosszabbítása ügyében.
A weboldal ugyanakkor arra is kitér, Szoboszlai jövőjétől függetlenül lehetnek változások a Liverpool középpályáján a nyáron, mert
A helyükre az egyik kiszemelt a Crystal Palace játékosa, Adam Wharton (70 millió euró az értéke a Transfermarktnál), a másik pedig az AFC Bournemoutht erősítő Alex Scott (50 millió euró), aki a Vörösöknél újra együtt dolgozhatna Andoni Iraolával.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelműnek tűnik a vezetőség álláspontja.
A Liverpoolnál a világbajnokság alatt is a jövőt tervezik, és úgy hírlik, az új vezetőedző, Andoni Iraola keretében Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Pécsi Árminnak is egyre komolyabb szerep juthat hosszú távon. Az msn.com oldalon arról írnak, hogy a magyar válogatottban nemrég bemutatkozó ifjú magyar kapus a jövő embere lehet, az Alisson Becker utáni korszak meghatározó játékosa.
Az elképzelések szerint egy kölcsönszerződés jót tenne Pécsinek, hogy szokja a felnőtt futball szigetországi ritmusát, 2027-től pedig Alisson egyik potenciális utódjaként szerepelhet a klub terveiben a grúz (georgiai) Giorgi Mamardasvilivel.
Ezt is ajánljuk a témában
Pécsi Ármin nagy lehetősége: a következő kapusgeneráció egyik legjobbjaként tekintenek rá.
Csütörtökön elkezdődött a csoportküzdelmek második fordulója a foci-vb-n. A torna egyik házigazdája, Kanada 6–0-ra legyőzte Vancouverben azt a Katart, amelyből két játékost is kiállítottak. Egyiküket azért, mert egy balszerencsés szabálytalansággal súlyos sérülést okozott Ismaël Konénak, akinek a szárkapocs- és a sípcsontja is eltört.
Ezt is ajánljuk a témában
A kanadaiak történelmi sikert értek el, míg a katariak inkább már most elfelejtenék ezt a meccset.
A Sassuolo középpályását a mérkőzés másnapján megműtötték, a felépülési ideje a becslések szerint négy-öt hónapot vehet igénybe.
Múlt éjjel Koné sikeres beavatkozáson esett át, arra számítunk, hogy teljesen felépül, de a vb-n már nem léphet pályára
– áll a kanadai szövetség pénteki közleményében.
Nyitókép: Darren Staples / AFP