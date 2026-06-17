Angliában azt írják, eldőlt, hogy Szoboszlai a Liverpool játékosa marad-e

„Lesz jobb dolgom is” – Szoboszlai Dominik nem a világbajnoksághoz igazítja a napirendjét (VIDEÓ)
A magyar csapatkapitány a Lamborghinijével, Varga Barnabással az anyósülésen távozott Debrecenből.
A Liverpoolnál abban bíznak, hogy még a nyáron sikerül megállapodni a magyar válogatott csapatkapitányával az új szerződéséről. A vezetőség ezen a nyáron semmiképpen sem akarja eladni Szoboszlai Dominiket.
A TEAMtalk brit portál szerdán arról számolt be, hogy a Liverpool vezetőségének ezen a nyáron esze ágában sincs eladni az elmúlt idény legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominiket, sőt a klubnál abban bíznak, hogy még a következő szezon kezdete előtt sikerül megegyezni vele a 2028-ig érvényes szerződésének meghosszabbítása ügyében.
A weboldal azt írja, a magyar válogatott csapatkapitánya a Real Madridon kívül a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain érdeklődését is felkeltette, de a Mersey-parti egyesület nem is akarja meghallgatni az érte esetlegesen befutó ajánlatokat, mert meghatározó játékosként tekint rá.
A TEAMtalk ugyanakkor arra is kitér, Szoboszlai jövőjétől függetlenül lehetnek változások a Liverpool középpályáján a nyáron, mert
A helyükre az egyik kiszemelt a Crystal Palace játékosa, az angolok világbajnoki keretéből kisebb meglepetésre kimaradó Adam Wharton (70 millió euró az értéke a Transfermarktnál), a másik pedig az AFC Bournemoutht erősítő Alex Scott (50 millió euró), aki a Vörösöknél újra együtt dolgozhatna Andoni Iraolával.
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A magyar csapatkapitány a Lamborghinijével, Varga Barnabással az anyósülésen távozott Debrecenből.
A Liverpool várhatóan július elején kezdi a felkészülést az új idényre, a Premier League 2026–2027-es kiírása az augusztus 22–23-i hétvégén rajtol.
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP