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Alexis Mac Allister Curtis Jones Liverpool Szoboszlai Dominik

Angliában azt írják, eldőlt, hogy Szoboszlai a Liverpool játékosa marad-e

2026. június 17. 19:02

A Liverpoolnál abban bíznak, hogy még a nyáron sikerül megállapodni a magyar válogatott csapatkapitányával az új szerződéséről. A vezetőség ezen a nyáron semmiképpen sem akarja eladni Szoboszlai Dominiket.

2026. június 17. 19:02
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A TEAMtalk brit portál szerdán arról számolt be, hogy a Liverpool vezetőségének ezen a nyáron esze ágában sincs eladni az elmúlt idény legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominiket, sőt a klubnál abban bíznak, hogy még a következő szezon kezdete előtt sikerül megegyezni vele a 2028-ig érvényes szerződésének meghosszabbítása ügyében.

Szoboszlai Dominik, Liverpool
Szoboszlai Dominik távozásáról hallani sem akarnak Liverpoolban (Fotó: PETER POWELL / AFP)

A weboldal azt írja, a magyar válogatott csapatkapitánya a Real Madridon kívül a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain érdeklődését is felkeltette, de a Mersey-parti egyesület nem is akarja meghallgatni az érte esetlegesen befutó ajánlatokat, mert meghatározó játékosként tekint rá.

A TEAMtalk ugyanakkor arra is kitér, Szoboszlai jövőjétől függetlenül lehetnek változások a Liverpool középpályáján a nyáron, mert 

  • Curtis Jonest a hírek szerint hajlandó lenne elengedni a klub az olasz Interhez, 
  • és az argentin Alexis Mac Allister maradása sem biztos.

A helyükre az egyik kiszemelt a Crystal Palace játékosa, az angolok világbajnoki keretéből kisebb meglepetésre kimaradó Adam Wharton (70 millió euró az értéke a Transfermarktnál), a másik pedig az AFC Bournemoutht erősítő Alex Scott (50 millió euró), aki a Vörösöknél újra együtt dolgozhatna Andoni Iraolával.

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A Liverpool várhatóan július elején kezdi a felkészülést az új idényre, a Premier League 2026–2027-es kiírása az augusztus 22–23-i hétvégén rajtol.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

Összesen 1 komment

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pandalala
2026. június 17. 19:41
" a magyar válogatott csapatkapitánya a Real Madridon kívül a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain érdeklődését is felkeltette " :cool: Hajrá, Dom! ....
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