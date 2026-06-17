Angliában azt írják, eldőlt, hogy Szoboszlai a Liverpool játékosa marad-e

A TEAMtalk brit portál szerdán arról számolt be, hogy a Liverpool vezetőségének ezen a nyáron esze ágában sincs eladni az elmúlt idény legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominiket, sőt a klubnál abban bíznak, hogy még a következő szezon kezdete előtt sikerül megegyezni vele a 2028-ig érvényes szerződésének meghosszabbítása ügyében.

Szoboszlai Dominik távozásáról hallani sem akarnak Liverpoolban (Fotó: PETER POWELL / AFP)

A weboldal azt írja, a magyar válogatott csapatkapitánya a Real Madridon kívül a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain érdeklődését is felkeltette, de a Mersey-parti egyesület nem is akarja meghallgatni az érte esetlegesen befutó ajánlatokat, mert meghatározó játékosként tekint rá.