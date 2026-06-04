Most már hivatalos: Szoboszlai Dominikot szavazták meg a Liverpool legjobbjának

„Bármit felveszek, ami megtetszik” – Szoboszlai a divatról beszélt, Beckhammel példálózott
„Szeretek jól kinézni, szép ruhákat hordani.”
Nincs meglepetés. Szoboszlai Dominikot látták a legjobbnak a szurkolók, méghozzá fölényesen.
A mögöttünk hagyott klubidényben a szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpool futballcsapatában – jelentette be a klub.
A Vörösök hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be, és ezzel először kapta meg ezt az elismerést.
Szoboszlai végig egyenletes teljesítményt nyújtott a nemrég véget ért idényben: a Vörösök 57 mérkőzéséből 53-on lépett pályára – és mindegyik alkalommal a kezdőcsapat tagjaként”
– olvasható róla.
„A nyolcasunk középpályásként, valamint több alkalommal vészjobbhátvédként szerepelve 13 góllal és a csapaton belül a legtöbb, 12 gólpasszal vette ki a részét az eredményekből. Teljesítményét az idény során folyamatosan elismerték: ötször választották meg a hónap játékosának Liverpoolban, valamint nyolcszor érdemelte ki a mérkőzés embere címet.”
A klub kiemelte, hogy Szoboszlai 2025–2026-os találatai közül nyolc is bekerült a Liverpool legszebb férfi góljáról szóló szavazás 20 fős szűkített listájára. Ráadásul ezek közül négy szabadrúgásból született a Premier League-ben – ez a legtöbb, amit egy Liverpool játékos valaha elért egy idényen belül a bajnokságban.
Továbbá arról is írnak, hogy az RB Leipzigtől 2023-ban érkező labdarúgó a Liverpoolnál töltött harmadik idényében, áprilisban (Gera Zoltán után) a második olyan magyar játékos lett, aki elérte a százas mérföldkövet a Premier League-mérkőzéseket illetően.
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„Szeretek jól kinézni, szép ruhákat hordani.”
Nyitókép: Stefano Rellandini/AFP