Most már hivatalos: Szoboszlai Dominikot szavazták meg a Liverpool legjobbjának

A mögöttünk hagyott klubidényben a szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpool futballcsapatában – jelentette be a klub.

Szoboszlai több nagy szabadrúgásgólt is szerzett az idényben (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A Vörösök hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be, és ezzel először kapta meg ezt az elismerést.