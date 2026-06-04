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Liverpool videó szurkolók Szoboszlai Dominik

Most már hivatalos: Szoboszlai Dominikot szavazták meg a Liverpool legjobbjának

2026. június 04. 12:29

Nincs meglepetés. Szoboszlai Dominikot látták a legjobbnak a szurkolók, méghozzá fölényesen.

2026. június 04. 12:29
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A mögöttünk hagyott klubidényben a szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpool futballcsapatában – jelentette be a klub.

Szoboszlai több nagy szabadrúgásgólt is szerzett az idényben
Szoboszlai több nagy szabadrúgásgólt is szerzett az idényben (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A Vörösök hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be, és ezzel először kapta meg ezt az elismerést.

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Szoboszlai végig egyenletes teljesítményt nyújtott a nemrég véget ért idényben: a Vörösök 57 mérkőzéséből 53-on lépett pályára – és mindegyik alkalommal a kezdőcsapat tagjaként”

– olvasható róla.

„A nyolcasunk középpályásként, valamint több alkalommal vészjobbhátvédként szerepelve 13 góllal és a csapaton belül a legtöbb, 12 gólpasszal vette ki a részét az eredményekből. Teljesítményét az idény során folyamatosan elismerték: ötször választották meg a hónap játékosának Liverpoolban, valamint nyolcszor érdemelte ki a mérkőzés embere címet.”


Szoboszlai a hatalmas góljaival is felhívta magára a figyelmet

A klub kiemelte, hogy Szoboszlai 2025–2026-os találatai közül nyolc is bekerült a Liverpool legszebb férfi góljáról szóló szavazás 20 fős szűkített listájára. Ráadásul ezek közül négy szabadrúgásból született a Premier League-ben – ez a legtöbb, amit egy Liverpool játékos valaha elért egy idényen belül a bajnokságban.

Továbbá arról is írnak, hogy az RB Leipzigtől 2023-ban érkező labdarúgó a Liverpoolnál töltött harmadik idényében, áprilisban (Gera Zoltán után) a második olyan magyar játékos lett, aki elérte a százas mérföldkövet a Premier League-mérkőzéseket illetően.

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Nyitókép: Stefano Rellandini/AFP

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
mlotta
2026. június 04. 12:42
Szoboszlai minap bemutatott LMBTQIP......+ buziruhája is a deviáns aberrációra bátorítja biztatja az embereket. Nem kedvelem az LMBTQIP......+ propagandát. Még egy népszerű labdázótól sem.
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. június 04. 12:33
Ok a fociban, és a szoknyák versenyében? 🤣🤣🤣🤣
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2
1
mlotta
2026. június 04. 12:30
Szoboszlai LMBTQIP Domina
Válasz erre
0
3
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