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magyar válogatott divat Liverpool Szoboszlai Dominik

„Bármit felveszek, ami megtetszik” – Szoboszlai a divatról beszélt, Beckhammel példálózott

2026. június 03. 08:56

A magyar válogatott csapatkapitánya a Sports World magazin címlapjára került. Szoboszlai Dominik többek között az öltözködéséről is szót ejtett.

2026. június 03. 08:56
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A Sports World magazin legújabb számának címlapján Szoboszlai Dominik szerepel, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányával nagyon sok témát érintettek a beszélgetés során.

Szoboszlaira még két válogatott meccs vár ebben az idényben
Szoboszlaira még két válogatott meccs vár ebben az idényben (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A közösségi médiát a héten bejárta a Liverpool nyolcasának a szettje, amelybe Telkibe, az edzőközpontba érkezett. Szoboszlait többek között a divatról és a stílusáról is kérdezték.

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„A saját stílusom? Szerintem mindenre nyitott vagyok – jelentette ki. –

Igazából bármit fel tudok venni, ami elém kerül, és ha azt mondom, hogy tetszik, akkor az tetszik. Lehet, hogy páran azt mondják: »Ez már túl sok, ez túlzás.« De a divatban valójában nincs olyan, hogy túl sok. Úgy gondolom, ha egyszerűen érzed a szettet, akkor az teljesen rendben van. Hordhatod nyugodtan.”

Hozzátette: mindig is szerette a divatot, de sokáig nem merült el benne, úgy nagyjából négy évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni vele.

Nagyon élvezem. Szeretek jól kinézni, szép ruhákat hordani. Ez boldoggá tesz.”

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Ősszel a Mandiner is megírta, hogy Szoboszlai a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-t James Bondként reklámozta. Erről elmondta, ez egy közös ötlet eredménye volt a két oldalról.

„Előálltak azzal a gondolattal, hogy talán én lehetnék a következő James Bond. Tetszett az ötlet, nagyon tetszettek a ruhák és az autó is. Megcsináltuk, és a végén nagyon jól sült el.”

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Szoboszlai csodálja azokat a játékosokat, akiknek a hatása túlmutat a labdarúgópályákon, akik saját brandet alakítottak ki. Egyet közülük ki is emelt:

Persze egy másik szint, de ott van Beckham, aki már nem futballozik, de mégis megvan a maga világa. Én imádom a divatot és imádom a futballt, szóval valójában mindkettő működhet nálam is. De ehhez fel kell építenem magam.”

Szoboszlai tovább küzd az álmaiért

Mint írtuk, Szoboszlaival több témát is érintettek. A magyar válogatott csapatkapitánya elárulta: szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját, és hogy tartozik hazájának egy világbajnoksággal.

„Ezzel még mindig adósa vagyok a magyaroknak, úgyhogy erre nagyon hajtok. Klubszinten pedig szeretnék újra a csúcsra érni a Liverpoollal: újra harcolni a Premier League-ért, harcolni a Bajnokok Ligájáért és megnyerni a Bajnokok Ligáját. Ez a legnagyobb álmom.”

Anglia kapcsán elmondta, hogy eddig a legjobb dolgok, amik vele ott történtek, az a kislánya születése és a bajnoki cím megszerzése volt. A kislánya megérkezése egy kicsit meg is változtatta őt, például egy rosszabbul sikerült meccs már nem viseli meg őt úgy, mint előtte, mert rájött, mi is az igazán fontos dolog az életben.

A magyarságáról is beszélt, hogy szeret magyarnak lenni, és hogy igyekszik megmutatni a gyerekeknek, hogy ha beleteszik a munkát, áldozatokat hoznak és hisznek magukban, akkor bármit elérhetnek.

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

 

Összesen 2 komment

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angeleye
2026. június 03. 09:26
Beckham rossz példa. Ő azért 95%-ban mindig férfiasan öltözködött, ha voltak is megingásai az véletlenül sem a női öltözködés felé mentek. Nem egy okos srác az se, de Szoboszlai példát vehetne róla. Ő tudta, hogy mi a cool, Szoboszlai akkor tűnik ( csak tűnik) coolnak, mikor niggert játszik. Sajnos ebben a gáz a mi srácunk.
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Galerida
2026. június 03. 09:05
Lehet fanyalogni, irigykedni, de Szoboszlai okos és ezek a hírek is sok millióval növelik a bevételeit! A következő az lesz, hogy ő is saját márkás ruhákat dob piacra és a nép boldogan vásárolja!
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