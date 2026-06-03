„Bármit felveszek, ami megtetszik” – Szoboszlai a divatról beszélt, Beckhammel példálózott

Mint írtuk, Szoboszlaival több témát is érintettek. A magyar válogatott csapatkapitánya elárulta: szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját, és hogy tartozik hazájának egy világbajnoksággal.

„Ezzel még mindig adósa vagyok a magyaroknak, úgyhogy erre nagyon hajtok. Klubszinten pedig szeretnék újra a csúcsra érni a Liverpoollal: újra harcolni a Premier League-ért, harcolni a Bajnokok Ligájáért és megnyerni a Bajnokok Ligáját. Ez a legnagyobb álmom.”

Anglia kapcsán elmondta, hogy eddig a legjobb dolgok, amik vele ott történtek, az a kislánya születése és a bajnoki cím megszerzése volt. A kislánya megérkezése egy kicsit meg is változtatta őt, például egy rosszabbul sikerült meccs már nem viseli meg őt úgy, mint előtte, mert rájött, mi is az igazán fontos dolog az életben.