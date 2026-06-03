„Bármit felveszek, ami megtetszik” – Szoboszlai a divatról beszélt, Beckhammel példálózott

Így nézne ki Szoboszlai egyenruhában – a rendőrség is üzent a válogatott sztárjának
A Liverpool sztárja extravagáns öltözetben érkezett meg Telkibe.
A magyar válogatott csapatkapitánya a Sports World magazin címlapjára került. Szoboszlai Dominik többek között az öltözködéséről is szót ejtett.
A Sports World magazin legújabb számának címlapján Szoboszlai Dominik szerepel, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányával nagyon sok témát érintettek a beszélgetés során.
A közösségi médiát a héten bejárta a Liverpool nyolcasának a szettje, amelybe Telkibe, az edzőközpontba érkezett. Szoboszlait többek között a divatról és a stílusáról is kérdezték.
„A saját stílusom? Szerintem mindenre nyitott vagyok – jelentette ki. –
Igazából bármit fel tudok venni, ami elém kerül, és ha azt mondom, hogy tetszik, akkor az tetszik. Lehet, hogy páran azt mondják: »Ez már túl sok, ez túlzás.« De a divatban valójában nincs olyan, hogy túl sok. Úgy gondolom, ha egyszerűen érzed a szettet, akkor az teljesen rendben van. Hordhatod nyugodtan.”
Hozzátette: mindig is szerette a divatot, de sokáig nem merült el benne, úgy nagyjából négy évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni vele.
Nagyon élvezem. Szeretek jól kinézni, szép ruhákat hordani. Ez boldoggá tesz.”
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A Liverpool sztárja extravagáns öltözetben érkezett meg Telkibe.
Ősszel a Mandiner is megírta, hogy Szoboszlai a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-t James Bondként reklámozta. Erről elmondta, ez egy közös ötlet eredménye volt a két oldalról.
„Előálltak azzal a gondolattal, hogy talán én lehetnék a következő James Bond. Tetszett az ötlet, nagyon tetszettek a ruhák és az autó is. Megcsináltuk, és a végén nagyon jól sült el.”
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A közösségi oldalán posztolt.
Szoboszlai csodálja azokat a játékosokat, akiknek a hatása túlmutat a labdarúgópályákon, akik saját brandet alakítottak ki. Egyet közülük ki is emelt:
Persze egy másik szint, de ott van Beckham, aki már nem futballozik, de mégis megvan a maga világa. Én imádom a divatot és imádom a futballt, szóval valójában mindkettő működhet nálam is. De ehhez fel kell építenem magam.”
Mint írtuk, Szoboszlaival több témát is érintettek. A magyar válogatott csapatkapitánya elárulta: szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját, és hogy tartozik hazájának egy világbajnoksággal.
„Ezzel még mindig adósa vagyok a magyaroknak, úgyhogy erre nagyon hajtok. Klubszinten pedig szeretnék újra a csúcsra érni a Liverpoollal: újra harcolni a Premier League-ért, harcolni a Bajnokok Ligájáért és megnyerni a Bajnokok Ligáját. Ez a legnagyobb álmom.”
Anglia kapcsán elmondta, hogy eddig a legjobb dolgok, amik vele ott történtek, az a kislánya születése és a bajnoki cím megszerzése volt. A kislánya megérkezése egy kicsit meg is változtatta őt, például egy rosszabbul sikerült meccs már nem viseli meg őt úgy, mint előtte, mert rájött, mi is az igazán fontos dolog az életben.
A magyarságáról is beszélt, hogy szeret magyarnak lenni, és hogy igyekszik megmutatni a gyerekeknek, hogy ha beleteszik a munkát, áldozatokat hoznak és hisznek magukban, akkor bármit elérhetnek.
Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA