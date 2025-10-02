Így hasít az éjszakában James Bondként Szoboszlai Dominik (VIDEÓ)

Nincs megállás: rövidesen már indulhat a roham az új építésű otthonokért is

Miért éri meg élni az Otthon Start Program nyújtotta lehetőséggel? Milyen szempontok alapján érdemes lakást választani? Illetve, mikortól érhetők majd el az új építésű ingatlanok a piacon? Többek között erről kérdeztük Lánszki Regő építészeti államtitkárt.