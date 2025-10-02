Ft
magyar válogatott Liverpool videó Budapest James Bond Szoboszlai Dominik

Így hasít az éjszakában James Bondként Szoboszlai Dominik (VIDEÓ)

2025. október 02. 16:04

A magyar válogatott csapatkapitányáról felkerült egy videó. Szoboszlai Dominik Budapesten forgatott.

2025. október 02. 16:04
null

A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik egy képet és videót posztolt a közösségi oldalán, amelyen a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-t reklámozza.

Szoboszlai reklámfilmben szerepelt
Szoboszlai reklámfilmben szerepelt (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Szoboszlai, mint James Bond

Az Instagramra feltöltött videójára gyorsan érkeznek is a lájkok és a kommentek.

„Teljes állásban futballista, részmunkaidőben színész.”

„Részmunkaidőben futballista, teljes állásban modell.”

„A nevem SzoBOND.”

„Modell az igazi posztja.”

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

 

lynx
2025. október 02. 16:52
Jajj, ez a régi fekete kabriós képsor egy jóképű sofőrrel nagyon ismerős a Luciferből! Lucifer Isten angyala, a fényhozó! Mellesleg az alvilág ura! A reklám ötletgazdái eléggé plagizálnak. Egyébként minden stimmel, csak Szoboszlai a PL ura!
Válasz erre
0
1
madre79
2025. október 02. 16:39
Hamar elszalad az ifjúság, most csak élje ki a hihetetlen népszerűségét!
Válasz erre
1
0
akkkkorki
2025. október 02. 16:36
Gondolkodtam ezen. Most ha felkérnek és nem vagy Quasimodo, ismert is vagy minimum Európa szerte, miért ne?! Jól teszi, a marketing fontos a mai világban meg nagyon is!
Válasz erre
3
0
