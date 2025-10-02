Így hasít az éjszakában James Bondként Szoboszlai Dominik (VIDEÓ)

Már Angliában sem értik, ami Szoboszlaival történik
A Chelsea korábbi játékosa kritizált.
A magyar válogatott csapatkapitányáról felkerült egy videó. Szoboszlai Dominik Budapesten forgatott.
A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik egy képet és videót posztolt a közösségi oldalán, amelyen a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-t reklámozza.
Az Instagramra feltöltött videójára gyorsan érkeznek is a lájkok és a kommentek.
„Teljes állásban futballista, részmunkaidőben színész.”
„Részmunkaidőben futballista, teljes állásban modell.”
„A nevem SzoBOND.”
„Modell az igazi posztja.”
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA