nézőpont intézet tisza párt magyar péter facebook telex

Érezhetően egyre idegesebb Magyar Péter: most a Telexbe szállt bele a Tisza-vezér! (VIDEÓ)

2026. január 12. 16:54

Most a baloldali portál kapta meg a „magáét” a hírérzékeny brüsszeli politikustól.

2026. január 12. 16:54
null

Szinte a teljes magyar sajtó – a Telex.hu is – lehozta a Nézőpont Intézet legújabb pártpreferencia-kutatásának eredményeit. Ezek alapján az ünnepi időszakban nem változtak az erőviszonyok, és állandósulni látszik a kormánypártok előnye. A közvélemény-kutatás alapján egy most vasárnapi országgyűlési választás

47 százaléknyi listás szavazatot hozna a Fidesznek, míg a Magyar Péter vezette Tisza Pártnak 40 százalékot becsülnek, emellett a Mi Hazánk is parlamentbe jutna 6 százalékkal.

A Nézőpont Intézet legutóbb december 20-án tett közzé pártpreferencia-mérést. Ebben 46 százalékos listás eredményt becsültek a Fidesznek, ehhez képest mértek most 1 százalékpontos emelkedést. Hasonlóan változott szerintük a Tisza Párt eredménye is, a karácsony előtti 39 százalékhoz képest mértek most 40-et.

Legutóbb a 444.hu bejegyzése alatt szúrt oda ellenzéki médiumnak Magyar Péter. A portál szerzői azt írták, „a korábbi választási eredményeket alapul véve az látszik, hogy a Fidesz harminc helyen nyerhet nagy magabiztossággal, az ellenzék pedig harmincegy körzetben”. Itt nem csupán tiszás jelölt győzelméről lehet szó, írják, befuthat olyan jelenlegi ellenzéki országgyűlési képviselő is, aki függetlenként vagy pártszínekben indul. Számításaik szerint az inkább fideszes és inkább ellenzéki körzetek száma is nagyjából ugyanannyi, míg 10 választókerület lényegében megjósolhatatlan. Mire érkezett a Tisza Párt első embere, és – mondhatni elkeseredésében – a következőket írta a bejegyzés alá:

Aki ezt az összeállítást készítette, az semmit nem tud az erőviszonyokról, nem látott egy kutatást se, nem járt vidéken. Vagy csak szimplán el akarja bizonytalanítani a változást akarókat.”

Most pedig a Telex kapta meg a „magáét” a hírérzékeny brüsszeli politikustól – miután közzétették a Tisza Párt számára kedvezőtlen közvélemény-kutatási eredményeket: „Ilyen nyilvánvaló kamut minek kell lehozni? Vagy ez a humor rovat?”

 

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

