Érezhetően egyre idegesebb Magyar Péter: most a Telexbe szállt bele a Tisza-vezér! (VIDEÓ)

Szinte a teljes magyar sajtó – a Telex.hu is – lehozta a Nézőpont Intézet legújabb pártpreferencia-kutatásának eredményeit. Ezek alapján az ünnepi időszakban nem változtak az erőviszonyok, és állandósulni látszik a kormánypártok előnye. A közvélemény-kutatás alapján egy most vasárnapi országgyűlési választás

47 százaléknyi listás szavazatot hozna a Fidesznek, míg a Magyar Péter vezette Tisza Pártnak 40 százalékot becsülnek, emellett a Mi Hazánk is parlamentbe jutna 6 százalékkal.

A Nézőpont Intézet legutóbb december 20-án tett közzé pártpreferencia-mérést. Ebben 46 százalékos listás eredményt becsültek a Fidesznek, ehhez képest mértek most 1 százalékpontos emelkedést. Hasonlóan változott szerintük a Tisza Párt eredménye is, a karácsony előtti 39 százalékhoz képest mértek most 40-et.