Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Tárkányi Zsolt dobrev klára radnai márk dk

Tárkányi Zsolt-botrány: horogkeresztet rajzoltak Dobrev Klára plakátjára

2026. március 16. 12:58

Néhány nappal azt követően, hogy a Tisza Párt sajtófőnöke a róla elterjedt képen náci karlendítésre hajazó mozdulatot végez, valaki náci szimbólummal rongálta meg a DK-s táblát. A helyszíni beszámolók alapján csak a DK-s és fideszes plakátokat firkálták össze, a Tisza Párté érintetlen.

Horogkeresztet rajzoltak Dobrev Klára egyik XVIII. kerületi választási plakátjára – jelezte a Mandiner olvasója, aki képet is mellékelt hozzá. Arra is felhívta a figyelmünket, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úti helyszín közelében iskola, óvoda és templom is található.

Fotó: Olvasói felvétel

Bár az olvasónk

természetesen azt nem tudta megállapítani, hogy ki és milyen célból követte el a rongálást, azt megjegyezte, hogy a környéken több DK-s és fideszes plakátot is összefirkáltak, míg a Tisza Párt táblái érintetlenek.

A náci szimbólum felbukkanása mindenesetre különösen érdekes pont most, hiszen a Tisza Párt – amely a demokrácia jegyében régóta követeli a DK és a Kutyapárt visszalépését – sajtófőnökéről nehezen félreérthető fotó terjedt el az elmúlt napokban.

Tárkányi Zsolt, aki egyben Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje, a képen náci karlendítésre hajazó mozdulatot végez, ám ennek ellenére sem mondott le, sőt, még csak bocsánatot sem kért.

Azt a Tisza sajtóosztálya is megerősítette, hogy Tárkányi látható a képen, azt viszont tagadta, hogy náci karlendítést végzett volna,

Radnai Márk szerint csak integetett.

A párt szimpatizánsai ezzel szemben őszintén és nyíltan elmondták a véleményüket: szerintük egyértelműen és félremagyarázhatatlanul náci karlendítés van a képen.

Az ügyben Izrael budapesti nagykövetsége közleményt adott ki, amelyben azt írja, nagy aggodalommal tekint minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár.

Elvárjuk és felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy ítélje el ezeket a cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el az ilyen jelenségeket

– szögezte le a nagykövetség.

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
2026. március 16. 13:25
Rogán Tónbi volt személyesen :D :D :D Ha nem akkor agykontrollal, vagy agyhalottkontrollal. :D :D :D
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2026. március 16. 13:21 Szerkesztve
Aki, egy gyékényen árul a nácikkal, annak nincs min csodálkoznia.
Válasz erre
0
0
zrx8
2026. március 16. 13:21
Szerintem egyértelmű, hogy a Tárkányi-fotót szándékosan hozta nyilvánosságra a Tisza. A MH-szimpatizánsok szavazatára hajtanak a rohadékok.
Válasz erre
3
0
stormy
2026. március 16. 13:17
innen is látszik, hogy 1 butes zsidó az elkövető. egy "náci" sárga csillagot rajzol volna. szarkeverő ostoba előemberek.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!