Tárkányi Zsolt-botrány: horogkeresztet rajzoltak Dobrev Klára plakátjára

Tárkányi Zsolt, aki egyben Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje, a képen náci karlendítésre hajazó mozdulatot végez, ám ennek ellenére sem mondott le, sőt, még csak bocsánatot sem kért.

Azt a Tisza sajtóosztálya is megerősítette, hogy Tárkányi látható a képen, azt viszont tagadta, hogy náci karlendítést végzett volna,

Radnai Márk szerint csak integetett.

A párt szimpatizánsai ezzel szemben őszintén és nyíltan elmondták a véleményüket: szerintük egyértelműen és félremagyarázhatatlanul náci karlendítés van a képen.