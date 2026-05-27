Radnai Márk szerint nem jelent problémát, hogy nem kapott miniszteri posztot

A Tisza politikusa szerint olyan kormányzásra van szükség, amely az állampolgárok véleményét és problémáit is becsatornázza a döntéshozatalba.
Radnai Márk, a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a 24.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy a kormányváltás önmagában még nem jelent rendszerváltást. Szerinte a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a társadalom ne kívülállóként tekintsen a politikára, hanem valódi szereplőként kapcsolódjon be a közös ügyek alakításába.
A kormánybiztos szerint személyes indíttatása azóta sem változott, hogy csatlakozott Magyar Péterhez.
Nem elhagyni akarja az országot, hanem részt akar venni abban, hogy „Magyarország átláthatóbb, élhetőbb és emberközpontúbb demokráciává váljon”. Elmondása szerint az elmúlt két évben szervezetépítéssel, kommunikációs munkával, országjárások előkészítésével, valamint a Tisza Világ applikáció és a Rendszerváltó Kártya körüli feladatokkal foglalkozott, mostani szerepét pedig ennek folytatásaként írta le.
Radnai szerint a politikai döntéshozatalba olyan csatornákat kell beépíteni, amelyeken keresztül az állampolgárok elmondhatják a véleményüket, jelezhetik a problémáikat és javaslatokat tehetnek.
Úgy látja, a jó kormányzás mellett legalább ilyen fontos annak a szemléletnek a megváltoztatása, amelyben a kormány távoli hatalomként jelenik meg, az emberek pedig felfelé mutogatva várják, hogy mások döntsenek a közös ügyeikről.
A 24.hu felvetésére, miszerint Magyar Péter bizalmasaként nem kapott döntéshozatali jogkörrel járó kormányzati tisztséget, Radnai azt mondta, ez a magyar politikában szokatlan lehet, de nem tartja problémának. Szerinte a Tisza korábban is azt ígérte, hogy az egyes területeket azok vezetik majd, akik a legjobban értenek hozzájuk, és a jelenlegi miniszterek között nem lát olyan tárcavezetőt, akinek a feladatát ő alkalmasabban tudná ellátni.
