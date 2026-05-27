Radnai Márk szerint nem jelent problémát, hogy nem kapott miniszteri posztot

Radnai Márk, a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a 24.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy a kormányváltás önmagában még nem jelent rendszerváltást. Szerinte a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a társadalom ne kívülállóként tekintsen a politikára, hanem valódi szereplőként kapcsolódjon be a közös ügyek alakításába.

A kormánybiztos szerint személyes indíttatása azóta sem változott, hogy csatlakozott Magyar Péterhez.

Nem elhagyni akarja az országot, hanem részt akar venni abban, hogy „Magyarország átláthatóbb, élhetőbb és emberközpontúbb demokráciává váljon”. Elmondása szerint az elmúlt két évben szervezetépítéssel, kommunikációs munkával, országjárások előkészítésével, valamint a Tisza Világ applikáció és a Rendszerváltó Kártya körüli feladatokkal foglalkozott, mostani szerepét pedig ennek folytatásaként írta le.