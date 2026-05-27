05. 27.
szerda
Brüsszel Magyar Péter Friedrich Merz parlamenti vita

Az első parlamenti vita nagy visszhangot váltott ki; Brüsszelt képmutatással vádolják; a német válság Magyar Péterre is hatással lehet

2026. május 27. 05:36

A parlamenti felszólalások és bekiabálások kavarták a legnagyobb vihart, egy elemzés szerint Magyar Péter politikai sorsa Németországban dőlhet el, egy lengyel politikus pedig brüsszeli kettős mércéről beszélt. Ezek voltak a kedd legolvasottabb hírei.

Nagyon úgy tűnik, hogy a parlamenti hangnem már az új ciklus elején komoly feszültségeket hozott, Friedrich Merz helyzete Magyar Péter politikai mozgásterére is hatással lehet, miközben egy volt lengyel miniszterelnök szerint Brüsszel kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben – ezek a témák érdekelték leginkább olvasóinkat kedden.

A parlamenti történésekre voltak a legkíváncsibbak az olvasók

A parlament első komolyabb vitanapja heves szóváltásokat és személyeskedő felszólalásokat hozott. 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Magyar Péter miniszterelnök több fideszes politikust is élesen bírált, miközben a kormány több jelentős változtatást és vizsgálóbizottság felállítását is bejelentette.

A felszólalások alatt többször is bekiabálások zavarták meg a vitát, ami tovább fokozta a feszültséget az ülésteremben.

Magyar Péter politikai jövője Németországban is eldőlhet

Egy elemzés szerint Friedrich Merz német kancellár politikai és gazdasági helyzete komoly hatással lehet Magyar Péter mozgásterére is

A cikk szerint az európai politikai fősodor válságban van, miközben Németország gazdasági problémái egyre látványosabbak.

Az írás arra is kitér, hogy Magyar Péter politikailag szorosan kötődik az Európai Néppárthoz, így a német belpolitikai folyamatok közvetlenül is befolyásolhatják a magyar kormány jövőjét.

Lengyel politikus beszélt brüsszeli kettős mércéről

Leszek Miller volt lengyel miniszterelnök szerint az Európai Unió eltérően kezeli Orbán Viktor és Magyar Péter álláspontját az orosz energiahordozók ügyében. A politikus úgy fogalmazott: 

míg Orbán Viktort korábban heves kritikák érték hasonló kijelentések miatt, addig Magyar Péter megnyilvánulásait már politikai realizmusként értékelik Brüsszelben.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. május 27. 09:39
Új miniszterelnök kellene, aki vissza tudja állítani ennek az intézménynek a nimbuszát. Magyar Péter magatartásával, hazugságaival, szava meg nem tartásával, alaptalan vádaskodásaival, rágalmaival, mocskolódásával, teljesen lejáratta magát és hivatalát. Sajnos, arrogáns, agresszív, impertinens, kulturálatlan magatartása az egész országot rossz színben tünteti fel. Magyar Péter mondjon le!
zozo1971
2026. május 27. 08:51
peti úgy állítja be magát mintha ö lenne a világ leg becsületesebb embere ezt a szektehívök be is veszik Egy szó nem esik a mentelmi jog megszüntetéséröl a benzin árakról is hazudozik a tények mit sem érnek A hívök azt mondják idö kell neki Nem tudom mire
angie1
•••
2026. május 27. 08:48 Szerkesztve
Egy biztos, hogy sikerült lezülleszteni a Parlamentet egy proli kocsmává! Foskoffer azt sem tudja mit csinál, mindig jobbra fordulva kérdezget, hogy ez így jó lesz-e, a fostos elég beszédesen fészkelődött a helyén és bekiabálásokkal próbálta mentegetni magát. Ez a viselkedés nem miniszterelnökhöz méltó, ezért nem is tudom annak tekinteni. Ez egy utolsó proli, aki bár pénzes családba született, valahogy nem tanulta meg, hogy hogyan is kell emberhez méltón viselkedni! Amúgy Vitézi fejét is érdemes megnézni, amint Gulyás Gergely azt fejtegeti, hogy miért is kellett Gergényi helyettesét kinevezni, akik ellen egyébként állítólag Magyar Péter is "küzdött"?!!! Parádésak a fejek! Jó lesz ez! Szépen megmutatkozik majd a kontraszt!
tapir32
2026. május 27. 08:21
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl.: fiatalok és anyák SzJA mentessége, CSOK, Otthon Start stb. A Orbán kormány szigorította a pedofil elkövetőket szankcionáló jogszabályokat, létrehoztak pedofil nyilvántartást és az elítélt pedofil elkövetők száma 4 szeresére emelkedett. Az Orbán kormány zéró toleranciát hirdetett a pedofil elkövetőkkel szemben és sem kegyelemben, sem büntetésük csökkentésében nem részesülhetnek, stb. Aki ez mocskolja, az a pedofil simogató. pedoPetya, pedoTisza.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.