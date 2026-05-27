Az első parlamenti vita nagy visszhangot váltott ki; Brüsszelt képmutatással vádolják; a német válság Magyar Péterre is hatással lehet

Személyeskedő felszólalással indított a parlamentben Magyar Péter, a Házelnök nem tudta kordában tartani a bekiabáló miniszterelnököt
Először interpellálhatják a kormány képviselőit, a napot az azonnali kérdések órája zárja.
A parlamenti felszólalások és bekiabálások kavarták a legnagyobb vihart, egy elemzés szerint Magyar Péter politikai sorsa Németországban dőlhet el, egy lengyel politikus pedig brüsszeli kettős mércéről beszélt. Ezek voltak a kedd legolvasottabb hírei.
Nagyon úgy tűnik, hogy a parlamenti hangnem már az új ciklus elején komoly feszültségeket hozott, Friedrich Merz helyzete Magyar Péter politikai mozgásterére is hatással lehet, miközben egy volt lengyel miniszterelnök szerint Brüsszel kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben – ezek a témák érdekelték leginkább olvasóinkat kedden.
A parlament első komolyabb vitanapja heves szóváltásokat és személyeskedő felszólalásokat hozott.
Magyar Péter miniszterelnök több fideszes politikust is élesen bírált, miközben a kormány több jelentős változtatást és vizsgálóbizottság felállítását is bejelentette.
A felszólalások alatt többször is bekiabálások zavarták meg a vitát, ami tovább fokozta a feszültséget az ülésteremben.
Ezt is ajánljuk a témában
Először interpellálhatják a kormány képviselőit, a napot az azonnali kérdések órája zárja.
Egy elemzés szerint Friedrich Merz német kancellár politikai és gazdasági helyzete komoly hatással lehet Magyar Péter mozgásterére is.
A cikk szerint az európai politikai fősodor válságban van, miközben Németország gazdasági problémái egyre látványosabbak.
Az írás arra is kitér, hogy Magyar Péter politikailag szorosan kötődik az Európai Néppárthoz, így a német belpolitikai folyamatok közvetlenül is befolyásolhatják a magyar kormány jövőjét.
Ezt is ajánljuk a témában
Friedrich Merz a mennybe viheti a magyar miniszterelnököt – vagy magával ránthatja az éjfekete semmibe. Kohán Mátyás írása.
Leszek Miller volt lengyel miniszterelnök szerint az Európai Unió eltérően kezeli Orbán Viktor és Magyar Péter álláspontját az orosz energiahordozók ügyében. A politikus úgy fogalmazott:
míg Orbán Viktort korábban heves kritikák érték hasonló kijelentések miatt, addig Magyar Péter megnyilvánulásait már politikai realizmusként értékelik Brüsszelben.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Unió kezdi felismerni a válság súlyosságát.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP