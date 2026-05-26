Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás lázár jános gulyás gergely Medgyessy Péter Magyar Péter

Medgyessy Péter az ATV-ben: nem volt diktatúra az Orbán-rendszer, és mindegy, hogy a mostani időszakot kormányváltásnak vagy rendszerváltásnak hívjuk

2026. május 26. 22:35

Medgyessy Péter nem ért egyet azzal, ahogy Magyar Péter lemondásra szólítja Sulyok Tamást. A volt kormányfő azt is elárulta, mennyi ideje van a Tiszának arra, hogy bizonyítson.

2026. május 26. 22:35
Medgyessy Péter

Nincs túl nagy jelentősége annak, hogy a mostani időszakot kormányváltásnak, vagy rendszerváltásnak hívjuk – vélekedett az ATV műsorában Medgyessy Péter korábbi miniszterelnök, aki 2002-től és 2004-es lemondásáig vezette az MSZP-SZDSZ kabinetet. Szerinte a legfontosabb a fékek és egyensúlyok rendszerének újbóli felépítése, ami nehéz feladat egy újabb kétharmados kormányzással. Kiemelte:

nem mondanám, hogy az előző rendszer diktatúra volt.

Ugyanakkor szerinte a diktatúra és a demokrácia között félúton lehet meghatározni az Orbán-kormányokat, autokráciaként. Medgyessy Péter szerint nem szerencsés, hogy ismét kétharmados többséggel alakult magyar kormány, mivel ezzel az ellenzék nem tudja betölteni a mindenkori ellenzék szerepét. A kormány nem kényszerül rá, hogy kompromisszumokat kössön, az ellenzék pedig nem biztos, hogy elő tud terjeszteni olyan építő jellegű javaslatokat, amelyek végül át is mennek. A volt miniszterelnök szerint demokratikusabb lenne egy kiegyensúlyozottabb politikai erőtér.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ennek kapcsán felmerült, mennyire elfogadható, hogy Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és más, állami szervek vezetőinek is május 31-ig adott határidőt, hogy önszántukból lemondjanak, másképp a kétharmados többséggel távolítja el a kormány őket a pozíciójukból. Medgyessy Péter szerint a köztársasági elnök személyének eltávolítása ebben a formában nem helyes.

Emlékeztetett, ő már a balliberális kormányzás alatt javaslatot tett arra, hogy a köztársasági elnök a jelenleginél nagyobb feladatkört kapjon és ne az Országgyűlés válassza meg, hanem közvetlenül a választók döntsenek. Szerinte

a Tisza-kormány alaptörvény-módosítással lehetővé tudja tenni a közvetlen elnökválasztást és az átmeneti időszakban maradhatna Sulyok Tamás az államfő. Sulyok Tamást szintén egy legitim kétharmados többség választotta meg.

A volt miniszterelnök kitért arra is, szerinte Orbán Viktor már nem biztos, hogy vissza tud térni a magyar politika élmezőnyébe, ugyanakkor a Fidesz nem biztos, hogy nem lesz képes újra megerősödni. Szerinte több olyan politikus is van az ellenzék soraiban, akik később szóba jöhetnek, mint Orbán Viktor utódai. Idesorolta Gulyás Gergelyt és Lázár Jánost is.

Álláspontja szerint Orbán Viktor elfáradt és már nem tudott megfelelő üzenetet megfogalmazni a választók felé. Emiatt sajnálatát fejezte ki és elismerően beszélt a volt miniszterelnök szerepéről, kiemelve a 2015-ös migrációs válságot és azt, hogy mindenkivel szemben kiállt az illegális bevándorlás ellen. Medgyessy Péter szerint a legutóbbi választásokra az emberekben sokminden felhalmozódott, Magyar Péter pedig ráérzett arra, hogy itt a változás ideje. Szerinte

az új kormánynak 18 hónapra van szüksége ahhoz, hogy az általa elindított változások érezhetővé váljanak, ennyi időt kell hagyni nekik.

Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy az elszámoltatás időszakában is olyan érdemi munkát kell végeznie az új kormánynak, amely kézzel fogható eredményeket hoz.

***

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
véna
2026. május 27. 00:35
Milyen diktatúra volt tökümöccse hazaáruló, hogy a jó büdös kurva komcsi anyádba szakadt volna bele a fejed te hazaáruló féreg.
Válasz erre
0
0
F1950
2026. május 27. 00:18
Lassan a testtel mert mindenki "bukásról" beszél. A fidesz kormány nem "bukott" meg. A szenzáció hajhászok imádják a populista, pejoratív meghatározásokat. Rónai Egon is felkapta mint gyöngytyúk a taknyot. Kormányváltásról van szó, semmi többről
Válasz erre
0
0
Canadian
2026. május 26. 23:10
Ki hitte volna, hogy Medgyessy-vel lehet értelmesen beszélni és jó gondolatai is vannak.
Válasz erre
2
0
Sün Balázs
2026. május 26. 23:00
Péter Bácsi! Amikor 2004-ben ön lemondott, és lemondásakor kijelentette, hogy az SZDSZ tele van korrupcióval, akkor miért nem tetszett feljeéentést tenni emiatt? Szerintem, ha akkor lett volna egy alapos elszámoltatás, akkor nem kellett volna az országnak 2010-re a csődközeli állapotba kerülnie. Onnan aztán nagyon nehéz volt a visszakapaszkodás. Nem érez néha emiatt lelkifurdalást?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!