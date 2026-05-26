Medgyessy Péter az ATV-ben: nem volt diktatúra az Orbán-rendszer, és mindegy, hogy a mostani időszakot kormányváltásnak vagy rendszerváltásnak hívjuk

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Medgyessy Péter nem ért egyet azzal, ahogy Magyar Péter lemondásra szólítja Sulyok Tamást. A volt kormányfő azt is elárulta, mennyi ideje van a Tiszának arra, hogy bizonyítson.
Nincs túl nagy jelentősége annak, hogy a mostani időszakot kormányváltásnak, vagy rendszerváltásnak hívjuk – vélekedett az ATV műsorában Medgyessy Péter korábbi miniszterelnök, aki 2002-től és 2004-es lemondásáig vezette az MSZP-SZDSZ kabinetet. Szerinte a legfontosabb a fékek és egyensúlyok rendszerének újbóli felépítése, ami nehéz feladat egy újabb kétharmados kormányzással. Kiemelte:
nem mondanám, hogy az előző rendszer diktatúra volt.
Ugyanakkor szerinte a diktatúra és a demokrácia között félúton lehet meghatározni az Orbán-kormányokat, autokráciaként. Medgyessy Péter szerint nem szerencsés, hogy ismét kétharmados többséggel alakult magyar kormány, mivel ezzel az ellenzék nem tudja betölteni a mindenkori ellenzék szerepét. A kormány nem kényszerül rá, hogy kompromisszumokat kössön, az ellenzék pedig nem biztos, hogy elő tud terjeszteni olyan építő jellegű javaslatokat, amelyek végül át is mennek. A volt miniszterelnök szerint demokratikusabb lenne egy kiegyensúlyozottabb politikai erőtér.
Ennek kapcsán felmerült, mennyire elfogadható, hogy Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és más, állami szervek vezetőinek is május 31-ig adott határidőt, hogy önszántukból lemondjanak, másképp a kétharmados többséggel távolítja el a kormány őket a pozíciójukból. Medgyessy Péter szerint a köztársasági elnök személyének eltávolítása ebben a formában nem helyes.
Emlékeztetett, ő már a balliberális kormányzás alatt javaslatot tett arra, hogy a köztársasági elnök a jelenleginél nagyobb feladatkört kapjon és ne az Országgyűlés válassza meg, hanem közvetlenül a választók döntsenek. Szerinte
a Tisza-kormány alaptörvény-módosítással lehetővé tudja tenni a közvetlen elnökválasztást és az átmeneti időszakban maradhatna Sulyok Tamás az államfő. Sulyok Tamást szintén egy legitim kétharmados többség választotta meg.
A volt miniszterelnök kitért arra is, szerinte Orbán Viktor már nem biztos, hogy vissza tud térni a magyar politika élmezőnyébe, ugyanakkor a Fidesz nem biztos, hogy nem lesz képes újra megerősödni. Szerinte több olyan politikus is van az ellenzék soraiban, akik később szóba jöhetnek, mint Orbán Viktor utódai. Idesorolta Gulyás Gergelyt és Lázár Jánost is.
Álláspontja szerint Orbán Viktor elfáradt és már nem tudott megfelelő üzenetet megfogalmazni a választók felé. Emiatt sajnálatát fejezte ki és elismerően beszélt a volt miniszterelnök szerepéről, kiemelve a 2015-ös migrációs válságot és azt, hogy mindenkivel szemben kiállt az illegális bevándorlás ellen. Medgyessy Péter szerint a legutóbbi választásokra az emberekben sokminden felhalmozódott, Magyar Péter pedig ráérzett arra, hogy itt a változás ideje. Szerinte
az új kormánynak 18 hónapra van szüksége ahhoz, hogy az általa elindított változások érezhetővé váljanak, ennyi időt kell hagyni nekik.
Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy az elszámoltatás időszakában is olyan érdemi munkát kell végeznie az új kormánynak, amely kézzel fogható eredményeket hoz.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube