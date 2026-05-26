Medgyessy Péter az ATV-ben: nem volt diktatúra az Orbán-rendszer, és mindegy, hogy a mostani időszakot kormányváltásnak vagy rendszerváltásnak hívjuk

Nincs túl nagy jelentősége annak, hogy a mostani időszakot kormányváltásnak, vagy rendszerváltásnak hívjuk – vélekedett az ATV műsorában Medgyessy Péter korábbi miniszterelnök, aki 2002-től és 2004-es lemondásáig vezette az MSZP-SZDSZ kabinetet. Szerinte a legfontosabb a fékek és egyensúlyok rendszerének újbóli felépítése, ami nehéz feladat egy újabb kétharmados kormányzással. Kiemelte:

nem mondanám, hogy az előző rendszer diktatúra volt.

Ugyanakkor szerinte a diktatúra és a demokrácia között félúton lehet meghatározni az Orbán-kormányokat, autokráciaként. Medgyessy Péter szerint nem szerencsés, hogy ismét kétharmados többséggel alakult magyar kormány, mivel ezzel az ellenzék nem tudja betölteni a mindenkori ellenzék szerepét. A kormány nem kényszerül rá, hogy kompromisszumokat kössön, az ellenzék pedig nem biztos, hogy elő tud terjeszteni olyan építő jellegű javaslatokat, amelyek végül át is mennek. A volt miniszterelnök szerint demokratikusabb lenne egy kiegyensúlyozottabb politikai erőtér.